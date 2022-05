La folle histoire de League of Legends

Autrefois un spin-off, aujourd’hui un monstre joué par des millions de personnes à travers le monde, League of Legends a connu une transition fascinante. Pourquoi ? Et qu’est-ce qui fait que League of Legends est toujours au top parmi des hordes de jeux similaires ? On a quelques réponses à vous donner, à l'approche de la compétition Red Bull Solo Q, dont les qualifications française auront lieu les 25 et 26 juin 2022 (la finale nationale, elle, sera disputée le 9 juillet.) N'hésitez d'ailleurs pas à vous inscrire par ici !

Les affrontements sur la bot lane sont toujours très chaotiques © Riot Games

La concentration faite joueur © Red Bull

League of Legends a fait un sacré bout de chemin avant de devenir le fameux Multiplayer Online Battle Arena - ou MOBA - que l'on connaît aujourd'hui. Cela dit, il a toujours su maintenir la hype avec ses nombreux changements, mais aussi faire grandir l’ esport à travers le monde.

Pour ceux qui ne connaissent pas le principe des MOBA, voici un rapide résumé (et si vous connaissez déjà le genre, passez au prochain chapitre) : de manière générale, les joueurs s'affrontent dans une arène de forme isométrique avec une vue du dessus. Cette arène est composée de trois voies (là où se tiennent principalement les combats) avec une jungle au milieu (une zone forestière avec des monstres ou ennemis PNJ).

Le mode de jeu principal des MOBA passe par l'affrontement de deux équipes. Chacune a sa propre base (là où commencent les voies) avec diverses structures défensives comme des tours. L’objectif principal du jeu est de détruire le cœur de la base de l’équipe adverse (appelé “Nexus” sur LoL). Tout simplement.

Avant que le jeu ne commence, le joueur doit choisir un champion (Il en existe 158 actuellement) qui possède des capacités uniques. Selon le rôle que vous voulez jouer et la tactique sur laquelle votre équipe veut s’appuyer, le choix du champion ne doit pas se faire à la légère. De manière générale, trois des cinq rôles prévus sont les dominants des voies : celle du haut (top lane), du milieu (mid lane) et celle du bas (bot lane). Puis, il existe le rôle de “jungler”, celui qui déambule dans les territoires inexplorés entre les voies, à la recherche d’escarmouches pour aider ses coéquipiers. Et enfin, le rôle de support qui est là pour aider son équipe comme il peut. Voilà, donc, pour les bases du jeu.

La carte de la Faille de l’Invocateur dans League of Legends © Riot Games

Le roster des champions a beaucoup évolué depuis 2009 © Riot Games

Un partenariat épique

Revenons-en à l’histoire du jeu. L’idée de League of Legends advient lorsque Steve “Guinsoo” Feak, développeur du mod de Warcraft 3 Defense of the Ancients (plus connu sous le nom de DOTA), et l’administrateur du mod, Steve “Pendragon” Mescon, font la connaissance du tout jeune studio Riot Games en 2005. Les deux hommes veulent créer un MOBA en stand-alone, indépendamment du moteur vieillissant de Warcraft 3. Ils rêvent d'une œuvre sans aucune retenue, et le studio Riot Games suit le duo depuis un bout de temps - il faut dire que la firme américaine est une grande fan du mod DOTA .

Cependant, il faudra 4 ans à Feak et Mescon pour concrétiser leur idée. Annoncé en 2008 et soutenu par les fans d'un DOTA vieillissant, League of Legends dévoile sa bêta en avril 2009. Et c'est, évidemment, un succès immédiat. Et ce même si le jeu ne propose à l'époque que 17 champions jouables, Riot Games ayant choisi de se concentrer sur la balance des stats.

Pendant la compétition des Worlds de League of Legends © https://www.flickr.com/photos/chris-yunker/10128389754

Le jeu complet sort finalement en octobre 2009, avec quelque 40 champions jouables. League of Legends est alors rapidement encensé pour les superbes designs de ses personnages, l’accessibilité et son innovation dans un style de jeu déjà connu de tous.

Par ailleurs, le fait que League of Legends soit un free-to-play aide alors beaucoup Riot Games à se faire un nom et une communauté. En effet, les gens peuvent l’essayer - et l’adopter - sans débourser un centime. Et ce même si, comme tous ces jeux, il est aussi facile à apprendre que difficile à maîtriser.

