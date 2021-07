Le guide ultime du circuit de Silverstone

Conçu en 1943, le circuit de Silverstone n'a, alors, rien à voir avec le celui que l'on connaît aujourd'hui. Et pour cause. À l'origine, le site n'était, ni plus ni moins, qu'une base aérienne de la Royal Air Force, bâtie pendant la Seconde Guerre Mondiale. À la fin du conflit, la base aérienne perd de son utilité et devient, en 1948, un circuit de courses automobiles organisées par le Royal Automobile Club, en accord avec l'armée britannique.