Les meilleurs véhicules de GTA V

Que vous fassiez du RP comme Kameto ou que vous jouiez en mode libre, vous avez dû remarquer qu’avoir de l’argent peut s’avérer assez pratique à Los Santos. C’est d’autant plus vrai que votre logement et votre manière de vous déplacer dépendent de votre pactole. Et étant donné que la carte fait 75 kilomètres², habiter à Paleto Bay et posséder un tracteur n’est peut être pas une bonne idée. Pour éviter de faire cette erreur (qui ne s’est pas dit : « Oh, c’est rigolo, c’est tout au nord de la carte et c’est pittoresque ») suivez notre guide des meilleurs véhicules du jeu .

01 Kuruma - 698 250 dollars

La Kuruma et son blindage, un duo toujours efficace © Rockstar Games

La Kuruma , c’est le véhicule parfait pour le début de votre vie de citoyen (ou gangster) sur GTA Online . Cette voiture blindée, qui a l’avantage de pouvoir accueillir 4 joueurs contrairement à la plupart des autres véhicules de cette liste, sera votre meilleur atout pour faciliter les missions de préparations aux braquages. Vous pouvez tirer sur les ennemis tout en restant au chaud (et en sécurité) dans l’habitacle et aller jusqu’à 176 km/h. C’est sans aucun doute le meilleur achat si votre objectif est d’enchaîner les casses sans risquer de prendre une balle.

02 Oppressor Mk II - 2 925 000 - 3 890 250 dollars

L'Oppressor est insaisissable © Rockstar Games

L’ Oppressor porte très bien son nom. Dans presque chaque lobby de GTA, on peut retrouver un ou deux petits malins qui s’amusent à martyriser les joueurs qui n’ont pas la chance d’en posséder une. Cette moto volante est capable d’aller jusqu’à 208 km/h et de tirer des missiles téléguidés d’une très grande précision. De plus, il est également possible de survoler l’eau. Autant dire que si vous vous faites un ennemi qui en possède une, piloter un bolide (même comme Max Verstappen ) ne vous servira pas à grand-chose.

03 Grotti Vigilante - 3 750 000 dollars

Batman s'est incrusté dans GTA Online © Rockstar Games

On reste dans les véhicules semi-militaires avec la Grotti Vigilante qui parlera forcément aux fans de Batman ayant grandi dans les années 90. Rockstar a réussi à éviter un procès, mais les développeurs ont tout de même réussi à reproduire assez fidèlement la Batmobile des films de Tim Burton. Sur GTA, ce petit bijou peut atteindre les 160 km/h, mais ce n’est pas tout : elle est (évidemment) blindée, peut tirer des missiles, mais aussi se propulser dans les airs à l’aide d’un réacteur monstrueux. De quoi être serein dans toutes les situations, même face à une Oppressor.

04 Imponte Deluxo - 5 750 000 dollars

Beaucoup de gigawatts dans ce GTA © Rockstar Games

Après la gigantesque référence qui a régalé les fans de Batman, ceux de Retour Vers le Futur ont aussi pu se faire plaisir au volant de l’Imponte Deluxo , un véhicule évidemment inspiré par la DeLorean du Doc. Même si elle coûte bien cher, la Deluxo offre des possibilités sans limite puisqu’elle vole et roule jusqu’à 204 km/h tout en pouvant tirer des missiles aussi efficaces que ceux que l’Oppressor.

05 Pegassi Toreador - 4 250 000 dollars

Le combo orange et noir, un grand classique © Rockstar Games

Contrairement à la Deluxo, la Pegassi Toreador ne peut pas aller dans les airs, par contre, elle résiste aux balles, peut tirer des missiles et utiliser son boost pour s’élancer sur les hauteurs de Los Santos. De plus, c’est un véhicule submersible. Si vous êtes pourchassé, vous pouvez donc passer en mode amphibie et vous échapper en sautant de la Del Perro pier (l’équivalent de la jetée de Santa Monica).

06 HVY Insurgent Pick-Up Custom - 1 998 005 dollars

l'Insurgent, une certaine idée de l'Amérique © Rockstar Games

Pour les amoureux de fusillades routières et de réalisme visuel, le Pick-Up Insurgent est la meilleure option. Avec sa tourelle et son design proche de celui d’un hummer de l’armée américaine, contrairement à une Delorean, on comprend pourquoi il est capable de causer des ravages. Si vous jouez avec des amis, ils pourront également se faire plaisir avec la mitrailleuse lourde postée sur le toit. Attention toutefois au bruit si votre ami est incapable de passer un trajet de 2 minutes sans rester appuyé sur la gachette.

07 BF Ramp Buggy - 3 192 000 dollars

Le BF Ramp Buggy en action © Rockstar Games

Comparé aux autres véhicules, le Ramp Buggy semble sorti du cerveau malade d’un développeur en fin de journée. Et pourtant, il s’est doucement mais sûrement hissé dans le haut du classement des véhicules préférés des joueurs. Le principe est extrêmement simple : voiture, camion, moto… tout ce qui passe devant le Ramp Buggy finira dans le décor. Il peut également être utilisé pour créer de nouveaux sauts ou rire un bon coup. De quoi passer un bon moment à Los Santos.

08 Grotti X80 Proto - 2 700 000 dollars

La Grotti X80 Proto, une perle rare © Rockstar Games

GTA, ce n’est pas que des fusillades et des missiles. Certains préfèrent la conduite, les paysages, la vitesse pure et les belles voitures. Pour les amateurs de concept cars, la Grotti X80 Proto a déjà dû leur taper dans l’œil. À 2 700 000 dollars, cela peut sembler un peu cher quand on compare aux possibilités qu’offrent certains des autres véhicules de cette liste. Mais si vous voulez faire le tour de la carte rapidement (tout en restant au sol) et dans un style impeccable, la Grotti est une sérieuse option.

09 Ocelot Pariah - 1 420 000 dollars

L'Ocelot Pariah en rouge © Rockstar Games

L’Ocelot Pariah a intégré ce classement sur le même principe que le prototype de Grotti : c’est une très belle voiture de sport qui pourrait avoir sa place dans un Gran Turismo. Les fans de James Bond l’auront sûrement remarqué, le bolide ressemble pas mal à une Aston Martin (et à une Ferrari Portofino). Si vous voulez conduire une voiture de sport relativement passe-partout, l’Ocelot Pariah est faite pour vous.

10 Nagasaki Shotaro - 2 225 000 dollars

La Nagasaki Shotaro © Rockstar Games

Mis à part l’Oppressor, aucune moto ne figure dans cette liste. Il était donc temps de réparer ce tort avec la Nagasaki Shotaro. C’est certain, avec son design futuriste (qui fait référence au film Tron), elle ne sera pas au goût de tous. Il n’empêche que la bête est capable d’aller à des vitesses folles (159 km/h) tout en offrant une maniabilité plus que correcte.

Évidemment, avec plus de dix ans d’existence, GTA propose une myriade de véhicules pilotables (738 pour être précis). Il est donc complexe d’établir un clair top 10, d’autant qu’on n’a volontairement pas parlé des avions, des sous-marins ou autres jetpacks. Mais si vous voulez vous lancer dans l’aventure avant la sortie de GTA VI ou rejoindre Kameto , vous savez quoi faire.

