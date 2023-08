Comment le hip-hop a changé la face du monde ?

Le hip-hop est bien plus qu'un genre musical. C'est une culture qui s'est étendue au monde entier. Ce qui a commencé comme phénomène porté par la voix d'une petite minorité est aujourd'hui le langage universel de toute une jeunesse, et pas seulement.

À l'occasion de la journée internationale du hip-hop, célébrée le 11 août, et avant la grande finale mondiale du Red Bull BC One le 21 octobre au Stade Roland-Garros, on a décidé de revenir sur l'histoire de cette culture et sur la façon dont elle a transformé le passé, le présent et l'avenir.

11 août : journée internationale du hip-hop © Kien Quan/Red Bull Content Pool

01 Les origines de la journée du hip-hop

Chaque année, le 11 août, le monde entier se réunit pour célébrer l'histoire du hip-hop. Tout commence en 1973 lorsque Clive Campbell - autrement connu sous le nom de DJ Kool Herc - considéré aujourd'hui comme le père du hip-hop - organise une jam dans le Bronx avec sa sœur Cindy.

Ils sont alors loin de se douter que 50 ans plus tard, des millions de fans célèbreront un mouvement qu'ils viennent presque d'inventer. Mais que commémore-t-on exactement ?

02 Les quatre éléments du hip-hop

Le MCing : souvent appelé "rap", il s'agit de l'aspect performance vocal. Les artistes y racontent des histoires et des expériences à travers des paroles rythmées. Le MCing s'adresse directement aux auditeurs. Le DJing : c'est l'art de jouer et créer de la musique à l'aide de platines et d'une table de mixage. Des pionniers comme Grandmaster Flash ont inventé des techniques qui ont transformé le DJing. Le DJ n'est aujourd'hui plus qu'un simple tourne-disque mais un véritable maître de cérémonie qui crée l'ambiance des battles. Le graffiti : c'est "l'âme visuelle" du hip-hop, son écriture. Les graffitis transforment le paysage urbain en toile, transmettent des messages. Cet art de la rue reflète l'esprit souvent rebelle de la culture hip-hop. Le breaking : également appelé breakdance, c'est l'expression physique de la musique, sa danse. On appelle celles et ceux qui dansent sur du hip-hop des b-boys et b-girls.

Le DJ aux commandes © Gniewko Głogowski/Red Bull Content Pool

03 Le hip-hop est un révélateur de notre société

Le hip-hop est un puissant outil de narration qui met en lumière les réalités et les aspirations de certaines communautés minoritaires. Il aborde sans crainte des questions sociétales et donne une voix à ceux qui sont rarement écoutés.

Au fil de son évolution, les artistes hip-hop ont utilisé leurs paroles pour aborder des sujets comme le racisme, la pauvreté, les violences policières. Des titres emblématiques comme "Fight the Power" de Public Enemy et "Express Yourself" de NWA ont suscité des bouleversements majeurs et ont remis en question les normes sociétales. Ils sont aujourd'hui considérés comme des classiques du genre.

04 Le hip-hop forge l'esprit

Dans la communauté hip-hop, montrer ses talents est considéré comme une étape importante à laquelle tout le monde peut assister. Au lieu de se contenter d'en parler, la communauté hip-hop croit en la démonstration. En breaking, on le voit notamment dans les cypher, ces cercles de danse où les b-boys et b-girls se relaient chacun à leur tour pour faire quelques pas. En rap, c'est dans les battles que l'on peut le voir. Bien qu'elle puisse mettre mal à l'aise au début, cette expérience renforce la confiance en soi à long terme.

Chaque performance témoigne du parcours personnel de l'artiste, de sa résilience et de sa confiance en lui. Le hip-hop offre un moyen d'expression qui permet à chacun de surmonter certaines difficultés et d'en découvrir davantage sur eux-mêmes. Plus important encore, il inculque à ceux qui y participent un fort sentiment d'estime de soi et de potentiel inexploité.

La scène danse au Nigeria en est un parfait exemple. On vous invite à la découvrir dans le documentaire ci-dessous :

46 minutes (Un)credited Découvrez les origines de la danse afro au Nigeria et la manière dont elle a façonné toute une culture.

05 Le hip-hop transcende les frontières et relie les cultures

Les rythmes et rimes du hip-hop, nés dans les rues de New York, ont résonné bien au-delà de leur lieu de naissance. Elles ont unit des personnes d'origines différentes et ont tissé une toile qui s'est étendu dans le monde entier. Des rues de Tokyo, aux quartiers de Goma, le hip-hop a été adopté et célébré par presque chaque région du monde qui lui a apporté sa touche personnelle.

C'est d'ailleurs tout le sujet de l'émission "Breaking Beyond" qui explore cet aspect universel du hip-hop et qui vous invite à le découvrir à travers les quatre coins du monde.

45 minutes Junior fait découvrir Goma à Shigekix Junior et Shigekix se rendent à Goma, en République démocratique du Congo, pour explorer la culture hip-hop locale.

Le parcours mondial du hip-hop a mis en évidence sa capacité d'adaptation et son pouvoir de relier les cultures, d'encourager le respect mutuel et de célébrer les expériences humaines partagées, ce qui en fait un véritable langage universel.

06 Le hip-hop fait passer des artistes de la rue à la scène mondiale

Dans le monde du hip-hop, les danseurs sont devenus des pionniers dont les mouvements résonnent aujourd'hui aussi fort que n'importe quelle parole. Après des débuts modestes dans les rues où ils dansaient entre eux, certains b-boys et b-girls ont atteint une renommée mondiale, redéfinissant le concept de célébrité dans le hip-hop.

En France, par exemple, pense notamment à Lilou , multiple champion du monde de breakdance, qui a également été le premier b-boy à décrocher deux titres de champion du Red Bull BC One , compétition la plus importante du breaking ( et dont la prochaine finale mondiale aura d'ailleurs lieu à Paris, le 21 août prochain, au stade Roland-Garros ).

La légende Lilou © Nika Kramer

07 Le hip-hop fait son entrée sur la scène mondiale du sport

L'ascension du hip-hop n'a pas été sans difficultés. Un équilibre a toujours été recherché entre la préservation de son authenticité et sa découverte par le grand public.

C'est particulièrement perceptible dans le monde du breaking. Cette discipline née dans la rue aura bientôt sa place au sein de la plus grande compétition sportive du monde, les JO, en 2024. Si certains en sont particulièrement fiers, d'autres se posent la question de la préservation de son esprit originel.

Mais on l'a dit, le hip-hop a montré à maintes reprises sa résilience et sa capacité d'adaptation. Pour le découvrir, on vous invite à regarder la série Pushing Progression : Breaking ci-dessous.

26 minutes Breaking Découvrez l'évolution du breaking, qui est passé des arrière-cours du Bronx à des scènes mondiales comme le Red Bull BC One.

Des rues du Bronx jusqu'aux échelons de la renommée internationale, le parcours du hip-hop illustre le potentiel illimité de la créativité et des passions humaines. On ne parle pas seulement de musique, de danse ou d'art. On parle aussi d'histoires, de luttes, de victoires et de l'esprit inébranlable d'une culture qui refuse d'être enfermée. En célébrant le hip-hop, on rend hommage à un mouvement qui a définitivement changé à jamais la face de notre monde.

