Le calendrier de la saison HYROX 2025-26

Depuis quelques années maintenant, l’HYROX s’est imposé comme la discipline de référence du monde du fitness. Entre son côté compétitif et son accessibilité qui permet à tous de participer, le format n’en finit plus de gagner en popularité. Si vous souhaitez prendre part à la compétition, on vous présente le calendrier de l’année prochaine, histoire que vous soyez fin prêt lorsqu’il sera temps de faire du rameur ou d’envoyer du medicine ball.