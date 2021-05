Le guide ultime du circuit de Barcelone

Mais qui dit connu ne veut pas forcément dire maîtrisé facilement. D'autant plus que la configuration du circuit le rend particulièrement exigeant. Sa caractéristique principale, c’est sa longue ligne droite des stands de 1,310 km, où les pilotes atteignent régulièrement des vitesses supérieures à 310 km/h. Le reste de la boucle n’est qu’une succession de courbes, d’épingles et de gros freinages. Des virages qui doivent être parfaitement négociés par les pilotes. Catalunya reste, en effet, l'un des rares tracés où la grande majorité de la piste est entourée d’herbe et de graviers, et qui rendent donc les sorties de pistes impardonnables.