Si l’on aime se perdre dans de larges univers qui offrent une grande diversité de biomes, il faut aussi dire que ces derniers peuvent avoir quelques inconvénients. Plus un espace est étendu, plus on passe de temps à le parcourir. D’où la présence de montures dans la plupart des gros titres qui sortent aujourd’hui. Parce que bon, l’aspect contemplatif de ces jeux peut vite être rattrapé par une certaine lassitude s’il faut traverser la carte à pieds. Alors autant avoir une petite créature sympa pour nous accompagner, et, le truc bien avec Horizon Forbidden West , c’est qu’il nous offre plusieurs alternatives dont il faut toutefois connaître quelques principes de base.

Comment faire venir sa monture

Chaque fois que vous avez une monture supplémentaire, une nouvelle option est ajoutée à votre inventaire. Vous pouvez y accéder en appuyant sur les touches directionnelles droite et gauche. La nouvelle option qui apparaît est un sifflet qui vous permet d'appeler votre monture. Sélectionnez-la lorsque vous en avez besoin, et pressez à nouveau la touche directionnelle correspondante. Elle se situe au même endroit que celui où vous sélectionnez les pièges. Vous sifflez alors bruyamment et votre monture vient à votre rencontre.

Vous ne pouvez pas appeler votre monture si des ennemis l'ont attaquée alors qu'elle était loin de vous. Parce que, oui, les autres machines et les ennemis humains attaqueront vos montures s'ils les trouvent. Il y a également une chance que le piratage appliqué à la monture s'annule, ce qui signifie que la machine pourrait simplement s'en aller pendant que vous êtes en train d'explorer. Elle est probablement perdue à jamais si vous ne trouvez pas l'option de rappel de la monture dans votre inventaire.

Petit conseil : pour disposer de votre monture plus rapidement, invoquez-là tout en courant, elle essaiera de vous rattraper pour que vous puissiez la monter dans votre course. Bien que cela soit très pratique pour vous enfuir, c'est aussi et simplement plus rapide que de l'invoquer à l'arrêt, où elle mettra un moment ou deux à vous atteindre. Et, dernier avantage, si vous le faites en courant, vous êtes sûr de partir dans la direction prévue !

01 Les différents types de déplacement

Les commandes de base :

Accélérer : X

Freiner : Rond

Descendre : Carré

Saut à la descente : Maintenir et relâcher Carré

Attaque légère : R1

Attaque lourde : R2

Réparer : Descendre et maintenir Triangle

Les petits moves à connaître : Les montures ont un mode pilote automatique, comme dans Zero Dawn et d'autres jeux en monde ouvert. Lorsque vous en chevauchez une, si vous lâchez le stick analogique gauche tout en vous déplaçant, elle suivra automatiquement le chemin sur lequel vous vous situez, et essaiera même de prendre la route vers une quête active si vous en avez une. Faites juste attention aux virages à grande vitesse, car les montures sont plutôt mauvaises dans ce genre de situations. Pour faire des ajustements, ou pour reprendre le contrôle total, il suffit d'utiliser à nouveau le stick analogique gauche. Maintenez le bouton de ralentissement enfoncé et vous pourrez passer d'un sprint à pleine vitesse à un arrêt complet. À l'inverse, vous pouvez maintenir le bouton d'accélération enfoncé pour aller de plus en plus vite, plutôt que d'appuyer plusieurs fois dessus.

Bien gérer la loyauté

Vous ne le savez peut-être pas, mais l'icône bleue et blanche au-dessus de votre monture indique son niveau de loyauté envers vous. Chaque fois qu'elle subit des dégâts, le compteur diminue. Lorsqu'il est épuisé, votre monture vous est alors hostile. Si elle ne s'est pas encore retournée contre vous, la loyauté d'une monture peut être restaurée en la réparant. Pensez donc à entretenir votre relation avec votre jolie donzelle à coups de tournevis réguliers. Ça évitera une scène de ménage et de voir des assiettes volées devant les enfants.

02

(ATTENTION : SPOILERS)

Maintenant que vous connaissez à peu près tout du fonctionnement des montures, voyons ce que Horizon Forbidden West nous permet de chevaucher au sein de son large bestiaire.

La Coureuse :

Ça c’est du bouc © Sony Interactive Entertainment

Votre première monture dans le jeu est la Coureuse , une machine ressemblant à un bélier que vous trouverez dans les troupeaux au début du jeu. Vous commencez le jeu directement avec les éléments nécessaires pour monter une Coureuse, vous pouvez donc vous procurer cette monture dès que vous la voyez pour vous aider à vous déplacer rapidement. Les Coureuses sont rapides mais faibles, alors gardez à l'esprit qu'elles ne pourront pas subir beaucoup de dégâts si vous avez des problèmes en les montant.

Le Fouisseur :

Une monture plutôt acide © Sony Interactive Entertainment

Dans la première zone que vous atteignez dans le jeu se trouvent des habitants aux prises avec un lot de grosses machines appelées Fouisseurs . Ici aussi, vous pouvez également débloquer la capacité de monter ces robots phacochères assez tôt dans l'histoire. Les Fouisseurs sont de bons combattants et disposent généralement d'un grand nombre d'attaques élémentaires. Ils sont rapides lorsque vous les pilotez, ce qui en fait une monture polyvalente qui peut aussi bien vous transporter rapidement que vous aider efficacement au combat.

Le Galop-Griffes :

Jurassic West © Sony Interactive Entertainment

Plus loin dans le jeu, vous rencontrerez le Galop-Griffes , qui ressemble à un vélociraptor. Ces robots sont plus résistants que les autres machines que vous avez rencontrées jusqu'à présent, ce qui en fait de bons alliés, mais la contrepartie est qu'ils sont plus lents comme montures. Ils ne sont cependant pas aussi grands que les Fouisseurs, ce qui leur permet d'être un peu plus maniables et de ne pas rester bloqué contre des arbres ou d'autres obstacles aussi souvent.

L’Aile-d’Hélion :

Panneaux solaires intégrés © Sony Interactive Entertainment

La meilleure monture, et de loin, est l' Aile-d'Hélion volant, le robot ptéranodon que vous pouvez trouver perché à quelques endroits. La possibilité de voler rend les déplacements sur la carte extrêmement faciles, et vous pouvez également simplifier certaines missions ou énigmes en vous y rendant d'en haut plutôt que d'y grimper depuis le sol. L'Aile-d'Hélion est la monture la plus rapide, bien sûr, et permet d'atteindre facilement certains endroits difficiles d'accès sur la carte. Cependant, ce n'est pas un grand combattant, et il peut se faire malmener lorsque vous le chevauchez en territoire hostile.

Vous obtiendrez la possibilité de le monter dans le cadre de l'histoire principale - ce n'est pas quelque chose que vous pouvez débloquer avant d'atteindre un certain point, et vous serez guidé directement à lui. Vous devrez accomplir la mission qui vous mènera au creuset des Gémeaux pour l'obtenir.

Vous êtes maintenant libre de parcourir la map d’Horizon Forbidden West de long en large, avec la bébête de votre choix et, surtout, avec un style dantesque.

