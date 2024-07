HYROX vs salle de musculation : quelle solution est la meilleure ?

L'HYROX combine le fitness et l'endurance, avec un mélange de course à pied et d'exercices comme les sled push/pull, du rowing et des burpees broad jump (burpees qu'on enchaine sur une distance donnée). Une séance d'entraînement classique met l'accent sur le physique, la force et les compétences techniques spécifiques aux différents exercices lors de la compétition, tels que les sled push et les wall balls.