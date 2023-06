Le guide du petit streamer qui veut devenir grand

En fonction de la quantité de mémoire vive de votre machine, vous devriez être en mesure de faire fonctionner un logiciel de streaming (OBS Studio est gratuit et le plus populaire, mais vous pouvez aussi vous tourner vers Restream ou XSplit) et un jeu vidéo de votre choix. Gardez à l'esprit que les PC dotés de seulement 8 Go de RAM peuvent avoir du mal à diffuser des jeux plus gourmands en ressources, qui nécessitent une plus grande puissance de traitement. Votre ordinateur est sans doute l'élément le plus important de votre installation. Si vous constatez que votre machine est responsable d'un décalage dans votre jeu ou votre flux, mettez-la à niveau avant toute autre chose.