Un classement mondial refait à neuf ouvre une nouvelle ère du Hard Enduro

Un nouveau chapitre du

s’ouvre avec le lancement du

Hard Enduro World Ranking

(HEWR), le tout premier système de classement indépendant et véritablement mondial de la discipline. Créé par

Karl Katoch

, directeur de course du

, et

Martin Freinademetz

, directeur de course du Red Bull Romaniacs, ce classement réunit les plus grandes épreuves de hard et d’extreme enduro du monde au sein d’une seule structure. Inspiré par l’esprit fédérateur des années WESS, le HEWR donne à chaque pilote la possibilité de marquer des points et de grimper au classement mondial.