Le guide ultime du circuit du Hungaroring

En plus de ces spécificités, le tracé a la particularité d’être particulièrement lent, bosselé et très étroit. Il ne mesure au maximum que 15 mètres de large dans la ligne droite des stands (contre 20 mètres en moyenne sur les autres circuits) et ne dépasse jamais les 10 mètres dans les autres secteurs.

En plus de ces spécificités, le tracé a la particularité d’être particulièrement lent, bosselé et très étroit. Il ne mesure au maximum que 15 mètres de large dans la ligne droite des stands (contre 20 mètres en moyenne sur les autres circuits) et ne dépasse jamais les 10 mètres dans les autres secteurs.

En plus de ces spécificités, le tracé a la particularité d’être particulièrement lent, bosselé et très étroit. Il ne mesure au maximum que 15 mètres de large dans la ligne droite des stands (contre 20 mètres en moyenne sur les autres circuits) et ne dépasse jamais les 10 mètres dans les autres secteurs.