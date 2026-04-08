Billy Bolt, Manuel Lettenbichler et Trystan Hart s'affrontent lors de la compétition de hard enduro Red Bull Tennesse Knockout à Sequatchie, Tennessee, États-Unis, le 10 août 2025.
© Christian Pondella/Red Bull Content Pool
Enduro

Un classement mondial refait à neuf ouvre une nouvelle ère du Hard Enduro

Avec le Hard Enduro World Ranking, la discipline se dote de son tout premier système de points véritablement mondial. Découvrez ce qu’il faut savoir sur ce format et le calendrier de la saison 2026.
Écrit par Eliasz Dawidson
Temps de lecture estimé : 4 minutesUpdated on

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Red Bull Erzbergrodeo

Who can conquer the Iron Giant? Amateurs and high-profile Hard Enduro superstars wrangle over 35km of gruelling terrain where only a few will reach the revered finish line.

AutricheEisenerz, Autriche
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Résumé

  1. 1
    Le Hard Enduro World Ranking expliqué
  2. 2
    En quoi le HEWR diffère du FIM Hard Enduro World Championship
  3. 3
    Le calendrier 2026 du Hard Enduro World Ranking :
Un nouveau chapitre du hard enduro s’ouvre avec le lancement du Hard Enduro World Ranking (HEWR), le tout premier système de classement indépendant et véritablement mondial de la discipline. Créé par Karl Katoch, directeur de course du Red Bull Erzbergrodeo, et Martin Freinademetz, directeur de course du Red Bull Romaniacs, ce classement réunit les plus grandes épreuves de hard et d’extreme enduro du monde au sein d’une seule structure. Inspiré par l’esprit fédérateur des années WESS, le HEWR donne à chaque pilote la possibilité de marquer des points et de grimper au classement mondial.
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Le Hard Enduro World Ranking expliqué

Calqué sur les classements ATP et WTA du tennis, le système permettra aux participants de cumuler des points de classement tout au long de l’année lors de compétitions internationales, qui seront réparties en catégories spécifiques, allant de Challenger à Supreme. La classification des épreuves dépendra du niveau d’organisation, du nombre de pilotes de haut niveau, de la couverture médiatique, de l’affluence du public et du prize money.
« Nous voulons créer une manière globale et transparente de comparer les pilotes de Hard Enduro. Un système qui reconnaît aussi bien les champions du monde que les jeunes pilotes qui émergent à peine sur la scène », explique Freinademetz.
Billy Bolt sécurise sa victoire lors de la compétition de hard enduro Red Bull Erzbergrodeo 2025 à Eisenerz en Autriche.

Billy Bolt célèbre sa victoire au Red Bull Erzbergrodeo 2025

© Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Avec une classification commune aux compétitions les plus prestigieuses du hard enduro mondial, plutôt qu’un championnat unique, le classement combinera différentes épreuves organisées en Europe, en Amérique et en Australie. Cela permettra de comparer les résultats de pilotes qui concourent sur différents continents.
À l’heure actuelle, le calendrier du classement comprend 24 épreuves réparties en quatre catégories selon leur difficulté et leur prestige : Supreme, Premium, Masters et Challenger. Parmi elles, deux classiques absolus de la discipline occupent une place particulière : le Red Bull Erzbergrodeo et le Red Bull Romaniacs, tous deux classés dans la plus haute des catégories, Supreme.
Ces épreuves constituent depuis des années le principal objectif de l’élite du Hard Enduro. Des pilotes comme Manuel Lettenbichler, Billy Bolt, Trystan Hart et Jonny Walker courent toute la saison, mais ce sont le Red Bull Erzbergrodeo et le Red Bull Romaniacs qui figurent le plus en vue dans leur calendrier.
Le pilote de hard enduro Manuel Lettenbichler de KTM Enduro Factory Racing ride sur les routes d'Antalya.

