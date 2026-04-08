Un classement mondial refait à neuf ouvre une nouvelle ère du Hard Enduro

Un nouveau chapitre du hard enduro s’ouvre avec le lancement du Hard Enduro World Ranking (HEWR), le tout premier système de classement indépendant et véritablement mondial de la discipline. Créé par Karl Katoch, directeur de course du Red Bull Erzbergrodeo, et Martin Freinademetz, directeur de course du Red Bull Romaniacs, ce classement réunit les plus grandes épreuves de hard et d’extreme enduro du monde au sein d’une seule structure. Inspiré par l’esprit fédérateur des années WESS, le HEWR donne à chaque pilote la possibilité de marquer des points et de grimper au classement mondial.
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Le Hard Enduro World Ranking expliqué
Calqué sur les classements ATP et WTA du tennis, le système permettra aux participants de cumuler des points de classement tout au long de l’année lors de compétitions internationales, qui seront réparties en catégories spécifiques, allant de Challenger à Supreme. La classification des épreuves dépendra du niveau d’organisation, du nombre de pilotes de haut niveau, de la couverture médiatique, de l’affluence du public et du prize money.
« Nous voulons créer une manière globale et transparente de comparer les pilotes de Hard Enduro. Un système qui reconnaît aussi bien les champions du monde que les jeunes pilotes qui émergent à peine sur la scène », explique Freinademetz.
Avec une classification commune aux compétitions les plus prestigieuses du hard enduro mondial, plutôt qu’un championnat unique, le classement combinera différentes épreuves organisées en Europe, en Amérique et en Australie. Cela permettra de comparer les résultats de pilotes qui concourent sur différents continents.
À l’heure actuelle, le calendrier du classement comprend 24 épreuves réparties en quatre catégories selon leur difficulté et leur prestige : Supreme, Premium, Masters et Challenger. Parmi elles, deux classiques absolus de la discipline occupent une place particulière : le Red Bull Erzbergrodeo et le Red Bull Romaniacs, tous deux classés dans la plus haute des catégories, Supreme.
Ces épreuves constituent depuis des années le principal objectif de l’élite du Hard Enduro. Des pilotes comme Manuel Lettenbichler, Billy Bolt, Trystan Hart et Jonny Walker courent toute la saison, mais ce sont le Red Bull Erzbergrodeo et le Red Bull Romaniacs qui figurent le plus en vue dans leur calendrier.
Autre élément qui vient renforcer l’intérêt de la saison : un prize money de 100 000 dollars américains, qui sera partagé entre les pilotes les mieux classés du Hard Enduro World Ranking à la fin de la saison.
Jonny Walker à l'Erzbergrodeo
11 minutes
Jonny Walker à l'ErzbergRodeo
Regardez Jonny Walker en POV au Red Bull Hare Scramble de l’ErzbergRodeo.
En termes simples, non. Le Hard Enduro World Ranking agit comme un classement mondial global, ouvert à tous les niveaux, tandis que le FIM* Hard Enduro World Championship est une série élite qui désignait le champion du monde.
*FIM : Fédération Internationale de Motocyclisme
Les pilotes sont classés en fonction de leurs performances sur des épreuves organisées dans le monde entier sur une période de 12 mois, selon une structure qui leur permet de participer à plusieurs événements pour accumuler des points.
À l’heure actuelle, 24 épreuves se dérouleront au cours de la saison. Les deux plus médiatisées sont le Red Bull Romaniacs et le Red Bull Erzbergrodeo.
Les épreuves sont réparties en quatre catégories : Supreme, Premium, Master et Challenger. Celles-ci sont définies par une combinaison de la difficulté, de l’infrastructure et de la participation internationale. Les vainqueurs des épreuves Supreme recevront le plus grand nombre de points au classement.
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En quoi le HEWR diffère du FIM Hard Enduro World Championship
La création du HEWR ne vise pas à concurrencer le FIM Hard Enduro World Championship, mais plutôt à compléter la structure existante. Ce nouveau classement a pour objectif de favoriser le développement des pilotes et des promoteurs, en particulier dans des régions qui n’ont pas encore eu l’occasion d’être mises en lumière sur la scène mondiale.
« Avant que les pilotes ne reçoivent des points, chaque épreuve passera par un processus d’évaluation de la qualité. Cela permettra aux promoteurs comme aux participants de se développer et d’accéder à des catégories supérieures », ajoute Katoch.
Outre la création du HEWR, la World Enduro Riders Association (WERA) voit également le jour. Il s'agit d'une organisation de pilotes qui contribuera au calendrier et aux règles d’attribution des points, tout en donnant son avis. Alfredo Gomez est à la tête de cette association, soutenu par Manuel Lettenbichler, Mario Roman ou encore Billy Bolt.
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Le calendrier 2026 du Hard Enduro World Ranking :
Date
Évènement
Pays
Classement
20-22 Mars
Grinding Stone Hard Enduro
États-Unis
Masters
28 mars
Reetzer Hard Enduro
Allemagne
Challenger
1-4 Avril
Hardstone Hard Enduro
Turquie
Challenger
17-19 Avril
Alestrem
France
Premier
22-26 Avril
Arsenal Hard Enduro
Roumanie
Masters
1-3 Mai
Hells Ride Hard Enduro
Autriche
Challenger
9-10 Mai
Valleys Hard Enduro
Pays de Galles
Masters
4-7 Juin
Red Bull Erzergrodeo
Autriche
Supreme
12-14 Juin
I do Hard Enduro
Estonie
Challenger
12-14 Juin
Hard Enduro Poiana Rusca
Roumanie
Challenger
18-20 Juin
Silver Kings
États-Unis
Premier
19-20 Juin
Rochepaule Extreme Rodeo
France
Masters
26-28 Juin
Hard Enduro Piatra Craiului
Roumanie
Challenger
10-12 Juillet
Abestone Rodeo Miravalle
Italie
Premier
28 Juillet - 1er Août
Red Bull Romaniacs
Roumanie
Supreme
20-22 Août
Forza Orza
Suède
Premier
11-13 Septembre
Uran Enduro
Malte
Challenger
12-14 Septembre
Wild Woods Extreme
Italie
Premier
26-28 Septembre
Isegrim Enduro
Allemagne
Challenger
23-25 Octobre
Hixpania
Espagne
Premier
6-8 Novembre
Ukupacha Extreme
Équateur
Premier
7-8 Novembre
Enduro Bung Extreme Race
Kosovo
Challenger
7-8 Novembre
Wildwood Rock Extreme Enduro
Australie
Masters
13-15 Novembre
AvandaRocks
Mexique
Masters
FAQ
Qu'est-ce que le Hard Enduro ?
Voici notre vidéo explicative du Hard Enduro :
3 minutes
Qu'est-ce que le Hard Enduro ?
Découvrez le hard enduro, une discipline extrême mêlant technique, endurance et obstacles naturels. Voici tout ce qu’il faut savoir pour comprendre ce sport spectaculaire.