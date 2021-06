Le guide ultime du circuit de Spielberg

- alors baptisé Österreichring - accueille sa première course en Formule 1. Conçu aux abords des montagnes de la province de la Styrie, le circuit, fait de longues courbes rapides et sinueuses, devient rapidement l'un des favoris des pilotes. Au milieu des années 1980, il est pourtant jugé vieillissant et inadapté, voire dangereux, pour les monoplaces.

De nombreux accidents s'y produisent, comme pendant l'édition de 1985, au cours de laquelle le pilote italien Andrea De Cesaris s'en sort miraculeusement après avoir perdu le contrôle de sa Ligier et fait une série de tonneaux spectaculaires sur le bord de la piste. Deux ans plus tard, un double carambolage au départ du Grand Prix le condamne définitivement.

De nombreux accidents s'y produisent, comme pendant l'édition de 1985, au cours de laquelle le pilote italien Andrea De Cesaris s'en sort miraculeusement après avoir perdu le contrôle de sa Ligier et fait une série de tonneaux spectaculaires sur le bord de la piste. Deux ans plus tard, un double carambolage au départ du Grand Prix le condamne définitivement.

De nombreux accidents s'y produisent, comme pendant l'édition de 1985, au cours de laquelle le pilote italien Andrea De Cesaris s'en sort miraculeusement après avoir perdu le contrôle de sa Ligier et fait une série de tonneaux spectaculaires sur le bord de la piste. Deux ans plus tard, un double carambolage au départ du Grand Prix le condamne définitivement.