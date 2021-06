Hajinsun: son parcours chez T1, de la France à la Corée du Sud

“Le Summer est ce qu’il y a de plus important pour aller aux Worlds. Daeny vient d’avoir eu sa première expérience en tant que head coach dans une grande équipe comme T1 et il a beaucoup appris pendant le Spring, donc il va faire les ajustements pour le Summer Split. Je pense aussi que les 10 joueurs ont tous évolué et sont devenus plus matures,” explique Hajin. “Ils doivent aussi se rendre compte de l’importance de leur santé et c’est une chose sur laquelle on va continuer à mettre l’accent en Summer. J’ai des attentes : DAMWON, Gen.G et Hanwha Life sont les trois équipes qu’on doit battre en LCK si on veut aller aux Worlds. Ce sera vraiment notre objectif.”