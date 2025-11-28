Les passionnés de fitness sont toujours à la recherche du prochain grand défi, et l'HYROX s’est imposé comme un véritable game changer dans le monde du fitness fonctionnel.

Cette course de haute intensité combine la course à pied avec une série d’exercices fonctionnels, poussant les participants dans leurs retranchements dans un format unique et enthousiasmant.

À mesure que l'HYROX gagne en popularité dans le monde entier, de plus en plus de gens sont curieux de savoir ce que cela implique. Dans cet article, nous passons en revue les 10 principales questions que tout le monde se pose sur ce sport. Allons-y…

01 Est-ce que tout le monde peut participer à un HYROX ?

Toute personne disposant d’un bon niveau de forme physique de base peut participer à une épreuve HYROX. Un minimum de compétence est nécessaire pour réaliser les exercices, et il n’y a pas de limite de temps pour les terminer. Il existe également des catégories adaptatives.

L’âge minimum requis pour participer à l'HYROX est de 16 ans. Cependant, lors de l’événement de Londres en mai 2024, le tout premier « HYROX Youngstars » a été lancé, une compétition conçue exclusivement pour les enfants de 8 à 15 ans, mais qui n’a pas encore été proposée sur d’autres événements.

À noter que la championne du monde 2023, Lauren Weeks, a terminé 9ᵉ aux Championnats du monde 2022 alors qu’elle était enceinte de 7 mois. Cependant, si vous avez le moindre problème de santé, il est conseillé de consulter votre médecin avant de vous inscrire.

02 Quelles sont les différentes catégories de course ?

HYROX accueille des athlètes de tous niveaux, des débutants aux compétiteurs élite, avec plusieurs divisions qui garantissent que chacun puisse courir dans une catégorie adaptée :

Individual Open : catégories séparées pour hommes et femmes, avec des charges « Open ».

Individual Pro : pour les athlètes qui recherchent un niveau de compétition plus relevé, avec des charges plus lourdes. Catégories séparées pour hommes et femmes.

Open Doubles : équipes de deux, avec des catégories pour paires du même sexe et mixtes (Masculin, Féminin, Mixte). Les deux membres de l’équipe courent l’intégralité de la distance, mais peuvent se partager les exercices fonctionnels.

Doubles Pro : équipes de deux hommes ou de deux femmes avec les charges Pro.

Relais : équipes de quatre, dans lesquelles chaque membre réalise deux segments, un segment étant composé d’une course de 1 km et d’un exercice fonctionnel. Cela peut être une excellente introduction à HYROX ou une épreuve très rapide et intense : à vous de choisir !

Les athlètes sont classés par rapport aux autres de leur groupe d’âge dans chaque catégorie.

03 Où se déroulent les épreuves HYROX ?

Les événements HYROX sont organisés dans le monde entier, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. En général, ces événements ont lieu dans de grands centres d’expositions, même si des lieux uniques – comme un ancien aéroport à Berlin ou Miami Beach – ont également accueilli des compétitions.

Avec la croissance rapide de la discipline, on s’attend à une augmentation de 100 % du nombre d’événements pour la saison 2025/26. Pour consulter la liste la plus récente des prochains événements et lieux, rendez-vous sur le site officiel de HYROX, mais agissez vite : les événements se remplissent très rapidement !

04 Combien de temps dure un HYROX ?

En théorie, vous pouvez prendre tout le temps dont vous avez besoin pour terminer un HYROX, puisqu’il n’y a pas de limite de temps. Les athlètes élite peuvent boucler le parcours en moins d’une heure, mais les athlètes amateurs peuvent mettre beaucoup plus de temps, et c’est parfaitement OK ! Finir un HYROX est un accomplissement majeur.

Les temps moyens sur les courses Open sont de 1 h 35 min pour les hommes et 1 h 38 min pour les femmes. Cependant, il faut rappeler qu’il s’agit de moyennes, et qu’il n’y a aucune honte à mettre plus de temps pour terminer l’épreuve. La personne « moyenne » qui participe à HYROX est déjà plus en forme que la moyenne de la population générale.

05 Est-ce que l'HYROX est difficile ?

C’est une question difficile à trancher, car cela dépend de nombreux facteurs. Cela peut assurément être un événement très éprouvant. Se donner à fond pendant plus de 8 km de course et 8 stations fonctionnelles, ce n’est pas rien. Cela dit, c’est précisément ce qui fait l’attrait d’un tel événement : repousser ses limites pour voir de quoi votre corps est capable – ce serait ennuyeux si c’était facile !

