Une brève histoire de la wingsuit

En septembre dernier, les Soul Flyers , équipés de leur wingsuit, s’élancent d’un hélicoptère qui survole la côte charentaise. À quelques dizaines de mètres du sol, Vince Reffet et Fred Fugen réussissent à reprendre de la hauteur avant de déployer leur parachute . Une nouvelle prouesse des deux base-jumpers, rendue possible par l’évolution de combinaisons toujours plus performantes.

Deux wingsuits et un phare

Mais comment cette combinaison qui permet à celui qui la porte de pouvoir voler en est-elle arrivée là ? Un cours d'histoire s'impose.

Les prémices

Nous sommes en 1912 et un tailleur autrichien du nom de Franz Reichelt travaille sans relâche à la conception d’un vêtement révolutionnaire destiné aux aviateurs : le costume-parachute . L’idée est simple, permettre à celui qui porte cette voilure en toile de ne pas s’embarrasser avec un parachute .

Le costume-parachute de Franz Reichelt © Wikimedia Commons

Après plusieurs essais infructueux sur des mannequins et lui-même, le jeune inventeur de 33 ans se dit que le résultat sera concluant s’il tente l’expérience de plus haut. C’est décidé, il essaiera du premier étage de la Tour Eiffel. S’il obtient l’accord des autorités pour larguer un mannequin à taille réelle pour cette expérience, le savant-fou prend la décision de saute lui-même. Après quarante seconde d’hésitation, Franz Reichelt , habillé de son costume-parachute, se jette des 57 mètres de haut devant une foule de curieux et de journalistes… avant de s’écraser lourdement au sol. Ce test ultime se solde par un drame, mais l’ancêtre de la wingsuit est né.

Il faut ensuite attendre les années 1930 pour qu’un certain Clem Sohn , parachutiste acrobatique américain, ne mette au point une combinaison dont l’objectif est bel est bien celui de la wingsuit : permettre aux parachutistes de planer un certain temps dans les airs avant l’ouverture de leur parachute .

Faite de toile de zéphyr et de tubes d’aciers, cette combinaison lui permet de parvenir à ses fins, en n’ouvrant son parachute qu’à 250 mètres du sol après avoir sauté d’un avion. Mais celui que l’on surnomme alors « The Batman » connaît le même destin tragique que Franz Reichelt. En 1937, son parachute ne s’ouvre pas lors d’une énième représentation du côté de Vincennes.

La naissance du Base Jump

Faisons un bond en 1969, alors qu’un dénommé Carl Boenish reprend le travail de Clem Sohn et perfectionne sa célèbre combinaison. Très vite, celui que l’on considère aujourd’hui comme l’inventeur du Base Jump se met à filmer ses exploits. En 1978, il est le premier homme à filmer les premiers sauts depuis El Capitan et deux ans plus tard, lance un magazine entièrement consacré à la discipline : BASE Magazine.

Carl Boenish © Wikimedia Commons

À son tour, le Français Patrick de Gayardon décide de repenser cette combinaison dans les années 1990. Il élabore donc des ailes pensées pour gonfler avec la pression de l’air et, le 31 octobre 1997, fait une démonstration de sa création en s’élançant d’un sommet près de l’Aiguille du Midi. La wingsuit est (vraiment) née. Une poignée d’athlètes vont très vite en faire un sport extrême et d’établir des records plus fous les uns que les autres.

Push it to the limit

Parmi eux, un couple d’Australiens, Heather Swan et Glenn Singleman , qui en 2008, se sont élancés à plus de 11 km au-dessus de l’Australie, ou le parachutiste Japonais Shin Ito , qui en 2011 a parcouru 23 km en wingsuit après avoir sauté d’un avion.

Leur dernier exploit en date a fait entrer la wingsuit dans une nouvelle ère puisque cette combinaison permet dorénavant de voler sur des kilomètres mais aussi de reprendre de l'altitude avant de déclencher le parachute. Mais alors, serait-il possible un jour que les base-jumpers n'aient plus besoin de parachute ?