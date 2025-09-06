Bike
Hannah Bergemann est prête à marquer l’histoire du Red Bull Rampage
Après une blessure qui l’a écartée du Red Bull Rampage 2024, Hannah Bergemann va s’élancer dans l’événement le plus extrême du VTT en 2025. Voici comment elle est devenue une star du freeride.
Le désert était silencieux, seulement rythmé par les pas de Hannah Bergemann. Elle montait la pente, son vélo de descente de 16 kg sur les épaules, alors que le soleil se levait sur les crêtes poussiéreuses de Virgin, dans l’Utah. C’était le Red Bull Formation 2019, le tout premier camp de progression dédié aux rideuses de freeride qui rêvaient un jour de participer au Red Bull Rampage. Bergemann faisait partie des six athlètes invitées, et représentait sans doute l’outsider du groupe. Elle commençait à se faire un nom dans le monde du VTT grâce à de bons résultats en enduro, mais devait encore jongler avec un emploi à temps plein et ses ambitions sportives.
Soudain, le bruit des pneus et des moyeux résonna dans les canyons. Bergemann était en train de tester sa ligne – la première du groupe à poser ses roues sur le terrain. Entre sauts et arêtes exposées, elle progressait vers le clou du spectacle : un impressionnant double drop. Quand elle revint à la base, un large sourire aux lèvres, elle donna le ton pour le reste de l’événement. Ce moment fut un tournant dans sa carrière, marqué par le prix Evolution in Action du camp. Six ans plus tard, elle écrit le nouveau chapitre de cette histoire en participant à son premier Red Bull Rampage, lors de la deuxième édition de la compétition féminine.
De l’enduro au freeride : le parcours de Hannah Bergemann vers le Red Bull Rampage
L’amour de Bergemann pour le plein air s’est éveillé très tôt. Ayant grandi à Hood River, dans l’Oregon – véritable terrain de jeu entre montagnes et rivières –, elle a passé son enfance dans la nature. Ses premiers pas dans les sports extrêmes se sont faits en ski freestyle, où elle a concouru en slopestyle, en rail jams et en halfpipe. Ce qu’elle appréciait le plus était le processus d’apprentissage de nouveaux tricks et la créativité.
Au lycée, son père Tim l’initia au VTT, lui offrant son ancien vélo pour qu’ils roulent ensemble. Père et fille commencèrent une tradition de courses communes, chaque épreuve renforçant la passion de Hannah pour le vélo. En 2018, elle devint professionnelle sur le circuit de l’Enduro World Series et l’année suivante elle remporta le Trans BC Enduro, une course réputée pour ses terrains parmi les plus exigeants de Colombie-Britannique.
« Je suis naturellement attirée par la progression. En ski, c’était pareil : je voulais toujours me dépasser »
Alors que Bergemann était en bonne voie pour une carrière réussie en enduro, la victoire n’était pas son moteur principal. Ce qui la guidait, c’était la quête de progression. « Cette mentalité est passée naturellement du ski au vélo », explique-t-elle.
Pour le plaisir, elle roulait avec ses amis dans les forêts profondes, envoyant de gros drops, descendant des couloirs d’éboulis et construisant de nouveaux modules. La compétition paraissait la seule voie pour devenir pro – jusqu’à ce qu’elle reçoive l’appel pour le Red Bull Formation. Dès lors, elle s’est consacrée entièrement au freeride.
Du Rampage au Hardline : Hannah Bergemann ride partout
Depuis sa performance remarquée au Red Bull Formation 2019, Bergemann est passée du statut d’espoir prometteur à celui de véritable leader dans la communauté freeride. Elle est revenue en 2021 et 2022, ridant notamment une version revisitée de la ligne de Brett Rheeder au Red Bull Rampage 2014. Aux côtés de Casey Brown, elle a enchaîné avec maîtrise falaises et sauts tout au long de la ligne.
Bergemann a aussi fait partie du premier groupe de femmes à rider le Red Bull Hardline, en Tasmanie et au Pays de Galles, et a participé à des jump jams à travers le monde, envoyant régulièrement d’énormes gaps allant jusqu’à 30 m (100 pieds). On a également pu la voir dans des films de VTT comme Accomplice (Teton Gravity Research) et Anytime (Anthill Films).
Son objectif ultime restait cependant le Red Bull Rampage. En 2024, elle devait participer à la toute première catégorie féminine de l’événement phare du freeride. Mais six semaines avant l’échéance, un gros impact à la réception d’un drop, en plein entraînement, provoqua une rupture du tendon d’Achille, une luxation des tendons péroniers et une déchirure des ligaments latéraux. Résultat : opération et longue rééducation.
Déterminée, Bergemann a suivi une réhabilitation rigoureuse. Cinq mois plus tard, elle reprenait la compétition, envoyant de gros jumps et ajoutant des tricks à son répertoire, comme les backflips. Plus récemment, elle a roulé lors des sessions d’entraînement du Red Bull Hardline Wales 2025, laissant entrevoir la précision qu’on verra dans le désert de l’Utah.
Un run taillé pour marquer l’histoire
Pour ce Red Bull Rampage, Bergemann prévoit de construire une ligne dont elle pourra être fière. « Pour moi, ça inclut toutes les variables qui font un bon freerider : du gros, du technique, du raide, du contrôle de freinage, de l’ampleur et des tricks. Si j’ai tous ces éléments, je serai satisfaite », explique-t-elle.
Elle puise une inspiration particulière dans les immenses canyon gaps qui ont marqué l’histoire des précédentes éditions. Avec cette vision et son talent, son run en finale laissera sans aucun doute son empreinte sur le freeride.
