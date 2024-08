Le calendrier des épreuves de l'HYROX 2024

L'HYROX a pris d'assaut le monde du fitness en associant des exercices physiques à des séquences de running dans un format compétitif et accessible , quel que soit l'âge ou les capacités de l'athlète.

Depuis le premier HYROX d'Hambourg en 2018, la compétition de fitness a explosé et s'est énormément développée. Pour sa septième édition, il y aura pour la première fois un événement HYROX sur cinq continents (l'HYROX Cape Town en septembre sera le premier à se dérouler en Afrique) tandis que des pays comme le Canada et la Belgique accueilleront également leurs premiers événements .

En plus d'être un sport accessible à tous, l'HYROX offre aux participants la possibilité de se qualifier pour le Championnat du monde HYROX . Il leur suffit de remporter la catégorie d'âge de leur division . Mais comment identifier celle qui vous convient le mieux ?

8 épreuves sont séparées de courses de 1 km lors des événements HYROX. © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

01 Les divisions de la course HYROX

Chaque compétition HYROX comporte trois types de courses : simple, double et relais. Elles ont toutes des formats similaires. Il existe également des catégories Open et Pro au sein des divisions simples et doubles, chacune d'entre elles étant ensuite réparties en catégories d'âge . Cela permet aux athlètes de concourir avec des personnes issues de toutes les générations, mais aussi de voir où leurs résultats se situent par rapport aux concurrents de la même tranche d'âge.

La course elle-même comprend huit exercices physiques séparés par huit courses d'un kilomètre qui doivent être effectués dans le même ordre, indépendamment de la division ou de la catégorie. Comme il n'y a pas de limite de temps, l'HYROX est ouverte à toutes les personnes , et il y a des catégories plus ou moins difficiles en fonction de la forme physique et de l'expérience de chacun.

Compétition ouverte en simple

Le plus simple des deux formats individuels. L'Open est une épreuve en solo au cours de laquelle chaque concurrent doit effectuer les huit exercices physiques et les courses qui suivent . Le format Open se distingue du format Pro par le poids de l'équipement utilisé pour cinq des huit exercices.

Exercices Femme Homme Ski Erg 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m x4 pour 102kg avec le support 12.5m pour 152kg avec le support Sled Pull 12.5m x4 pour 78kg avec le support 12.5m pour 103kg avec le support Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m Farmer walk 200m avec 16kg 200m avec 24kg Sandbag Lunges 100m avec 10kg 100m avec 20kg Wall Balls 75x avec 4kg 100x avec 6kg

Des pros comme Hunter McIntyre concourent au plus haut niveau de l'HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Simple Pro

Le format le plus difficile de l'HYROX, la division pro, consiste à avoir pour mission de déplacer d'énormes poids à chaque exercice. Les athlètes professionnels les plus rapides peuvent se qualifier pour l'Elite 15, une série distincte qui oppose les 15 meilleurs athlètes HYROX au monde lors de plusieurs événements tout au long de la saison. Les meilleurs d’entre eux se qualifient pour le Championnat du monde HYROX.

Exercices Femme Homme Ski Erg 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m pour 152kg avec le support 12.5m pour 202kg avec le support Sled Pull 12.5m pour 103kg avec le support 12.5m pour 153kg avec le support Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m Farmer walk 200m avec 24kg 200m avec 32kg Sandbag Lunges 100m avec 20kg 100m avec 30kg Wall Balls 100x avec 6kg 100x avec 9kg

Doubles

La division double peut être constituée d'une équipe de femmes, d'hommes ou d'une équipe mixte. Dans le cadre d'une épreuve mixte, les poids sont les mêmes que ceux de la catégorie pro des femmes en simple. Bien que les deux membres de l'équipe double doivent effectuer les huit courses d'un kilomètre, ils peuvent se partager les exercices , ce qui rend l'épreuve plus facile que l'épreuve en simple, car ils ont la possibilité de se reposer et de récupérer entre les exercices.

Exercices Femmes Homme Mixte Ski Erg 1,000m 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m pour 102kg avec le support 12.5m pour 152kg avec le support 12.5m pour 152kg avec le support Sled Pull 12.5m pour 78kg avec le support 12.5m pour 103kg avec le support 12.5m pour 103kg avec le support Burpee Broad Jump 80m 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m 1,000m Farmer walk 200m avec 16kg 200m avec 24kg 200m avec 24kg Sandbag Lunges 100m avec 10kg 100m avec 20kg 100m avec 20kg Wall Balls 100x avec 4kg 100x avec 6kg 100x avec 6kg

Des duo comme Jake Dearden et Marc Dean sont impressionnants © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Pro Doubles

La catégorie la plus difficile de la division double, en classe pro, on augmente les poids en accord avec la catégorie pro du simple.

