Comment utiliser Gwen, la nouvelle championne de League of Legends ?

, un personnage intimement lié à l’histoire de Viego puisque étant… la poupée de sa chère et tendre ayant pris vie pour défendre tout ce qu’il y a de beau et pur dans le monde. Mais surtout, la combattante se bat avec des gros ciseaux, ce qui lui donne un bonus de charisme certain. Si vous êtes vous aussi attiré par l’idée de la jouer, voici tout ce que vous devez connaître pour la prendre en main efficacement.

Gwen coupe rapidement avec ses ciseaux devant elle, de deux à six fois, et inflige des dégâts magiques dans une zone conique. Gwen utilisera au moins deux fois ses ciseaux et ajoutera un coup par attaque de base déjà infligée à un ennemi (jusqu'à quatre pour un total de six). Les ennemis au centre de chaque coup de ciseaux subissent des dégâts bruts, ainsi que les dégâts magiques supplémentaires de Mille coupures.

Gwen peut lancer Piqûre jusqu'à trois fois, mais doit toucher un ennemi dans les 8 secondes pour permettre l'utilisation suivante. Chaque utilisation lance des aiguilles en ligne droite qui infligent des dégâts magiques, ralentissent les ennemis et appliquent les dégâts magiques supplémentaires de Mille coupures. Le premier lancer n'envoie qu'une seule aiguille, le suivant trois et le dernier en propulse cinq, pour un total de neuf aiguilles et neuf applications de Mille coupures aux ennemis touchés.

Gwen a énormément de potentiel, notamment sur la toplane pour aller chercher les premiers duels. Tout son kit est orienté de manière à snowball : plus elle fait mal, et plus elle fera mal. Comme quoi, il ne faut jamais faire confiance aux designs mignons de Riot Games. Son passif combiné à son A “Tchac Tchac” lui permet de soutenir un assaut continu et rapide. Notez d’ailleurs que vos charges peuvent se faire directement sur les creeps, sans forcément avoir à affronter des champions. Z “Brume Sacrée” est définitivement là pour augmenter une nouvelle fois ses dégâts, mais attention : les ennemis peuvent vite vous poursuivre à l’intérieur. Comme la capacité se téléporte sur vous sur un déplacement unique, soyez sûr d’avoir en tête les déplacements probables de vos ennemis pour la placer efficacement. Une fois tous ces dégâts faits, terminer un ennemi en fonçant sur lui avec le E “Elan incisif” va de soi. Son R “Piqûre” est particulièrement intéressant à utiliser face à un groupe afin de garantir l’accès aux cinq aiguilles finales. Ces dégâts colossaux, si bien joués, peuvent retourner en votre faveur n’importe quel affrontement d’équipe.

