“La vérité, c’est que je ne sais pas comment on peut séparer la musique de la mode . Pour moi, ces deux arts ont toujours été profondément liés l’un à l’autre. C’est comme ça que toute ma génération a grandi… Je ne peux pas imaginer que l’un des deux existe sans être profondément influencé par l’autre”, explique Olivier Rousteing , directeur artistique de Balmain . Et le styliste n’est pas le seul à voir les choses ainsi. Pour André Léon Talley, ancien éditeur du magazine américain Vogue interrogé dans le documentaire Fresh Dressed (2015), ces liens remontent aux rendez-vous dominicaux, quand tout le monde se retrouvait à l’église. Car même si l’on était franchement loin d’une ambiance de rave party, c’est là que les gens sortaient leurs meilleures sapes pour écouter le prêtre, mais surtout les musiciens et les chanteurs, des sobres chants catholiques en latin aux orchestres de gospel de Harlem, suivant la période ou le pays.

Et quand la musique est sortie des lieux de culte, les fringues ont évolué avec elle. “Si l’on se réfère à l’histoire de la culture afro-américaine, toutes les musiques – particulièrement le jazz, le blues, le hip-hop ou encore le R&B – sont liées à un style vestimentaire bien particulier”, analyse le professeur Todd Boyd de l’université de Californie du Sud. Mais quand le hip-hop émerge dans les ghettos américains des années 1970-80, les B-Boys et les B-Girls n’ont pas accès à grand-chose pour se saper. A l’époque, il n’existe que deux types de magasins dans les quartiers populaires : les boutiques de sport et celles de fringues d’ouvriers comme Carhartt ou Timberland. C’est comme ça que les premiers rappeurs ont créé ce savant mélange de survêts en velours, de pompes de chantier beiges et de bobs Kangol.

Run-DMC, le band aux trois bandes © Shutterstock

Le rap, un goût de luxe

Sauf que, contrairement aux punks qui rejetaient en bloc tout système de consommation capitaliste, les adeptes du hip-hop vouent un culte à l’argent et au bling afférent . Dès la naissance du mouvement, les rappeurs ont aspiré à intégrer les marques de luxe à leur garde-robe. Pour Nas, légende vivante de la côte est, cela s’explique par un adage très simple : tu es ce que tu portes. “Ce qui compte, c’est ce que tu dégages, ce qui irradie de toi. De nombreux chefs africains portaient des tenues très ostentatoires, ils sortaient avec toutes leurs parures. C’est pareil pour les rois anglais, il suffisait de les regarder pour comprendre qu'ils faisaient partie de la royauté, parce qu’ils ressemblaient à des rois”, lâche-t-il dans Fresh Dressed. Dès 1982, le mythique couturier Dapper Dan comprend cette logique et ouvre une boutique à Harlem, dans laquelle il reprend des fringues de créateur pour en faire des pièces uniques adaptées à la culture de la rue. Balmain, Gucci, Louis Vuitton, tout y passe. Qu’on breake, qu’on graffe, qu’on rappe ou qu’on fasse du beatboxing, on s’y presse pour customiser ses outfits. Et plus le rap génère d’argent, plus les artistes tapent dans les collections de sportswear et de haute couture. Au point que les rappeurs, que les marques n’assumaient pas vraiment parmi leur clientèle, en deviennent progressivement les ambassadeurs. Le tournant étant probablement le concert de Run-DMC, auteur en 1986 du titre “My Adidas”. Malin, Lyor Cohen, manager du groupe et futur boss de Def Jam, invite les dirigeants d’Adidas à un concert au Madison Square Garden, durant lequel les rappeurs demandent aux fans de brandir leurs chaussures. Impressionnés par le nombre de pompes à trois bandes dans la fosse, les Allemands décident de sponsoriser sur-le-champ le trio du Queens.

