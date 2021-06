Le guide ultime du circuit Paul Ricard

Caractérisé par ses bandes bleues et rouges, et d'une longueur totale de 5,15 km, le tracé, qui est d'ailleurs l'un des plus longs du championnat, offre pas moins de 247 solutions différentes de pistes (allant de de 826 m à 5,861 km), 25 virages, et 2 pistes principales : la GT et la Grand Prix, sur laquelle se déroulera donc le Grand Prix de France, ce dimanche 20 juin 2021, 50 ans après la première course de F1 qui y a eu lieu.