Exercices Femme Homme Ski Erg 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m pour 152kg avec le support 12.5m pour 202kg avec le support Sled Pull 12.5m pour 103kg avec le support 12.5m pour 153kg avec le support Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m Farmer walk 200m avec 24kg 200m avec 32kg Sandbag Lunges 100m avec 20kg 100m avec 30kg Wall Balls 100x avec 6kg 100x avec 9kg

Relais

Le relais à quatre est une brillante façon de s'initier à l'HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Le relais est la division de l'HYROX la plus accessible aux débutants , c'est un excellent moyen pour s'initier avant de se lancer dans les épreuves en double ou même en simple. Par équipe de quatre, chaque membre doit effectuer deux étapes. Une étape comprend un exercice et une course d'un kilomètre.

Exercices Femme Homme Mixte Ski Erg 1,000m 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m pour 102kg avec le support 12.5m pour 152kg avec le support 12.5m pour 102 kg avec le support (F) / 12.5m pour 152 kg avec le support (H) Sled Pull 12.5m pour 78kg avec le support 12.5m pour 103kg avec le support 12.5m pour 78 kg avec le support (F) / 12.5m pour 103 kg avec le support (H) Burpee Broad Jump 80m 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m 1,000m Farmer Walk 200m avec 16kg 200m avec 24kg 200m avec 16kg (F)/ 200m avec 24kg (H) Sandbag Lunges 100m avec 10kg 100m avec 20kg 100m avec 10kg (F) / 100m avec 20kg (H) Wall Balls 100 avec 4kg 100x avec 6kg 100x avec 4kg (F) / 100x avec 6kg (H)

02 Calendrier de la saison 2024-25 de HYROX

Juillet

27 juillet : HYROX Sydney - Sydney, Australie

La ville de Nouvelle-Galles du Sud a lancé l'HYROX en Australie en 2023 et l'événement revient en 2024 au Sydney Showground. C'est l'une des premières occasions pour tous les athlètes de se qualifier pour les Championnats du monde 2025 de l'HYROX .

Août

17 août : HYROX Brisbane - Brisbane, Australie

Nouveau dans le calendrier HYROX, le Brisbane Convention & Exhibition Centre rejoint Melbourne (29-30 juin), Sydney (27 juillet) et Perth (14 septembre) et devient le quatrième HYROX d'Australie.

31 août - 1er septembre : HYROX Singapore Expo - Singapour

Après avoir accueilli le plus grand événement sur une seule journée de l'histoire de l'HYROX à la fin du mois de juin, Singapour renouvelle l'expérience avec l'HYROX Singapore Expo, où les deux jours de courses de fitness font partie de la Singapore Fitness + Wellness Expo.

Où qu'ils soient dans le monde, les événements HYROX suivent le même format © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Septembre

14 septembre : HYROX Perth - Perth, Australie

Autre nouveauté australienne du calendrier HYROX, Perth est la dernière chance pour les athlètes océaniens de se qualifier pour les Championnats du monde HYROX 2025 . Il faut donc s'attendre à une compétition intense, avec des athlètes qui ont manqué de peu Melbourne, Sydney et Brisbane et qui reviendront pour une dernière tentative de qualification.

21 septembre : HYROX Cape Town - Cape Town, Afrique du Sud

L'Afrique rejoint le calendrier HYROX pour la saison 2024-25 avec le tout premier événement du continent au Cap, en Afrique du Sud.

28 septembre : HYROX Stuttgart - Stuttgart, Allemagne.

La ville du sud-ouest de l'Allemagne accueille le premier HYROX allemand de la saison dans un lieu historique pour la discipline . L'année dernière, Mirjam Von Rohr a établi le record du monde de la catégorie Pro féminine (16-24 ans) avec 1h 2m 0s. Les participants et spectateurs peuvent donc s'attendre à un plateau très relevé.

Il y a toujours une bonne ambiance à chaque événement HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Octobre

Les 5 et 6 octobre : Goodlife Fitness HYROX Toronto - Toronto, Canada

Après avoir pris d'assaut les États-Unis, le premier HYROX canadien se tiendra au Centre Enercare de Toronto au début du mois d'octobre.

11-13 octobre : HYROX Amsterdam - Amsterdam, Pays-Bas

La capitale des Pays-Bas accueille l'un des plus grands événements HYROX d'Europe. L'édition 2024, qui se déroulera sur trois jours, affiche déjà complet . L'année dernière, certains des plus grands noms du sport ont participé, tandis que Roel Gaasbeek a battu le record du monde de l'Open Hommes (80-84), en terminant le parcours en 2h 8m 42s, démontrant au passage que l'HYROX est réellement adapté à tous les âges et à tous les niveaux.

