Hellfest From Home : se réinventer pour continuer d'exister

Des contenus alternatifs, puisqu’on le sait : « lorsqu’on est en festival on ne fait pas que de la musique : on boit, on va au centre de restauration, on essaye des guitares, on va sur les stands des partenaires… ». C’est pourquoi, Eric et Yoann ont souhaité pousser plus loin cette expérience avec une offre gastro : « Il y aura trois, quatre recettes de cuisine proposées par un artiste de la scène métal qui rencontre un chef ayant une affinité avec les musiques extrêmes » et « une carte de cocktails avec le nom des scènes ». En somme, des contenus drôles et décalés pour connecter nos sens à l’univers du Hellfest.