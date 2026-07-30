HYROX : les meilleures chaussures pour courir, pousser et performer

Un HYROX , c’est huit kilomètres de course, huit ateliers fonctionnels et beaucoup trop d’occasions de regretter une mauvaise paire de chaussures . Entre le sled push, les burpee broad jumps, les fentes et les wall balls , vos pieds passent de la piste à la salle de torture sans vraiment avoir leur mot à dire.

La meilleure chaussure HYROX doit donc savoir tout faire : vous aider à aller vite, accrocher la moquette, rester stable sous les charges et conserver assez de confort lorsque les jambes commencent à tenter d'envoyer leur lettre de démission. Chaussures à plaque carbone, modèles polyvalents ou paires plus robustes, voici huit candidates capables de vous accompagner jusqu’à la ligne d’arrivée.

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Et si PUMA occupe une bonne partie de cette sélection, ce n’est pas franchement un hasard. Présente aux côtés d’HYROX depuis les débuts de la discipline, la marque est aujourd’hui son partenaire mondial officiel pour les chaussures et les vêtements. Elle développe donc des modèles et des semelles directement pensés pour jongler entre la course et les ateliers fonctionnels. Forcément, cela aide à prendre quelques longueurs d’avance. (P.S. : on vous jure que ce n’est pas une collaboration avec PUMA.)

01 PUMA Deviate NITRO 4 HYROX : la meilleure chaussure HYROX dans l’ensemble

Ni véritable super-shoe ni simple chaussure d’entraînement, la PUMA Deviate NITRO 4 HYROX joue les couteaux suisses. Sa mousse NITROFOAM apporte l’amorti nécessaire pour encaisser les huit kilomètres, tandis que sa plaque PWRPLATE en fibre de carbone dynamise la foulée et facilite les relances après chaque atelier.

Sous le pied, la semelle PUMAGRIP fournit l’accroche indispensable lorsque vient le moment de pousser ou de tirer le sled. Avec ses 250 g, son drop de 10 mm et une construction pensée pour associer stabilité et propulsion, elle présente probablement le compromis le plus cohérent pour les athlètes qui veulent une seule paire pour leurs grosses séances et le jour J.

PUMA Deviate NITRO 4 HYROX © puma.com

02 PUMA Deviate NITRO Elite 4 HYROX : la meilleure pour viser un chrono

Vous avez déjà terminé plusieurs HYROX et vous regardez désormais votre record personnel comme un problème à régler ? La PUMA Deviate NITRO Elite 4 HYROX sort l’artillerie lourde, malgré un poids plume d’environ 194 g. Sa mousse NITROFOAM Elite et sa plaque carbone sont conçues pour offrir un maximum de retour d’énergie pendant les portions courues.

PUMA a également augmenté la surface en caoutchouc et retravaillé les crampons de cette version HYROX afin d’améliorer son adhérence sur les ateliers, notamment autour du sled. Très tonique, plus agressive et moins polyvalente que la Deviate NITRO 4, elle s’adresse avant tout aux compétiteurs expérimentés . Le genre de paire qui ne vient pas pour participer, mais plutôt pour régler des comptes avec le chronomètre.

PUMA Deviate NITRO Elite 4 HYROX © puma.com

03 PUMA Velocity NITRO 5 HYROX : la meilleure pour un premier HYROX

Pour un premier dossard , inutile de chausser une fusée difficile à contrôler. La PUMA Velocity NITRO 5 HYROX mise sur une formule plus accessible (et un prix plus doux) : une mousse confortable, une foulée naturelle et la semelle PUMAGRIP pour conserver de l’adhérence quand le sol ou les jambes commencent à se dérober.

L’absence de plaque carbone la rend moins rigide et plus facile à utiliser au quotidien, aussi bien sur les runs que pendant les entraînements hybrides. Elle ne possède pas le rendement explosif des Deviate, mais son équilibre en fait une candidate rassurante pour découvrir la discipline sans transformer chaque walking lunge en numéro d’équilibriste. PUMA la recommande d’ailleurs pour les entraînements quotidiens et les premiers HYROX.

PUMA Velocity NITRO 5 HYROX © puma.com

04 adidas Adizero Boston 13 : la meilleure pour le sled push

Le sled push ne pardonne pas grand-chose. Lorsque vos chaussures glissent, le traîneau ne bouge pas et votre ego reste généralement coincé quelques mètres derrière. Avec sa semelle Lighttraxion et son caoutchouc Continental placé au niveau de la poussée, l’ adidas Adizero Boston 13 offre une traction particulièrement intéressante pour vous aider à transmettre de la force vers l’avant.