12 octobre : HYROX Nice - Nice, France

La terre d’accueil des Championnats du Monde HYROX 2024 est de retour cette saison avec son premier événement indépendant au Palais des Expositions de Nice.

19-20 octobre : HYROX Milan - Milan, Italie

Après des débuts réussis à Milan en octobre dernier, HYROX revient dans le nord de l'Italie pour la première compétition italienne de la saison. Bien qu'aucun record du monde n'ait été établi en 2023, le circuit professionnel était composé d'athlètes venus de toute l'Europe visant à se qualifier pour l'Elite 15 et les plus grandes compétitions. On peut s’attendre à ce que ce soit à nouveau le cas.

19 octobre : HYROX Incheon - Incheon, Corée du Sud

Également présent lors de la saison 2023-24, HYROX revient en Corée du Sud, au Songdo Convesia d'Incheon.

25-27 octobre : HYROX Birmingham - Birmingham, Royaume-Uni

La quatrième édition de l'événement emblématique du Birmingham NEC affiche déjà complet et il est facile de comprendre pourquoi. L'année dernière, les athlètes ont pu côtoyer le multiple champion du monde d'HYROX Hunter McIntyre qui a participé à la compétition en double aux côtés de Jon Wynn. Il faut donc s'attendre à ce que les stars soient de nouveau au rendez-vous.

Les 26 et 27 octobre : HYROX Madrid - Madrid, Espagne

La capitale espagnole abrite un parcours rapide et spectaculaire, deux records du monde y ont été réalisés lors de la compétition de mars 2024, Tiago Lousa établissant un temps de 56m 36s dans l'Open masculin (40-44) et Maria Pilar Serna Urnicia un de 1h 16m 55s dans l'Open féminin (60-64).

L'objectif est d'atteindre le top 15 ainsi que les championnats du monde © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Novembre

2-3 novembre : HYROX Hambourg - Hambourg, Allemagne

La ville de naissance de l’HYROX, Hambourg, est l'endroit où tout a commencé en avril 2018. C’est devenu un lieu de pèlerinage pour les athlètes, il n'est donc pas surprenant que l'édition de novembre se déroule déjà à guichets fermés et que 8 500 personnes s'affrontent au cours des deux jours . Le site de la Hamburg Messe und Congress a été le théâtre d'un certain nombre de records du monde au fil des ans, y compris l'actuel Open féminin (59m 32s de Jana Sussman lors de la compétition de l'année dernière).

2-3 novembre : HYROX Poznań - Poznań, Pologne

Poznań est la dernière ville polonaise à avoir sa propre compétition HYROX, après Varsovie, Gdansk et Katowice.

9-10 novembre : HYROX Paris - Paris, France

La ville de l'amour deviendra une fois de plus la ville des courses de fitness, avec 10 000 athlètes et spectateurs attendus lors de la deuxième édition de l'événement annuel HYROX à Paris Expo Porte de Versailles.

9-10 novembre : HYROX Ciudad de Mexíco - Mexico, Mexique

L'altitude élevée de Mexico fait de cette HYROX l'une des plus difficiles au monde . Après ses débuts en avril, la capitale mexicaine en sera à sa deuxième édition en un an, puisque les courses de fitness reviendront au Centro Citibanamex en novembre.

15-17 novembre : HYROX Dublin - Dublin, Irlande

La capitale irlandaise a connu son tout premier HYROX en octobre 2023 et l'on peut dire que la compétition a connu un succès retentissant. La compétition originale de deux jours de cette saison s'est soldée rapidement et a été prolongée d'une journée supplémentaire en raison d'une forte demande .

16 novembre : HYROX Chicago - Chicago, Illinois, États-Unis

La première course américaine de la saison affiche déjà complet et enregistre une liste d'attente dans ses différentes catégories. Le premier Majeur de la saison 2023-24 s'est déroulé dans le cadre des premières courses Elite 15 de l'histoire de l'HYROX, et Ryan Kent a battu le record du monde de 55m 12s dans la catégorie Hommes Open (35-39).

23-24 novembre : HYROX Valencia - Valence, Espagne

Deuxième des quatre HYROX espagnols confirmés pour la saison, Valence a toujours attiré des grands athlètes comme Felicity Cole et Michael Sandbach (Elite 15).

23 novembre : HYROX Dallas - Dallas, Texas, États-Unis

La ville texane est l'un des sites les plus populaires des États-Unis et a été le théâtre de certains des meilleurs chronos par doubles de tous les temps . L'année dernière, Rich Ryan et Pelayo Menendez-Fernandez ont établi un temps record de 48m 36s dans le double ouvert masculin, tandis que le duo faisait également partie de l'équipe qui a établi le record du monde du relais masculin, un temps encore plus rapide de 47m 42s.

