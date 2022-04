Comme beaucoup, j’ai commencé à jouer en Smogon [ndlr : une scène compétitive communautaire de Pokémon avec ses propres règles], au départ parce que je ne voyais que ça et on ne me montrait que ça. Et puis j’ai fini par me dire “mais attends, parce que sur le jeu… Les règles, c’est pas ça”. C’est là que je me suis intéressé aux règles officielles. En 2013 j’ai commencé à jouer en classé sur le jeu et j’ai fait de petits résultats en 2014, à l’époque du classement officiel Pokémon Global League. Je me voyais premier français et j’étais content, mais en même temps, il n’y avait pas beaucoup de français qui jouaient. En tout cas pas à niveau compétitif. Et en 2015, peu de temps après avoir commencé à créer du contenu, des joueurs de la scène française officielle sont venus me chercher. Et dès que j’ai fait le championnat d’Allemagne, je me suis dit “mais comment j’ai pu passer à côté de ça !” C'étaient les débuts de l’esport pour moi. J’ai lâché Smogon immédiatement après ça, et j’ai rencontré des joueurs à travers le monde.