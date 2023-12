GTA 6 : toutes les informations sur le nouveau hit de Rockstar

le plus attendu de.. tous les temps. Présenté le 5 décembre sous forme de trailer, on a enchaîné les visionnages, histoire de rassembler toutes les informations à connaître sur la prochaine référence des open worlds.

La première bande-annonce a révélé la date de sortie de GTA 6. Comme on s’en doutait et comme le fait souvent Rockstar, ce sera en 2025, soit deux ans après le trailer d’annonce. Par contre, le développeur n'a pas donné de date de sortie concrète.

À sa sortie, GTA 6 sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Il n'est pas question d'une version PC pour le moment. Mais pas d’inquiétude, généralement avec Rockstar, celle-ci devrait être ajoutée ultérieurement (quelques mois plus tard).