Manuel Lettenbichler visera la première place du nouveau classement

© Alkım Saraç/Red Bull Content Pool

Autre élément qui vient renforcer l’intérêt de la saison : un prize money de 100 000 dollars américains, qui sera partagé entre les pilotes les mieux classés du Hard Enduro World Ranking à la fin de la saison.

Jonny Walker à l'Erzbergrodeo

11 minutes

Jonny Walker à l'ErzbergRodeo

Regardez Jonny Walker en POV au Red Bull Hare Scramble de l’ErzbergRodeo.

Jonny Walker

Petit guide rapide du Hard Enduro World Ranking

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En quoi le HEWR diffère du FIM Hard Enduro World Championship

La création du HEWR ne vise pas à concurrencer le FIM Hard Enduro World Championship, mais plutôt à compléter la structure existante. Ce nouveau classement a pour objectif de favoriser le développement des pilotes et des promoteurs, en particulier dans des régions qui n’ont pas encore eu l’occasion d’être mises en lumière sur la scène mondiale.
« Avant que les pilotes ne reçoivent des points, chaque épreuve passera par un processus d’évaluation de la qualité. Cela permettra aux promoteurs comme aux participants de se développer et d’accéder à des catégories supérieures », ajoute Katoch.
Manuel Littenbichler en action lors de l'épreuve de hard enduro Red Bull Romaniacs à Sibiu, en Roumanie, le 23 jullet 2025.

Le Red Bull Romaniacs sera l’une des deux épreuves Supreme en 2026

© Attila Szabo/Red Bull Content Pool

Outre la création du HEWR, la World Enduro Riders Association (WERA) voit également le jour. Il s'agit d'une organisation de pilotes qui contribuera au calendrier et aux règles d’attribution des points, tout en donnant son avis. Alfredo Gomez est à la tête de cette association, soutenu par Manuel Lettenbichler, Mario Roman ou encore Billy Bolt.
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Le calendrier 2026 du Hard Enduro World Ranking :

Date

Évènement

Pays

Classement

20-22 Mars

Grinding Stone Hard Enduro

États-Unis

Masters

28 mars

Reetzer Hard Enduro

Allemagne

Challenger

1-4 Avril

Hardstone Hard Enduro

Turquie

Challenger

17-19 Avril

Alestrem

France

Premier

22-26 Avril

Arsenal Hard Enduro

Roumanie

Masters

1-3 Mai

Hells Ride Hard Enduro

Autriche

Challenger

9-10 Mai

Valleys Hard Enduro

Pays de Galles

Masters

4-7 Juin

Red Bull Erzergrodeo

Autriche

Supreme

12-14 Juin

I do Hard Enduro

Estonie

Challenger

12-14 Juin

Hard Enduro Poiana Rusca

Roumanie

Challenger

18-20 Juin

Silver Kings

États-Unis

Premier

19-20 Juin

Rochepaule Extreme Rodeo

France

Masters

26-28 Juin

Hard Enduro Piatra Craiului

Roumanie

Challenger

10-12 Juillet

Abestone Rodeo Miravalle

Italie

Premier

28 Juillet - 1er Août

Red Bull Romaniacs

Roumanie

Supreme

20-22 Août

Forza Orza

Suède

Premier

11-13 Septembre

Uran Enduro

Malte

Challenger

12-14 Septembre

Wild Woods Extreme

Italie

Premier

26-28 Septembre

Isegrim Enduro

Allemagne

Challenger

23-25 Octobre

Hixpania

Espagne

Premier

6-8 Novembre

Ukupacha Extreme

Équateur

Premier

7-8 Novembre

Enduro Bung Extreme Race

Kosovo

Challenger

7-8 Novembre

Wildwood Rock Extreme Enduro

Australie

Masters

13-15 Novembre

AvandaRocks

Mexique

Masters

FAQ

Qu'est-ce que le Hard Enduro ?

Voici notre vidéo explicative du Hard Enduro :

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Découvrez le hard enduro, une discipline extrême mêlant technique, endurance et obstacles naturels. Voici tout ce qu’il faut savoir pour comprendre ce sport spectaculaire.

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