Une popularité grandissante

Mais comment le studio Riot Games a-t-il fait pour ne pas couler et faire du profit avec un jeu gratuit ? Comme la plupart des jeux modernes (DOTA 2, Fortnite, Hearthstone , Apex Legends …), les principaux revenus de Riot Games viennent des microtransactions et achats in-game, principalement générés par les skins. Parce que le style fait le joueur (bon, seulement en partie, hein).

Asie, Europe, Amérique du nord et du sud : après sa sortie, League of Legends devient rapidement l'un des jeux les plus populaires au monde. Des compétitions naissent et des ligues commencent à se former, ce qui permet aux joueurs professionnels de se vouer corps et âme au jeu afin de devenir le meilleur des meilleurs. Selon le studio Riot Games, le nombre de joueurs de League of Legends s'élevait à 15 millions en 2011, seulement 2 ans après sa sortie, et 10 nouvelles parties se lançaient chaque seconde. Vous imaginez ?

Le premier tournoi international de League of Legends - qu’on appelle “Season 1 World Championship” - s’est tenu à la DreamHack en 2011. L’événement lance les différentes compétitions de League of Legends dans le monde entier. En 2020, les Worlds ont enregistré un total de 100 millions de spectateurs, avec en moyenne 21,8 millions de personnes par minute, avec un pic qui est monté à 44 millions. Oui, 44 millions de personnes ont regardé un match au même moment. À l’exception du championnat du monde - communément appelé “Worlds”, le MOBA possède de nombreux tournois majeurs chaque année : le Mid-Season Invitational (ou MSI) et les All-Stars, pour ne citer qu’eux. Il existe aussi plusieurs tournois, compétitions et ligues régionales : les plus connus étant le LEC (championnat européen), LCS (américain), LCK (coréen) et LPL (chinois). La méta du jeu - comprenez ici les différents patchs qui peuvent changer les statistiques des personnages - peut être différente d’une région à une autre. C’est pourquoi lorsque des compétitions internationales ont lieu, on a le droit à d’incroyables mélanges dans le choix des personnages.

L’équipe des G2 en 2019 © LEC

Toujours aussi joué, toujours aussi plaisant

Le fait que le jeu soit toujours autant joué 12 ans après sa sortie, montre que Riot Games tient là un titre iconique. Mieux : de nouveaux joueurs arrivent, et les compétitions (comme Red Bull Solo Q ) ont le vent en poupe. Eh oui, League of Legends est toujours aussi pertinent dans le paysage vidéoludique. Ce qui aide pas mal dans le processus sont les mises-à-jour et changements constants in-game. Quasiment toutes les deux semaines, Riot Games sort un nouveau patch pour faire la balance de ses champions, à coup de nerfs (baisse) ou buffs (augmentations) des stats. Ils peuvent aussi retirer ou ajouter des objets ou artefacts, changer des mécaniques de jeux, du système, etc. En outre des développeurs de Riot Games mettent à jour les visuels de temps en temps, histoire de rester à la page. Ils présentent aussi des nouveaux champions de manière régulière, dans le but de garder leur contenu intéressant et de changer la méta actuelle. Bref, Riot Games sait quoi faire dans un monde du gaming en constante évolution.

L’équipe des G2 Esports lors de la finale des Worlds 2019 à Paris © Riot Games

La foule vient en masse pour les championnats du monde de League of Legends © Marv Watson

Nous avons donc parlé de la création de League of Legends , de son développement, de son arrivée dans l’ esport et de sa manière de rester pertinent dans le monde du gaming . Mais que va faire le géant du MOBA à l’avenir ? Qui sait ce que Riot Games a en stock ?

League of Legends a su explorer des horizons inédits, notamment un jeu de cartes en ligne (Legends of Runeterra), des comics, du merchandising, des clips vidéo (le groupe K/DA avec des personnages venant du jeu), une version mobile et la série d’animation Arcane dont la saison 2 est en préparation. Donc, tout peut arriver avec la franchise. L’attention portée à tous les niveaux par Riot Games pour son bébé - qui entre dans sa deuxième décennie - le rend toujours toujours aussi pertinent et important dans le paysage vidéoludique. Et vous savez quoi ? Il n’y a aucun doute qu’on regardera les Worlds 2030 avec le même enthousiasme et bonheur que ceux de 2021.