Derrière, des artistes majeurs comme Notorious B.I.G., 2pac et P. Diddy s’approprient les marques de luxe. Ils les portent, ils rappent dessus et les gosses des rues se battent pour s’offrir des pièces de créateurs. Conscientes du phénomène, les grandes maisons commencent à regarder vers la rue et sont bouleversées par ce qu’elles y voient : une énergie sans limite, de nouvelles coupes, de nouvelles formes, de nouvelles façons de porter fringues et sneakers, de nouveaux mélanges de styles et surtout de nouveaux sons, qui vont progressivement intégrer le processus créatif des couturiers. “Comme beaucoup de gens de ma génération, j’ai grandi en regardant des clips et des concerts dans lesquels la mode et le style faisaient beaucoup pour l’ambiance. Dès mon plus jeune âge, j’ai appris à quel point la combinaison entre mode et musique pouvait être puissante – et depuis, je n’ai jamais été capable de penser l’une sans l’autre. Pour moi, les plus grands moments de mode sont ceux où elle se mélange avec la musique pour ne plus former qu’une seule création, cohérente et hypnotisante”, raconte Olivier Rousteing, dont la maison a notamment créé les costumes de scène de Beyoncé et de ses danseurs pour sa tournée On the Run II.

La campagne Tommy Hilfiger d'Aaliyah en 1996 © Pinterest

L’esprit rave sur les runways

Le hip-hop n’est pas la seule musique contemporaine à avoir influencé la mode. Née au milieu de la crise financière et culturelle des années 1980, la musique électronique , techno et house en tête, séduit elle aussi les grands créateurs. Son esthétique à la fois trash et épurée, délurée et normcore, sa fracture totale avec les codes préétablis et, surtout, sa soif inextinguible de liberté sont autant d'éléments d’inspiration pour les maîtres de la haute couture. Il ne faut d’ailleurs pas longtemps pour que les défilés quittent les palais pour s’installer dans les warehouses où se tiennent habituellement les teufs. Très vite, le pas des mannequins se cale sur les rythmes entêtants, obsédants des DJ les plus populaires de la planète : Daft Punk pour Louis Vuitton en 2008, Justice pour Dior Hommes en 2009, Dixon pour Givenchy en 2016…

Et ces liens n’ont fait que se resserrer depuis le début de la pandémie de Covid-19. Après des mois d’enfermement, les créateurs de mode embrassent encore plus profondément cette culture. Comme l’expliquait Doris Domoszlai-Lantner, historienne de la mode et cofondatrice d’un think tank dédié à la mode, dans le magazine WWD, “cette culture de la rave et de l’outdoor fait sens quand il s’agit de trouver des lieux où organiser des évènements : ils sont littéralement dehors et loin des habitudes, et donc beaucoup plus excitants que les espaces clos où nous nous sommes tous retrouvés l’année dernière.”

Ouvrir la mode

Les jumeaux Olsen au Balmain Festival © Maxwell Aurelien James

Sous cette double influence, la mode ne cesse de se transformer et de se rapprocher de la rue. Sans surprise, on a donc vu les sneakers, les hoodies, les boots de chantier ou les baggies envahir les podiums. Parfois en version puriste, parfois en version réinventée ou ultra-stylisée. De la même manière, les artistes issus du hip-hop et du monde du clubbing sont devenus de véritables icônes de la mode, des prescripteurs capables de faire et de défaire les modes et les marques. Kanye West, Pharrell Williams et Rihanna aux US, Booba, Roméo Elvis, Nekfeu et Stromae en France, des dizaines d’entre eux ont lancé des marques ou collaboré à des collections et des défilés. Certains en ont même fait une activité à part entière, comme le rappeur S.Pri Noir, devenu égérie de Cartier, Dior Parfums, Kenzo ou Adidas.

La perméabilité de la mode et de la musique a permis d’ouvrir le monde du luxe au grand public. Une logique qui est au cœur du concept du Balmain Festival, dont la seconde édition s’est déroulée les 28 et 29 septembre 2021 à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, avec notamment The Avener, Franz Ferdinand ou Doja Cat. “Ce festival est le résultat direct de notre désir de challenger la mode, d’être certain que ses portes sont grandes ouvertes – pas seulement aux mêmes happy few – et d’inviter une audience plus inclusive à notre défilé parisien, ce qui est, après tout, le moment plus incroyable, le plus impressionnant et le plus créatif de la vie d’une collection”, explique Olivier Rousteing. Et d’ajouter : “Je ne crois pas que la mode doive être limitée à un petit groupe de personnes. Avec ce festival, nous avons à nouveau l’occasion de lancer une conversation sur l’évolution de nos traditions et la façon d’explorer de nouvelles façons d’ouvrir les runways et la mode à un public bien plus vaste.” Une conversation qui se poursuivra l’an prochain au Balmain Festival , avec sans doute de nouveaux liens à explorer entre mode et musique.