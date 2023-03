Red Bull Craft Test : Henri HiHacks nous parle du planeur Fortnite

Oui ! Et quand je suis monté tout en haut à la fin de la construction, je n’étais vraiment pas rassuré. J’avais les yeux à huit mètres de haut, c’est impressionnant. J’étais content d’avoir été au bout, d’avoir réussi à sauter et finalement de ne pas me faire trop mal (rires). L’aile a piqué, mais j’ai quand même été ralenti, l’accélération était assez douce. Je n’étais pas en chute libre, mais ça allait bien vite quand même, c’était un peu flippant !

Après cet essai, je me suis posé la question de faire un deuxième saut, en enlevant la partie « Fortnite » du planeur et en ne gardant que l’aile, mais ça aurait un peu dénaturé le projet ! Non seulement le planeur n’aurait plus du tout ressemblé à celui de du jeu, mais en plus ça aurait été un peu dangereux ! Alors on s’est arrêté là, et c’était déjà très chouette.