23-24 novembre : Championnat asiatique HYROX Open de Cigna Healthcare - Hong Kong

Le tout premier champion asiatique d'HYROX sera couronné en novembre, l'AsiaWorld-Expo de Hong Kong accueillant les courses du championnat Open pour les hommes, les femmes, le relais masculin, le relais féminin, le relais mixte, le double hommes, le double mixte et le double femmes.

29 novembre - 1 décembre : F45 HYROX London - Londres, Royaume-Uni

La capitale britannique accueille l'une des courses HYROX les plus populaires au monde et l'édition 2023 a vu plus de 12 500 athlètes y participer pendant trois jours . Elle déménage au London Excel pour la saison 2024-25, permettant à encore plus d'athlètes de se mesurer entre eux.

De nombreux records vont tomber pour l'édition 2024-2025 © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Décembre

7-8 décembre : HYROX Stockholm - Stockholm, Suède

La troisième édition HYROX dans la capitale suédoise n'est pas en reste. L'année dernière, Hunter McIntyre, alors champion du monde, a établi le record du monde actuel de 53m 22s dans la division Hommes Pro dans le cadre de la série de courses Elite 15 , le qualifiant pour le Championnat du monde HYROX de 2024.

7 décembre : HYROX Anaheim - Anaheim, Californie, États-Unis

L'HYROX Anaheim est une compétition qui a toujours attiré les plus grands noms du sport. Lors de la dernière édition en mai 2024, quatre records du monde ont été battus , notamment celui de l'Open Hommes (40-44) avec Lukas Storath en 56m 18s, et celui de la Pro Femmes (35-39) avec Camilla Massa en 1h 2m 37s.

7-8 décembre : HYROX Marseille - Marseille, France

Le troisième événement français de la saison 2024-25 se déroule au Parc Chanot de Marseille pour le tout premier HYROX de la ville. Après les incroyables spectacles de Nice et de Paris, les athlètes et les spectateurs peuvent s'attendre à deux jours de courses de fitness intenses.

14-15 décembre : HYROX Francfort - Francfort, Allemagne

Troisième et dernier HYROX allemand confirmé à ce jour, Francfort offre aux athlètes de la région natale du sport leur dernière chance de s'assurer une place au Championnat du monde HYROX de 2025. Parmi les concurrents notables de la dernière édition, on trouve le champion du monde 2021 Tobias Lautwein, qui a remporté l'épreuve Pro masculine .

Février

8 février : HYROX Switzerland - St. Gallen, Suisse

Après une pause de deux ans et demi, l'HYROX revient en Suisse sur un nouveau site, l'Olma Messen de Saint-Gall. Trois records du monde ont été établis la dernière fois que la discipline a été présentée à Bâle, et il faut donc s'attendre à des chronos rapides tout au long de la compétition .

15 février : HYROX Bilbao - Bilbao, Espagne

Le premier HYROX Espagne de 2025 se déroule au Parc des Expositions de Bilbao pour une seule journée de course de fitness. Anna Stellaard a établi le record du monde de l'Open femmes (35-39) en 1h 3m 8s l'année dernière, tandis que le reste de la course s'est déroulé à un rythme très élevé.

22-23 février : HYROX Katowice - Katowice, Pologne

Un an après ses débuts à Katowice, l'HYROX revient dans la ville du Sud pour le deuxième événement polonais de la saison 2024-25. Passant d'un à deux jours pour la saison en cours, il offre aux athlètes de tous niveaux encore plus de possibilités de participer et de se qualifier pour les Championnats du monde HYROX de 2025.

HYROX sera un événement difficile, mais à ne surtout pas manquer © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Mars

22-23 mars : HYROX Malaga - Malaga, Espagne

La troisième édition de l'HYROX Malaga est la quatrième et dernière compétition espagnole de la saison . L'événement basé sur la FYCMA a été avancé d'un mois par rapport à la saison dernière, où les 1h 1m 20s de David Martin Peral ont battu le record du monde dans la catégorie Hommes Pro (45-49).

Avril

5-6 avril : HYROX Belgium - Malines, Belgique

Après avoir explosé en popularité dans les pays voisins, l'HYROX fait enfin ses débuts en Belgique au printemps 2025 au Nekkerhal de Malines . Situé entre Bruxelles et Anvers et à proximité de la frontière avec les Pays-Bas, cet événement international sera l'une des dernières occasions pour les athlètes de se qualifier pour le Championnat du monde HYROX.