sont des pionniers du design des circuits de course automobile modernes. Leur travail a permis au nom Tilke d’être associé à certains des tracés les plus populaires au monde à l’image de Spa-Francorchamps en Belgique ou de l’Istanbul Park en Turquie, théâtre du prochain Grand Prix de Formule 1.

Nous avons rencontré l'architecte pour en savoir plus sur l’origine de sa passion pour le sport automobile, la conception d’un circuit de F1 et ses projets préférés dans le monde de la course automobile.

Quand j'avais 16 ans, mon oncle m'a accompagné sur le Nürburgring, en Allemagne, pour assister à une course. J’ai tout de suite attrapé le virus du sport automobile et ça ne s’est jamais arrêté depuis. Mon seul objectif était de travailler dans cet univers, et même, au départ, de devenir pilote professionnel. Mais à l’âge de 16 ans, je ne pouvais pas encore conduire une voiture. Je devais juste me contenter du karting.