Sa semelle intermédiaire associe les mousses Lightstrike et Lightstrike Pro à des EnergyRods en fibre de verre. Le résultat est ferme, dynamique et suffisamment structuré pour ne pas s’écraser sous les charges. Elle demande un petit temps d’adaptation, mais son équilibre entre vitesse, contrôle et grip en fait une solide bête de course pour les athlètes qui redoutent surtout les deux passages au sled.

adidas Adizero Boston 13 © adidas.fr

05 HOKA Mach 7 : la meilleure sans plaque

Toutes les chaussures qui ont du répondant n’ont pas besoin d’une plaque pour mettre le feu au chrono. La HOKA Mach 7 mise sur une mousse EVA supercritique légère et réactive, tout en conservant une foulée plus naturelle que les modèles équipés de carbone ou de nylon. Une bonne nouvelle pour ceux qui préfèrent sentir leurs appuis plutôt que de courir avec une catapulte sous chaque pied.

Son drop de 5 mm et son caoutchouc adhérent placé à l’avant-pied forment un compromis intéressant entre vitesse, contrôle et traction pendant les ateliers. Elle reste une chaussure axée running , mais sa légèreté et sa semelle mieux armée que celle de la Mach 6 (sa grande sœur) lui permettent de gagner sa place dans un HYROX. À tester sur la moquette avant le jour J, évidemment. Un sled chargé n’est pas le meilleur endroit pour découvrir que vos chaussures peuvent patiner.

HOKA Mach 7 © hoka.com

06 Saucony Endorphin Speed 5 : la meilleure pour les coureurs

La Saucony Endorphin Speed 5 s’adresse aux athlètes qui voient les portions de course comme une occasion de reprendre du temps, et non comme une transition pénible entre deux stations. Sa plaque en nylon apporte du dynamisme tout en restant plus souple et plus tolérante qu’une plaque en carbone.

Cette flexibilité lui permet de conserver une foulée rapide sans devenir trop encombrante pendant les burpees, les fentes ou les changements de direction. Elle est orientée running, mais son mélange de propulsion, de légèreté et de contrôle colle particulièrement bien aux bons coureurs capables de rester efficaces sur les ateliers. Votre terrain de chasse, ce sont les huit kilomètres ? Voici votre arme.

Saucony Endorphin Speed 5 © saucony.com

07 Reebok Nano X5 : la meilleure pour les athlètes puissants

La Reebok Nano X5 prend le problème dans l’autre sens. Là où la majorité de notre sélection privilégie la course, elle met l’accent sur la stabilité, le maintien latéral et la transmission de la force. Une base solide particulièrement appréciable sur le sled et les exercices de force comme les farmer’s carries, les walking lunges et les wall balls.

La Nano X5 est moins fluide et moins confortable sur huit kilomètres qu’une véritable chaussure de running. Elle conviendra donc principalement aux athlètes puissants , aux gabarits lourds ou à ceux qui gagnent leur course dans les stations. Pour les purs coureurs, mieux vaut passer votre chemin. Pour les déménageurs de traîneaux, vous avez trouvé soulier à votre pied.

Reebok Nano X5 © reebok.eu

08 Nike Pegasus 42 : le meilleur rapport qualité-prix

La Nike Pegasus 42 n’est pas venue faire la maligne avec une plaque carbone et un tarif qui donne des sueurs froides à votre banquier. Elle préfère jouer la carte de la polyvalence : confortable, fiable et assez stable pour enchaîner les runs, les séances hybrides et un premier HYROX sans transformer chaque atelier en pari risqué.

Son unité Air Zoom sur toute la longueur apporte une foulée plus fluide et plus dynamique que sur la Pegasus 41, tandis que son avant-pied plus spacieux laisse un peu d’air à vos pieds quand les kilomètres commencent à se faire sentir. Elle sera moins explosive qu’une super-shoe, et son grip devra toujours être testé sur le sled, mais pour une paire polyvalente, souvent soldée et capable d’encaisser les séances, difficile de lui en demander beaucoup plus.

Nike Pegasus 42 © nike.com

09 Le classement des chaussures HYROX par prix

Rang Chaussure Prix de vente conseillé 1 PUMA Velocity NITRO 5 HYROX 129,99€ 2 Nike Pegasus 41 140€ 3 Reebok Nano X5 150€ 4 adidas Adizero Boston 13 160€ 5 HOKA Mach 7 160€ 6 PUMA Deviate NITRO 4 HYROX 169,99€ 7 Saucony Endorphin Speed 5 200€ 8 PUMA Deviate NITRO Elite 4 HYROX 250€

Les tarifs indiqués correspondent aux prix de vente conseillés, sans réduction. La plupart de ces modèles sont toutefois régulièrement soldés, notamment selon les coloris, les périodes promotionnelles et l’arrivée de nouvelles versions.

Avec 8km de course, le choix des chaussures devient un paramètre clé. © Red Bull Content Pool

Vous voilà désormais chaussé pour viser le haut du classement. Il ne reste plus qu’à pousser, courir et essayer de garder assez de souffle pour savourer la ligne d’arrivée. Et pour ne pas passer à côté de la prochaine course, découvrez le calendrier HYROX 2026 .