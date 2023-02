Le guide express pour (enfin) tout comprendre au half-pipe

Alors, c’est simple : l’idée générale, c’est d’aller le plus haut possible en se propulsant à l’aide du half-pipe, de faire les trucs les plus fous possible… et d’espérer arriver en bas en un seul morceau ! (rires) Et la beauté de ce sport, c’est qu’il n’y a pas de règles ! Tu n’as par exemple pas de temps imparti pour boucler ton run. Le but, c’est vraiment de transformer le half-pipe en terrain de jeu et de faire ce que tu veux dedans.