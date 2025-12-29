L'histoire du hockey sur glace de A à Z

Alors que la saison de hockey bat son plein et que de grosses échéances internationales approchent, pour Laila Edwards comme Mitch Marner , on a décidé de plonger dans l’histoire du hockey sur glace.

01 Les origines

Comme on l’avait dit lorsque l’on s’était attardé sur les bagarres au hockey sur glace , le mot “hockey” a été mentionné pour la première fois en 1773, dans un livre titré “Juvenile Sports and Pastimes” et paru en Angleterre. Malgré cela, il est assez difficile de trouver la source précise du sport. Comme pour le football qui ressemble par certains aspects aux Calcio florentin ou à la soule (qui donna également naissance au rugby), des sports ressemblant au hockey sur glace ont été pratiqués dans divers pays, en Europe et ailleurs. Rien qu’au Royaume-Uni, le bandy en Angleterre, le shinty en Écosse ou le hurling en Irlande sont autant de cousins du hockey moderne. Même si les sources sont assez peu nombreuses, plusieurs d’entre elles affirment que les Micmacs, un peuple autochtone et les premiers résidents du Canada, jouaient à l’aide de crosses et d’un ballon sur les étendues gelées au XIXe siècle.

Ce qui est certain, c’est que le hockey connu s’est véritablement développé en Amérique du Nord, et plus particulièrement au Canada.

Laila Edwards sur un lac du Wisconsin © Grant Moxley/Red Bull Content Pool

Le premier match officiel dont on a la trace a été organisé en 1875, à Montréal. À l'époque, vous pouvez oublier toutes les règles que vous connaissez puisqu’il y en avait peu ou pas. En bonus : les protections étaient apparemment jugées non nécessaires. Heureusement, autour de 1890, des gardiens ont commencé à utiliser des protections de cricket pour éviter les chocs au niveau des jambes. À partir de là, même si cela va prendre un certain temps, la machine était lancée.

02 Développement et professionnalisation en Amérique du Nord

En 1877, à l’Université McGill, le premier club de hockey sur glace est fondé. Peu de temps après, d’autres universités emboîtent le pas et, dès 1883, le premier “World Championship of Hockey” a lieu. Dans les faits, il s’agissait plutôt de la coupe des clubs de Montréal, mais comme l’a noté Noah Lyles , les habitants du continent nord-américain ont tendance à abuser du terme “champions du monde”.

En 1888, le gouverneur du Canada, un certain Frederick Stanley, s’est rendu à Montréal pour assister au spectacle. Aujourd’hui, après chaque tournoi, tout le monde s’attend à voir un magnifique trophée être soulevé. À l'époque, c’était beaucoup moins le cas. Quatre ans plus tard, en 1892, le gouverneur a donc offert un bol en argent au vainqueur, son nom ? La Dominion Hockey Challenge Cup. Heureusement, il sera rapidement changé pour devenir celui que l’on connaît aujourd’hui : la Stanley Cup (c’est quand même un peu plus cool).

Au début du XXe siècle, les premières équipes professionnelles voient le jour dans le nord des États-Unis et au Canada. À cette époque, la concurrence fait rage et, dès que des joueurs ont pu être payés, ils n’ont pas hésité à changer d’équipe, lançant une vague de professionnalisation de part et d’autre de la frontière.

Partout où il fait froid, vous trouverez des joueurs de hockey © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

03 Création de la NHA

En 1909, deux dirigeants d’équipes décident de fonder la NHA (National Hockey Association). Pour soutenir le développement de celle-ci et renforcer le sentiment de rivalité, ils ont aussi la bonne idée de pousser à la création d’une franchise dédiée aux joueurs francophones : les Canadiens de Montréal.

Avec cette nouvelle ligue, de nombreux changements sont apportés : on passe de 2 à 3 périodes, et les pénalités majeures et mineures sont introduites.

Petit à petit, comme cela a été le cas dans d’autres sports américains comme le basket, les équipes se sont retrouvées à naviguer entre les différentes ligues, essayant de maximiser les revenus pour pouvoir s’offrir les meilleurs joueurs (et survivre).

04 La naissance des conférences

Quelques années plus tard, deux anciens joueurs décident de créer une nouvelle ligue à l’ouest du Canada nommée la PCHA (Association de hockey de la Côte du Pacifique). Du fait de leurs liens avec d’anciens collègues, ils ont peu à peu réussi à récupérer quelques joueurs de la NHA et, finalement, il a été décidé que la Stanley Cup reviendrait chaque année au vainqueur d’une série opposant la meilleure équipe de chaque ligue. En 1915, les premières finales de la Stanley Cup ont lieu entre les Sénateurs d’Ottawa et les Millionaires de Vancouver. Qui l’a emporté ? Vancouver. Plus de 100 ans plus tard, les Millionnaires sont finalement devenus les Canucks, et combien de titres ont-ils ajouté à leur palmarès ? Zéro.

Plaisanterie à part, la PCHA a été responsable de l’ajout de nombreuses règles cruciales comme les lignes bleues, la zone de but, le tir de pénalité ou la fin de l’obligation de rester debout pour les gardiens. En plus de tout cela, c’est à cette ligue que l’on doit le format des playoffs, avec l’affrontement en finale du vainqueur de chaque conférence.

En 1917, certains des propriétaires de la NHA, fatigués par des tensions internes, ont fini par se dissocier et ont formé une nouvelle ligue excluant l’équipe de Toronto. Vous l’aurez deviné, ce championnat se nomme NHL.

En 1926, les dernières ligues dissidentes ont fini par faire faillite, laissant le champ libre à la NHL pour se développer.

05 Développement international

Le Red Bull Open Ice à Arosa, en Suisse © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Sur le Vieux Continent, le hockey n’a pas attendu la création de la NHL pour faire naître des passions. On l’a dit, de lointains cousins existaient il y a plusieurs centaines d’années, et des nations comme la Tchéquie, la Suède ou la Russie ont pratiqué ce sport depuis le début du XXe siècle.

À l'international, le hockey a très vite été reconnu, et il a fait ses premiers pas en tant que sport de l’Olympe en 1920 chez les hommes, et en 1998 chez les femmes. Ces compétitions ont d’ailleurs donné lieu à des affrontements cultes, comme le “ Miracle sur glace ” de 1980, match au cours duquel les Américains ont détrôné en finale l'Union soviétique, à l’époque réputée imbattable.

Chaque année, les noms des joueurs de l’équipe qui remporte la NHL viennent s’ajouter à la Stanley Cup. Le trophée, qui mesurait 18 centimètres de haut en 1892, en fait aujourd’hui 90. Mitch Marner y gravera-t-il un jour son nom ? Dans tous les cas, de joutes sur des lacs gelés à un sport international reconnu de tous, du Canada à la Suède, le hockey a parcouru du chemin.