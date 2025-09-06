Hannah Bergemann est prête à marquer l’histoire du Red Bull Rampage

Le désert était silencieux, seulement rythmé par les pas de

Hannah Bergemann

. Elle montait la pente, son

vélo de descente

de 16 kg sur les épaules, alors que le soleil se levait sur les crêtes poussiéreuses de Virgin, dans l’Utah. C’était le Red Bull Formation 2019, le tout premier camp de progression dédié aux rideuses de freeride qui rêvaient un jour de participer au

. Bergemann faisait partie des six athlètes invitées, et représentait sans doute l’outsider du groupe. Elle commençait à se faire un nom dans le monde du

grâce à de bons résultats en enduro, mais devait encore jongler avec un emploi à temps plein et ses ambitions sportives.