Le guide du spectateur sur League of Legends

n’est pas non plus la plus facile d’accès pour les non initiés. Il faut avoir l’œil aguerri afin de comprendre et lire toute l’action, et donc profiter du spectacle offert par les différents acteurs. Si cela n’est pas ton cas, on a quelques conseils à te donner, à commencer par le décryptage de l’overlay du

On y retrouve les champions de chaque joueur, les sorts d’invocateurs disponibles pour chacun d’entre eux, leur niveau, la disponibilité de leur capacité ultime ou non, mais aussi leurs barres de vie et de mana.

Pour des raisons pratiques, on va décortiquer ce bloc du milieu aux extrémités. On y retrouve d’abord chaque champion joué, dans l’ordre suivant : top laner, jungler, mid laner, carry et enfin support.

Cet outil est aussi là pour vous permettre d’analyser l’avancement global des deux équipes. Pour remporter la partie, il est nécessaire de détruire le Nexus adverse. Ces derniers se font face sur la carte et se situent au cœur de chaque camp. Donc, comme tu t’en doutes, plus une équipe en est proche et en supériorité numérique, plus elle a de chance de remporter la partie.

