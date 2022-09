“Capitaine !” Un mot que tous les fans de Leto ont à la bouche lorsqu’ils parlent de lui. Le nom s’inspire de Jesse Pinkman, second rôle de la série Breaking Bad, qui vend la Blue Sky (une crystal meth pure à 99%) sous le pseudonyme de Capt’n Cook.

“Capitaine !” Un mot que tous les fans de Leto ont à la bouche lorsqu’ils parlent de lui. Le nom s’inspire de Jesse Pinkman, second rôle de la série Breaking Bad, qui vend la Blue Sky (une crystal meth pure à 99%) sous le pseudonyme de Capt’n Cook.

“Capitaine !” Un mot que tous les fans de Leto ont à la bouche lorsqu’ils parlent de lui. Le nom s’inspire de Jesse Pinkman, second rôle de la série Breaking Bad, qui vend la Blue Sky (une crystal meth pure à 99%) sous le pseudonyme de Capt’n Cook.

Dans sa dernière série de freestyles, Leto juxtapose ce nom à celui de deux grands musiciens : Mozart, le célèbre pianiste autrichien, et Jackson (comprendre Michael), le roi de la pop. Vu le parcours du rappeur, il faut croire que ces noms lui ont porté chance.

Dans sa dernière série de freestyles, Leto juxtapose ce nom à celui de deux grands musiciens : Mozart, le célèbre pianiste autrichien, et Jackson (comprendre Michael), le roi de la pop. Vu le parcours du rappeur, il faut croire que ces noms lui ont porté chance.

Dans sa dernière série de freestyles, Leto juxtapose ce nom à celui de deux grands musiciens : Mozart, le célèbre pianiste autrichien, et Jackson (comprendre Michael), le roi de la pop. Vu le parcours du rappeur, il faut croire que ces noms lui ont porté chance.

Guy2Bezbar n'est pas en reste. “C’est Coco Jojo !”, lance-t-il dans tous ses sons. Coco pour les cocotiers, qui évoquent l’aspect sucré et exotique de sa musique. Jojo pour les Jordans, son modèle de baskets préféré. Tout simplement.

Guy2Bezbar n'est pas en reste. “C’est Coco Jojo !”, lance-t-il dans tous ses sons. Coco pour les cocotiers, qui évoquent l’aspect sucré et exotique de sa musique. Jojo pour les Jordans, son modèle de baskets préféré. Tout simplement.

Guy2Bezbar n'est pas en reste. “C’est Coco Jojo !”, lance-t-il dans tous ses sons. Coco pour les cocotiers, qui évoquent l’aspect sucré et exotique de sa musique. Jojo pour les Jordans, son modèle de baskets préféré. Tout simplement.

Les expressions les plus iconiques de Guy2Bezbar

Inspiré par le footballeur Ronaldo et le chanteur congolais Savanet Depitcho, la coqueluche de Bezbar s’est également choisi comme alias Depitcho R9, un surnom qui lui donne de la force au quotidien.

Inspiré par le footballeur Ronaldo et le chanteur congolais Savanet Depitcho, la coqueluche de Bezbar s’est également choisi comme alias Depitcho R9, un surnom qui lui donne de la force au quotidien.

Inspiré par le footballeur Ronaldo et le chanteur congolais Savanet Depitcho, la coqueluche de Bezbar s’est également choisi comme alias Depitcho R9, un surnom qui lui donne de la force au quotidien.