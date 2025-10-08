Comment débuter au hockey sur glace

Avec plus de 25 000 licenciés, le hockey sur glace est bien loin de faire partie des sports les plus pratiqués dans l’Hexagone. Et pourtant, il a de sérieux arguments à faire valoir : en plus d’être excessivement fun, il est très bon pour la santé, et notamment le cardio. Si vous hésitez encore à chausser des patins et à partir à l’assaut de la patinoire la plus proche de chez vous, voici quelques conseils à prendre en compte. On ne vous garantit pas le niveau de Laila Edwards ou de Will Smith en quelques mois, mais l’important reste de s’amuser.

01 Avoir le bon équipement

Avant toute chose, le hockey sur glace est un sport qui demande d’avoir accès à pas mal de matériel. Même pour s’entraîner, il vaut mieux avoir une partie de la panoplie, puisqu’elle impacte énormément la façon de patiner et, bien évidemment, votre contrôle du palet et vos tirs.

Bien choisir sa crosse

Lorsque l’on débute, on n’est pas forcément certain de se lancer dans le sport pour 3 semaines ou 28 ans. Malgré cela, opter pour une crosse bas de gamme n’est pas forcément une bonne idée. Si vous n’avez aucun grip, ce qui peut arriver avec produit de “premier prix”, vous risquez de prendre assez peu de plaisir.

Pour trouver la crosse adaptée, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte :

Pensez à choisir une crosse qui soit relativement flexible, cela vous aidera à viser et à avoir de la puissance sur vos tirs. Pour cela, il est généralement conseillé de prendre un flex similaire à votre poids, ou juste en-dessous. Si vous faites 80 kilos, essayez des crosses au flex oscillant entre 65 et 80.

En termes de hauteur, votre crosse doit arriver entre votre nez et votre menton (lorsque vous êtes sur vos patins et que la crosse est droite).

Dernier point important : le poids. Avec une crosse en bois, vous allez rapidement gagner en force au niveau de votre poignet, mais cela peut être tout aussi handicapant concernant votre maîtrise du palet. Si vous n’êtes pas capable de tenir votre bâton à une main droite devant vous pendant 30 secondes, optez pour un modèle moins lourd.

Laila Edwards envoie un tir © Robert Snow / Red Bull Content Pool

Trouver les bons gants

Cela peut sembler assez basique, mais il ne faut surtout pas hésiter à tester différentes marques. Chaque entreprise possède de multiples gammes de modèles ayant toutes des spécificités. La meilleure chose à faire, c’est d’aller en grande surface et d’essayer plusieurs paires.

Le choix des patins

Comme lorsque l’on choisit une raquette de tennis ou un vélo, pour des patins, il est crucial d’opter pour le modèle dans lequel vous vous sentez le mieux. C’est d’autant plus vrai lorsque vous débutez ; si vous touchez constamment la coque avec vos orteils, ou que le côté de la botte vous explose la malléole, vous perdrez vite patience. En match, vous serez amené à changer fréquemment de direction, et à aller à pleine vitesse, il faut donc être à l’aise. Pour maximiser vos chances de tomber sur la bonne paire, orientez-vous vers des modèles au rembourrage très épais.

Le reste de l’équipement de base

Pour être certain de pratiquer le hockey sur glace avec toutes les précautions nécessaires, voici la totalité de l’équipement de base :

Casque

Protège-dents

Protections (coudières, jambières, protège-cou)

Pantalon

02 S’entraîner, encore et encore

Petite session d'entraînement © Koury Angelo / Red Bull Content Pool

Une fois que vous avez l’équipement requis, il est temps de vous élancer sur les étendues gelées près de chez vous (ou de vous rendre dans une patinoire, comme le commun des mortels).

Prendre son temps

Comme lorsque l’on parlait du patinage artistique, une fois sur la glace, il faut avancer pas à pas. Vous n’allez pas imiter Nathan MacKinnon en trois jours, alors commencez par évoluer avec votre crosse en vous concentrant sur des exercices liés aux déplacements : slalom à l’aide de cônes, arrêts multiples pour mieux freiner, virages de plus en plus serrés, poussées plus longues… vous avez le choix.

Dans un second temps, la maîtrise du palet est forcément un secteur à améliorer, quel que soit votre niveau. L’avantage, c’est que contrairement aux déplacements, vous pouvez vous y entraîner à la maison ! Avec une simple balle de tennis et sa crosse, on peut faire de réels progrès en coordination. Dans un premier temps, il faut se concentrer sur le contrôle ; essayer d’aller trop vite trop tôt est contre-productif.

À partir de là, vous pouvez aussi commencer à tester les différentes manières de tirer, par exemple face à un mur. Si un ami a eu la bonne idée de commencer l’aventure hockey sur glace en même temps que vous, entraînez-vous à vous passer le palet/votre balle de tennis fétiche.

03 Ne pas avoir peur de se lancer

Les Buffalo Sabres face à L'EHC Munich © Red Bull München / City-Press / Red Bull Content Pool

C’est probablement le pas le plus compliqué (avec la recherche d’équipements à bas coût). Pour continuer de progresser, le plus efficace reste de pratiquer en équipe. Attention : on ne vous dit pas de vous lancer dans la compétition, mais jouer à plusieurs est bien plus motivant que l’entraînement en solitaire. N’hésitez donc pas à rejoindre un club près de chez vous. L’avantage, c’est que malgré l’image nordique du sport, que vous résidiez en Auvergne, en Bretagne ou dans le sud-ouest, des patinoires et clubs affiliés existent. Pour trouver un club près de vous, rendez-vous ici .

Se familiariser avec les règles

Pour tout connaître sur les règles du sport, rendez-vous sur notre article dédié aux règles du hockey sur glace .

04 FAQ

Y a-t-il un âge limite pour commencer le hockey sur glace ?

Malgré l’image parfois violente et la courbe de progression légèrement raide du hockey sur glace, sachez qu’il n’est jamais trop tard pour commencer Sur YouTube, de nombreuses personnes de 20 ans et plus documentent par exemple leurs progrès jour après jour. Tant que votre médecin ne vous a pas strictement déconseillé la pratique de ce sport, foncez !

Le hockey sur glace est-il facile pour les débutants ?

Au départ, les sports de glisse sont assez complexes (et donc un peu intimidants), il faut donc de la patience. Mais une fois que l’on progresse, on le ressent instantanément, et c’est d’autant plus grisant.

Quel est le prix pour faire du hockey sur glace ?

Le prix, c’est un peu le point faible du hockey sur glace. Pour rassembler l’équipement nécessaire à la pratique du sport, il va falloir débourser une somme oscillant autour des 500 euros, il est donc conseillé d’opter pour du matériel de seconde main. Ensuite, il faudra penser au coût de la licence en club.

Vous savez tout ! Il ne vous reste plus qu’à vous lancer dans ce sport trop souvent laissé de côté.