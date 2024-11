Nos conseils pour grimper sur un vélo de route

S'attaquer à une côte sur son vélo de route peut sembler intimidant, surtout si l'on débute. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les bonnes techniques et le bon état d'esprit, vous pouvez gravir n'importe quelle colline en toute confiance. Voici quelques conseils essentiels pour vous aider à maîtriser la montée sur votre vélo de route en tant que débutant.

Marco HALLER (Red Bull-Bora-Hansgrohe) sur Col du Noyer (alt. 1644m) © Kristof Ramon

01 Gardez le rythme : commencez lentement pour finir fort

L'une des plus grandes erreurs commises par les nouveaux cyclistes dans les montées est d'y aller trop fort au début d'une côte. Il est tentant d'attaquer la montée tout de suite, mais cela conduit souvent à la fatigue à mi-parcours. La clé d'une montée efficace est de se donner un rythme.

Lorsque vous approchez d'une colline, passez une vitesse plus facile et commencez à un rythme régulier et confortable. Si vous êtes essoufflé dès les premiers mètres, vous allez trop vite. Gardez un rythme qui vous permet de maintenir l'effort pendant toute la durée de la montée.

Comment s'organiser :

- Utilisez un moniteur de cadence : Maintenir votre cadence de pédalage entre 70 et 90 tours par minute (TPM) est un bon point de départ pour la plupart des montées. Cela permet de s'assurer que l'on n'appuie pas trop fort sur les pédales et que l'on ne pédale pas de manière inefficace.

- Contrôlez votre respiration : si vous commencez à respirer trop fort, ralentissez et concentrez-vous sur des respirations profondes et contrôlées.

- Essayez d'éviter de poursuivre les autres cyclistes : Si vous roulez en groupe, ne vous sentez pas obligé de suivre les coureurs les plus rapides. Restez à votre rythme.

Primož ROGLIČ félicité par son coéquipier Florian LIPOWITZ © Kristof Ramon

02 Choisir le bon matériel

Le rapport de vitesse peut contribuer à la réussite ou à l'échec de votre ascension. Si vous avez un vitesse trop élevée (ce qui signifie que vous poussez plus fort à chaque coup de pédale), vous vous fatiguerez plus rapidement et vous aurez du mal à gravir la colline. À l'inverse, une vitesse trop faible (qui vous fait pédaler sans avancer efficacement) peut également vous faire perdre de l'énergie.

Les vélos de route sont équipés d'une gamme de vitesses conçues pour s'adapter à différents terrains, alors profitez-en. Pour les débutants, n'ayez pas peur d'utiliser le rapport le plus facile, en particulier dans les montées raides. Il vaut mieux pédaler plus avec moins de résistance que de pédaler lentement et de s'épuiser.

Comment gérer vos vitesses :

- Entraînez-vous à changer de vitesse : Familiarisez-vous avec le changement de vitesse. Passez toutes les vitesses lorsque vous roulez sur le plat pour vous familiariser avec cette pratique.

- Anticipez la montée : Passez à un rapport plus facile avant que la pente n'augmente afin d'éviter de perdre de l'élan.

- Transitions douces : Évitez les changements de vitesse brusques en cours d'ascension. Au lieu de cela, procédez à de petits ajustements progressifs pour maintenir un effort régulier.

- Utilisez toutes vos vitesses : N'hésitez pas à passer la vitesse inférieure. Elle est là pour vous aider !

Leader de la course et futur vainqueur de l'étape, Primož ROGLIČ © Kristof Ramon

03 Concentrez-vous sur la forme : restez détendu et efficace

La grimpe est autant une question de technique que de force. Une bonne forme peut vous aider à économiser de l'énergie et à vous sentir plus à l'aise tout au long de l'ascension. La clé d'une ascension efficace est de maintenir une position détendue mais puissante sur le vélo.

Conseils pour améliorer votre forme :

- Restez assis dans la plupart des montées : Bien que la position debout (en danseuse) puisse être utile pour les sections courtes et raides, il est plus efficace de rester assis pendant la majeure partie de l'ascension. Grimper en position assise mobilise des groupes musculaires plus importants comme les fessiers et les ischio-jambiers, ce qui permet de conserver de l'énergie.

- Placez vos mains sur le haut du guidon** : Cela ouvrira votre poitrine et facilitera votre respiration. En gardant les coudes détendus, vous éviterez les tensions inutiles dans le haut du corps.

- Gardez le haut du corps immobile : le balancement ou le mouvement des épaules gaspille de l'énergie. Concentrez-vous plutôt sur la fluidité du pédalage et sur l'alignement de votre corps avec le vélo.

04 Développez votre force et votre endurance

Grimper devient de plus en plus facile avec le temps et la pratique. En tant que débutant, il est important d'être patient avec soi-même et de permettre à son corps de s'adapter aux exigences des ascensions. Au fil du temps, à mesure que vous développez votre force et votre endurance, les hauteurs qui vous semblaient auparavant intimidantes deviendront plus faciles à gérer.

Faire des sorties plus longues sur un terrain vallonné vous aidera à développer l'endurance nécessaire pour des efforts soutenus dans les pentes ardues.

S'entraîner pour améliorer son niveau de grimpe :

- Répétitions sur pente : Trouvez une petite pente et entraînez-vous à la gravir plusieurs fois de suite. Cela vous aidera à développer votre force et votre confiance en vous dans les montées.

- Augmentez progressivement la durée de vos sorties : Essayez de rouler plus longtemps, en développant progressivement votre endurance afin que votre corps soit prêt à affronter les longues ascensions.

Le dernier mot :

Grimper sur un vélo de route peut être intimidant au début, mais avec la bonne approche, cela devient l'un des aspects les plus gratifiants du cyclisme. En trouvant votre rythme, en choisissant la bonne vitesse, en maintenant une bonne forme et en développant votre force au fil du temps, vous verrez des améliorations significatives dans votre capacité à affronter les pentes. N'oubliez pas que chaque montée est une occasion de vous renforcer physiquement et mentalement. Ne lâchez pas prise et vous partirez bientôt à la conquête de montées qui vous semblaient auparavant impossibles.

Vous aimez le cyclisme sur route ? Suivez « Junior Brothers », un programme de formation pour les jeunes coureurs d'élite avec deux sponsors Red Bull en jeu !

6 minutes Le Dernier Test - Semaine de Sélection 2024. Regardez la semaine de sélection, dernier test du programme Red Bull Junior Brothers 2024 qui recherche la prochaine génération de talents cyclistes.