Histoire des spin-off Pokémon : passé, présent et futur

L'objectif n'est plus le même. On vous retire vos PokéBall, et plus question d'être le meilleur dresseur. Même si Pokémon TCG propose un but similaire, à savoir être le meilleur joueur de cartes Pokémon (le maître Pokécarte), l'ambiance est différente. Le crime organisé ne cherche pas à nous mettre des bâtons dans les roues, et récolter les cartes des

est un objectif plus terre à terre pour un enfant et son

. Les codes de la série principale persistent tout de même : votre aventure commence dans le laboratoire d'un professeur qui vous laissera le choix entre trois decks, construits autour de Salamèche, Carapuce, et Bulbizarre. Les rencontres avec notre rival ponctuent notre progression, et plutôt que des champions d'arène et un conseil 4, ce sont huit Maîtres de Cercles et quatre Grands Maîtres qu'il faudra vaincre pour accéder au titre de Maître Pokécarte