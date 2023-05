À l’époque, je suis un étudiant convaincu qu’il peut tout faire et qui ne réfléchit pas trop. La première chose à faire, c’est trouver des sponsors. En septembre 1996, je me rends à la Glisse Expo sur la côte basque et je convainc Quicksilver de me donner quelques t-shirts. En parallèle, une petite marque nommée Tattoo me sponsorise à hauteur de 20 000 francs et, via un shop nommé “Vague et Vent”, je parviens à inviter Robby Naish (légende de planche à voile, ndlr) et Parks Bonifay, un tueur en wakeboard. Je parviens aussi à convaincre Alex Jumelin (quatre fois champion du monde de BMX flat, ndlr) via le programme “1 minute pour un projet” sur NRJ. Je peux également compter sur le soutien de mon école qui fête son centenaire cette année-là et a donc un peu de budget de côté. Elle me met également à disposition des avocats, des comptables et des bras pour aider à la mise en place.