Hades : l’aboutissement de la machine à histoires de Supergiant Games

À première vue, cependant, il s’agit d’un jeu qui n’est pas formellement si différent de Bastion, le tout premier jeu de Supergiant Games . Comme dans ce dernier, on est en vue isométrique, on contrôle un personnage devant jongler entre diverses capacités, on bénéficie d’un doublage dynamique fort bien interprété… Et comme dans Bastion, on se retrouve face à un jeu d’action-aventure articulant de manière assez surprenante son gameplay et son scénario. Pourtant, manette en main, Hades et Bastion sont deux expériences assez différentes. Comme un lointain descendant ayant encore quelques traits de son ancêtre, mais s’étant profondément transformé au fil des générations. Pas étonnant, les équipes de Supergiant Games affichent une certaine constance dans leur staff (Greg Kasavin à l’écriture, Amir Rao à la réalisation, Darren Korb à la musique…). Et c’est cette constance et cette régularité qui ont permis cette longue marche vers le succès.

(2012), réaliser un succès pour un développeur indépendant est alors extrêmement difficile et rare… Mais cela reste néanmoins possible. Il est encore relativement simple de recevoir une exposition médiatique forte, d’être mis en avant par les boutiques en ligne de Microsoft ou de Sony, ou de compenser un lancement un peu raté par des opérations ultérieures de promotion. Dix ans plus tard, le premier titre de Supergiant Games aurait été noyé dans une surproduction qui ne lui aurait pas garanti la même mise en lumière. Et peut-être aurait-on été davantage sévère avec ses petits défauts. Mais on ne peut pas attribuer son succès à un simple coup de chance.

et la bande-son envoûtante de Darren Korb, difficile de ne pas tomber sous le charme du jeu. Et au-delà de son magnifique emballage, il s’agit d’une tentative vraiment originale de mélanger jeu d’action, jeu de rôle, le tout avec des composantes de puzzle game… En le liant par son histoire qui flirte avec un méta-discours encore assez rare dans les scénarios de jeux de l’époque. Porté par un succès critique impressionnant, le titre se vend comme des petits pains, devenant même un des plus gros cartons du XBLA ou il réalise plus de 40 % de ses ventes. Tout juste lui reprochera-t-on à l’époque son côté justement un peu trop expérimental, mélangeant un peu tous les genres de jeux et, en conséquence,