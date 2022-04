Bouclez vos ceintures, un nouvel exploit aérien sans précédent débarquera le 24 avril. Ce jour là, en live sur Red Bull TV, les pionniers du genre Luke Aikins et Andy Farrington couperont les moteurs de leurs avions en plein vol, s'éjecteront en chute libre et échangeront ensuite leurs appareils. Tout simplement.

Bref, Plane Swap va donc mêler planification, ingénierie, audace et défi physique (dans tous les sens du terme) pour repousser les limites célestes du possible. "Je veux vraiment montrer au monde que je ne suis pas seulement un parachutiste et que nous ne sommes pas seulement des cascadeurs fous" explique Luke Aikins. "Ce projet montre que nous pouvons gérer la conception, le programme de tests et le reste. Il faut réunir toutes ces compétences."

Mais avant de découvrir cette nouvelle aventure, revenons ensemble sur les autres exploits qui ont permis d'emmener la voltige vers de nouveaux territoires.

01 2012 – Red Bull Stratos (Nouveau-Mexique, États-Unis)

2 h 3 min Mission to the Edge of Space En 2012, après cinq années de galères et de revers, Felix Baumgartner a réalisé un saut de l’espace vers la Terre. Regardez le film Mission to the Edge of Space sur le projet Red Bull Stratos ici !

Parfois, il faut monter très haut pour comprendre à quel point on est petit. Felix Baumgartner

Le saut de Felix Baumgartner aux frontières de l’espace a repoussé les limites du possible et fait avancer la science.

Un matin de 2012, le pilote et parachutiste autrichien Felix s'est envolé pour la mission Red Bull Stratos avec un seul but en tête : sauter depuis la stratosphère. "Je sais que le monde entier me regarde, et j'aimerais qu'il puisse voir ce que je vois" a ensuite déclaré ce pionnier perché (qui avait Luke Aikins dans l'oreillette) avant de s'élancer d'une hauteur record de 38 969,4 mètres.

Les autres chiffres du vol ? 4 minutes et 22 secondes de chute libre pour une distance de 36402,6 mètres et une vitesse de 1356 km/h (un record sans avion). 9 minutes et 16 secondes après le décollage, Felix, posant le pied par terre, dévoilait sa seule et unique pensée pendant le vol à la planète ébahie : "revenir en vie." On le comprend.

02 2012 – Un avion contre un parachutiste (Hradec Kralove, République tchèque)

2 minutes Un avion contre un parachutiste Le pilote de voltige Martin Šonka et le parachutiste Petr Měšťák unissent leurs forces pour une cascade unique en son genre.

Le pilote de voltige Martin Šonka vole en tandem, aile contre aile, avec le parachutiste Petr Mestak.

En tant que célèbre pilote de la Red Bull Air Race, Martin Šonka n'est pas étranger aux manoeuvres difficiles. Mais pour concrétiser cette folie avec le parachutiste Petr Mestak en 2012, le Tchèque avait eu besoin de déballer tout son arsenal de skills.

Le projet ? Voler aux côtés de Šonka en se calant sur sa vitesse, son altitude et sa trajectoire et en inclinant l'avion façon hélicoptère. Un mardi aprem comme un autre, quoi.

03 2015 – Barnstorming (Llandbedr, Pays de Galles, GB)

2 minutes Red Bull Barnstorming Paul Bonhomme et Steve Jones traversent un hangar en avion à 300km/h dans la vidéo Red Bull Barnstorming.

Des pilotes britanniques volent en formation dans un hangar.

En 2015, les pilotes Paul Bonhomme et Steve Jones ont décollé de l'aérodrome de Llanbedr, dans le nord du Pays de Galles. Jusqu'ici, pas de quoi se relever la nuit. Sauf qu'évidemment, ça ne s'arrête pas là. Dans la foulée, les deux hommes ont tout simplement engagé leurs petits aéroplanes à 300 km/h - et à un mètre du sol - à travers un hangar. Et en se coordonnant, s'il vous plaît. Une folie totale à faire au moins une fois dans sa vie, quoi (non).

04 2016 – Slalom céleste (Oberzeiring, Autriche)

1 minutes Un slalom fou en avion parmi les éoliennes Hannes Arch est sans doute le premier pilote à slalomer à 300km/h entre des éoliennes !

Un slalom entre 14 éoliennes dans l'un des parcs éoliens les plus hauts du monde.

Le regretté Hannes Arch, ancien champion du monde de Red Bull Air Race, a un jour eu une étrange idée. Ou plutôt un étrange projet : contourner, tel un skieur alpin, une quinzaine d'éoliennes culminant à 1900 mètres. Mais en avion et à 300 km/h. Et vous, vous faisiez quoi ce matin là ?

05 2016 – Un Américain dans la tempête (Floride, États-Unis)

1 minutes Sean MacCormac plonge dans une tempête ! Découvrez ce qui se passe quand Sean MacCormac de la Red Bull Air Force plonge dans une tempête.

