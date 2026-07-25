GTA VI : l'anthologie des meilleurs personnages de GTA

Trente ans de GTA, ça laisse forcément des traces (et quelques cicatrices). Entre les braquages ratés, les trahisons de gang et les embrouilles de cartel, la saga de Rockstar a accouché de personnages qui ont largement dépassé le cadre du jeu vidéo, à tel point que même Kameto continue d'en incarner de nouveaux sur les serveurs RP de GTA Online, treize ans après la sortie du jeu. Voici notre classement forcément subjectif (on vous laisse hurler sur les réseaux) des meilleurs personnages jouables de l'histoire de GTA. Suspense oblige : on remonte du 7 au numéro 1 (se pourrait-il que ce soit Trevor Philips ?!).

N.B. : on s'est volontairement limités aux personnages des titres majeurs de la saga (GTA III, Vice City, San Andreas, IV, V, et bientôt VI), sans les extensions (The Lost and Damned, The Ballad of Gay Tony) ni les épisodes sortis sur consoles portables (Liberty City Stories, Vice City Stories, Chinatown Wars).

01 7. Claude, le personnage GTA le plus mystérieux (2001)

Pas forcément le plus développé, Claude a joué un role crucial © Rockstar

Le vétéran de la liste, et pas le plus bavard. Claude ne prononce pas un seul mot du début à la fin de GTA III, un choix de game design qui paraît presque avant-gardiste vingt-cinq ans plus tard. Trahi par sa copine Catalina lors d'un braquage, il sort de prison bien décidé à se venger de tout Liberty City. Un personnage taillé à la serpe, mais fondateur : sans lui, pas de licence GTA en 3D telle qu'on la connaît.

02 6. Franklin Clinton, GTA V (2013)

En 13 ans, même Franklin a changé © Rockstar Games

Le petit prodige de South Los Santos, celui qui veut sortir de la rue sans y laisser sa peau (ni ses amis). Franklin, c'est le liant du trio de GTA V, mais aussi le perso auquel on s'identifie le plus facilement quand on découvre le jeu. Petit bonus de gameplay qui reste dans les mémoires : son talent spécial pour ralentir le temps au volant, histoire de négocier ses virages sans finir dans le décor.

03 5. Tommy Vercetti, GTA Vice City (2002)

Ray Liotta est indissociable de Tommy Vercetti © Rockstar Games

Quinze ans de prison, et pour quoi ? Un deal qui tourne mal dès son arrivée à Vice City. Tommy Vercetti reconstruit un empire criminel quartier par quartier, porté par la voix de Ray Liotta (feu l'acteur des Affranchis, un choix de casting qui en dit long sur les ambitions cinématographiques de Rockstar). Chemise claire, col ultra large et une ville qui lui doit tout : Tommy, le patron absolu des années 80.

04 4. CJ (Carl Johnson), GTA San Andreas (2004)

CJ, personnage principal de GTA San Andreas © Rockstar Games

Retour à Los Santos pour l'enterrement de sa mère, et c'est reparti pour un tour dans les histoires de gang de Grove Street. CJ, c'est l'ascension version GTA : du quartier en ruines au casino de Las Venturas, en passant par l'industrie musicale. Son parcours reste l'un des plus complets de la saga, soutenu par une bande-son mythique et une trahison (celle de Big Smoke et de Ryder) qui a traumatisé toute une génération.

05 3. Michael De Santa, GTA V (2013)

Double vie et deux fois plus de fun pour monsieur De Santa © [unknown]

Ancien braqueur planqué en retraite dorée à Rockford Hills, Michael se retrouve embarqué dans une crise de milieu de vie version GTA (famille dysfonctionnelle incluse). Perso le plus écrit du jeu, l'essentiel de la satire sociale sur Hollywood et les riches oisifs de Los Santos repose sur lui. On aime le détester, mais on finit par le comprendre.

06 2. Niko Bellic, GTA IV (2008)

GTA IV était un peu plus sombre que ses prédécesseurs © Rockstar

Débarqué des Balkans avec des promesses de vie meilleure de la part de son cousin Roman, Niko découvre que Liberty City n'a rien d'un eldorado. Très clairement le personnage le plus habité par le remords de toute la saga, le seul, sans doute, à se poser vraiment la question du sens de tout ce carnage. Résultat : le GTA le plus sombre et le plus mature côté écriture, porté par un protagoniste qu'on regarde changer d'avis sur son propre reflet dans le rétroviseur. Difficile de le placer plus bas : le personnage qui a fait passer la saga au rang de vraie fiction adulte, c'est lui.

07 1. Trevor Philips, notre personnage GTA préféré (2013)

Trevor de GTA V, toujours aussi rassurant © Rockstar Games

Le grain de sable dans la machine bien huilée de Michael et Franklin. Trevor, c'est le déchaînement total, il n'a plus rien à perdre et il le fait savoir (souvent à coups de batte de baseball). Steven Ogg lui donne une intensité rare, entre humour noir et vraie menace, et c'est bien ce mélange qui lui vaut la première place de ce classement : aucun autre personnage de la saga n'incarne aussi bien l'esprit chaotique et incontrôlable de GTA. Il reste par ailleurs un allié de poids pour devenir riche rapidement sur GTA Online .

08 Mentions honorables : Jason Duval et Lucia Caminos, les héros de GTA VI

GTA VI débarquera en 2025 © Rockstar Games

On ne les a pas mêlés au classement, et pour une bonne raison : Jason et Lucia n'ont pas encore un seul instant de gameplay solo derrière eux. Compliqué de leur donner une place définitive avant la sortie de GTA VI. Impossible de les ignorer pour autant. Lucia Caminos est la première protagoniste féminine obligatoire de toute la saga principale GTA. D'après sa biographie (officielle), la vie n'a cessé de lui tomber dessus depuis l'enfance. À ses côtés, Jason Duval, ancien militaire reconverti en homme de main pour des dealers dans les Florida Keys, forme avec elle un duo façon Bonnie and Clyde qui promet de renouveler la formule GTA après le trio de GTA V. Le temps qu'on les voie vraiment à l'œuvre, on les garde ici, en réserve d'un classement qu'on mettra à jour une fois le jeu sorti.

Jason Duval © Rockstar Games/Take-Two Interactive

FAQ

Qui est le meilleur personnage de GTA 5 ?

La réponse à cette question dépend totalement de votre style de jeu. Puisque chaque personnage possède un pouvoir particulier, il n'existe pas de vraie réponse. Franklin peut ralentir le temps en voiture, Trevor est capable de se rendre invincible et inflige plus de dégâts, alors que Michael devient plus précis une arme à la main.