On pourrait dire qu’un HYROX est aussi difficile que vous décidez de le rendre : vous n’êtes pas obligé(e) de vous donner à 100 % si vous ne cherchez pas à faire un temps rapide. Vous pouvez marcher pendant les segments de course et adopter un rythme plus calme sur les stations. Il n’a donc pas à être aussi difficile que certains le disent.

Vous pouvez aussi envisager de participer à une épreuve Doubles ou Relais, ce qui rendra la compétition plus accessible qu’en Individuel, puisque vous pouvez partager une partie de la charge.

06 De quel équipement ai-je besoin pour un HYROX ?

Vous n’avez pas besoin de beaucoup d’équipement pour participer à une épreuve HYROX : des vêtements adaptés et une bonne paire de chaussures suffisent.

Côté vêtements, gardez à l’esprit qu’il peut faire très chaud sur les sites de compétition. Certains hommes participent torse nu, et de nombreux athlètes portent des bandeaux ou bracelets anti-transpiration.

Côté chaussures, le mieux reste une paire de running confortable. Beaucoup de débutants font l’erreur de penser que des chaussures de CrossFit seront idéales, mais elles ne sont généralement pas conçues pour courir de longues distances.

Assurez-vous que vos chaussures soient confortables pour courir et offrent une bonne accroche pour pousser un traîneau lourd. Testez-les à l’entraînement pour éviter qu’elles ne glissent, que ce soit au niveau du talon ou de la semelle.

07 Y a-t-il un risque de blessure à l’entraînement pour un HYROX ?

Comme dans tout sport, il existe toujours un risque de blessure. Cependant, l'HYROX reste un sport à risque relativement faible, qui peut être pratiqué en toute sécurité. Vous n’avez pas besoin d’un haut niveau technique pour effectuer les exercices HYROX, ce qui fait partie de ses grands atouts et contribue à sa popularité croissante.

Comme déjà mentionné, le choix des chaussures est un facteur clé pour minimiser les risques de blessure à l’entraînement comme en compétition HYROX, tout comme l’augmentation progressive du volume de course. Essayer d’en faire trop, trop vite, quand on n’y est pas habitué, est probablement la cause la plus courante de blessure chez les athlètes qui se préparent pour cette discipline.

08

Chaque participant reçoit une puce de chronométrage qui enregistre son temps du début à la fin, y compris les temps intermédiaires de chaque segment de course et de chaque exercice fonctionnel. Cela garantit un chronométrage précis et équitable pour tous les concurrents et vous permet d’analyser vos données de course (sur le site HYROX) après l’événement.

La puce vous sera remise sur place lors de l’enregistrement, et vous devrez la porter autour de la cheville. En complément, votre numéro de compétiteur sera inscrit au feutre sur votre bras.

09 Qu’est-ce que la « Roxzone » ?

La Roxzone est la zone d’une compétition HYROX située entre la piste de course et les stations d’exercices fonctionnels. Imaginez un grand stade couvert : la partie course à pied est généralement disposée autour du périmètre. Après chaque boucle de 1 km, les athlètes se dirigent vers le centre pour effectuer les exercices fonctionnels.

L’espace qu’ils parcourent entre la sortie de la piste et l’arrivée à la station d’exercices est appelé Roxzone. Même si elle peut sembler n’être qu’une zone de transition, la Roxzone peut avoir une influence significative sur votre temps total.

10 Existe-t-il un Championnat du monde et des cashprizes ?

À la fin de chaque saison, généralement fin mai ou début juin, HYROX organise ses Championnats du monde. Vous devez vous qualifier pour y participer, en terminant généralement dans le top 1 % de votre catégorie d’âge. Le nombre de places qualificatives varie selon la ville, la catégorie et le groupe d’âge.

Lors des Championnats du monde, toutes les courses se disputent avec les charges Pro, sauf pour les groupes d’âge de plus de 60 ans. La plupart des athlètes y concourent contre des adversaires de leur groupe d’âge, mais il existe aussi les courses « Elite 15 », réservées aux 15 meilleurs hommes et 15 meilleures femmes de la discipline, qui s’affrontent pour le titre de Champion(ne) du monde HYROX.

Vous aimez HYROX et voulez en savoir plus ? Regardez les meilleurs moments des Championnats du monde 2024 à Nice, Paris.