Quand le Américain Sean MacCormac plonge dans les orages de Floride

Oui, on a bien dit les orages, pas les oranges. Parce que oui, il y a 6 ans, ce grand fou de Sean MacCormac se payer une session de skysurf dans une grappe de gros nuages chargés de pluie et de foudre au-dessus de la Floride.

Après avoir chaussé son snowboard, MacCormac s'est ainsi baladé entre les éclairs à plus de 3000 mètres d'altitude avant d'ouvrir son parachute et de se poser sans encombres. Voilà voilà.

06 2017 – A Door in the Sky (Alpes bernoises, Suisse)

8 minutes A Door in the Sky Découvrez les Soul Flyers et la préparation de leur incroyable base-jump.

Quand les Soul Flyers sautent en BASE Jump depuis une montagne avant d'atterrir dans un avion en plein vol.

Oui, Fred Fugen et le regretté Vince Reffet, aka les Soul Flyers, ont un jour décidé de se la jouer façon James Bond et de débarquer en mode passagers clandestins dans un avion... après son décollage.

Un hélico les a ainsi emmenés au sommet d'une montagne culminant à 4 000 mètres pour mieux réaliser une chute libre chronométrée de 3 200 mètres (en 2 minutes 45 secondes) et atterrir en toute sécurité dans l'avion.

07 2019 – Supermoon (Los Angeles, États-Unis)

1 minutes Une superlune en POV La Red Bull Air Force célèbre la superlune de mars 2019 en volant en wingsuit dans le centre-ville de Los Angeles.

Équipés de lumières LED, les Red Bull Air Force survolent Los Angeles avec une superlune en toile de fond.

Nous sommes le 20 mars 2019, et les habitants de Los Angeles aperçoivent d'étranges lumières dans le ciel. S'agit-il d'une fusée ? d'une comète ? Voire carrément d'une invasion extraterrestre ? Pas du tout. Jon DeVore, Mike Swanson et Andy Farrington ont tout simplement décidé de sauter d'un hélico et de survoler la ville des anges en combi éclairées sur fond de lune géante. Prends ça, le 14 juillet.

08 2019 – Hélice Island (New York, États-Unis)

3 minutes Freestyle en hélico au-dessus de New York Découvrez la ville de New York sous un nouvel angle tandis que le pilote de voltige Aaron Fitzgerald enchaîne les tricks en hélico.

Quand Aaron Fitzgerald enchaîne les tricks en hélicoptère au-dessus de New York.

Oublions les avions. Les hélicos aussi peuvent faire des folies, et le trip new-yorkais d'Aaron Fitzgerald en 2019 est là pour le prouver. Au programme ? Des loopings, des tonneaux et des flips effectués sous le regard bienveillant - mais certainement un peu apeuré - de la statue de la liberté avec une Bo-105. Un oiseau sans ailes, quoi.

09 2020 – Marfa Lights (Texas, USA)

7 minutes Red Bull Air Force – Marfa Lights Jump Quand la Red Bull Air Force Team collabore avec les lumières de Marfa...

Quand Red Bull Air Force Style collabore avec les légendaires lumières de Marfa

Marfa, au Texas, est connue pour ses étonnants spectacles lumineux, qui subliment son ciel nocturne. Certains parlent d'OVNIs, mais lors d'un mémorable vol sans lune - dans le noir complet, donc - Amy Chmelecki, Jeff Provenzano et Sean MacCormac ont cherché à recréer ces phénomènes en sautant de leur avion en habits de lumière, comme Captain Marvel, mais avant Captain Marvel. Et d'une certaine façon, les partisans de l'hypothèse extraterrestre avaient certainement raison.

10 2021 – Tunnel Pass (Istanbul, Turquie)

2 minutes Tunnel Pass Dario Costa, pilote et cascadeur professionnel passe à 245 km/h dans deux tunnels en avion à Istanbul en Turquie.

Dario Costa ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de l'aviation en traversant deux tunnels à une vitesse moyenne de 152 mph.

Au lever du soleil le 4 septembre 2021, le pilote italien Dario Costa n'est pas allé acheter des croissants avant de se mettre à son petit bureau pour faire sa compta. non, il a décidé de voler à une moyenne de 245 km/h à travers deux tunnels turcs, couvrant une distance totale de 2,26 km et pilotant à 4 petits mètres de parois assassines. C'est génial, mais nous, on aurait fait notre compta.

11 À venir le 24 avril 2022 : Plane Swap (Arizona, États-Unis)

Ne ratez pas Plane Swap le 24 avril © Red Bull

Restez dans les parages : comme nous vous le disions plus haut, Aikins et Farrington s'apprêtent à révolutionner le monde de la voltige en échangeant leurs appareils au cours d'un seul et même vol.

On vous donne donc rendez-vous le 24 avril prochain à 13h (heure française) sur Red Bull TV pour ne rien rater de cet exploit unique, à vivre en direct !

1 minutes Plane Swap : le trailer Les parachutistes Luke Aikins et Andy Farrington tenteront d'échanger leurs avions en plongeant vers le sol.