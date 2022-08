I Was A Teenage Exocolonist, life-sim alien et mûrement réfléchi

Un tel jeu dépasse la somme de ses éléments avec son écriture ciselée et une boucle de gameplay simple, mais addictive : I Was A Teenage Exocolonist a la capacité manifeste de vous aspirer dans son univers. Et pour cause; c’est un titre éminemment narratif, vendu comme un life simulator, mais approchant le visual novel ayant quelques nettes touches de deckbuilding et de RPG.

Un visual novel jusque dans le titre, descriptif au possible - vous y incarnez un enfant né sur en plein chemin spatial de la Terre à Vertumna, où l’herbe pourrait être plus verte et où il n’y a pas encore guerres, famines et catastrophes naturelles. Vous y incarnerez dix années d’enfance et d’adolescence, y tisserez des liens, ferez des activités de votre choix qui vous pousseront dans les retranchements scénaristiques de ces 600 000 mots. Pour un « petit » jeu, c’est parfois redoutable, d’abord parce que l’univers science-fictionnel et solarpunk est finement réfléchi et détaillé. Comme on s’accroche à un Persona pour savoir ce qu’il y aura le jour suivant, Exocolonist a toujours quelque chose d’intéressant sur lui-même à révéler - mais la boucle est d’un mois de temps. Ensuite, le jeu est susceptible de parler à des cercles proches de gamers : les fans de life-sim, de science-fiction, d’animes, de RPG, et d’une foultitudes de tropes récents qui rappellent, entre autres, VA11 HALL-A.

Exocolonist a toujours quelque chose d’intéressant sur lui-même à révéler © Northway Games

Sa crèmerie, Northway Games , a été fondée par Sarah et son mari Colin vers 2010 - ils se font les dents sur des petits jeux, des jeux Flash ou des titres sur mobile. Ils ont, par la suite, élevé leurs ambitions et alternent le rôle des designers, programmeurs et producteurs, notamment dans des jeux sur navigateur. Du genre reconstruire une ville après une apocalypse zombie, mais avec une emphase sur l'aspect narratif, est un bon exemple de ce qui augure pour la suite. Mais à chaque fois, l'équipe est particulièrement réduite, et le couple fait appel à une myriade d'artistes en freelance, tous avec des styles et des plateformes différents. L'objectif ? "Toujours faire quelque chose d'unique", modulo la série Rebuild et ses trois opus, lentement devenu un jeu PC à part entière.

Exocolonist germe dans l'esprit de Sarah depuis une dizaine d'années, et vient d'un amour prononcé du life simulator. Sarah Nortway ne jure que par “un vieux life sim japonais appelé Princess Maker (...) où vous jouez aux parents et élevez une petite fille". Le personnage principal a d'ailleurs "princesse" pour nom de code... dans le code.

Nous avons pu échanger avec Sarah Nortway et lui poser quelques questions sur les inspirations et mécaniques de cet univers.

Vous aimez les visual novel ? Il y a, par exemple, beaucoup de VA11-HALL A dans Exocolonist.

On doit beaucoup ça à Lindsay Ishihiro , qui a écrit la moitié du jeu. Elle a déjà probablement écrit des visual novels, mais des univers issus de fanfictions, ça j'en suis certaine. Lindsay est aussi artiste de comics et a différents projets sur le feu. Je me suis davantage occupée des mécaniques, des petits évènements, chacun a eu sa checklist à compléter. Le forte de Lindsay était les relations entre les personnages, établir un narratif global et interpersonnel entre chacun, quelle branche s'ouvre à vous selon tel ou tel choix.

On doit beaucoup à Lindsay Ishihiro, qui a écrit la moitié du jeu © Northway Games

Qu'est-ce qui, selon vous, constitue un bon storytelling ou worldbuilding ?

Je pense que l'essentiel est d'avoir un monde vivant, qui est rémanent, et qui évolue avec votre présence ou non. Dans le cas d'Exocolonist, on a seulement le temps d'une vie pour en voir une petite portion. On peut aider ses parents à la ferme et se rendre compte de tous les soucis de nourriture qui minent la colonie. La famine sera un élément décisif dans le jeu, mais on ne voit ça de l'intérieur qu'en intégrant cette partie précise du jeu. Je voulais que ces aspects existent, et qu'on le sente, même si on n'est pas là pour le constater. Si, à la place, vous choisissez d'explorer, de chasser, vous n'en entendrez pas trop parler mais le problème sera là aussi. Je veux que l'impression d'évoluer dans un endroit précis soit là sur dix ans. Des narratifs existent à tel ou tel endroit. Un garçon (Cal), travaille à la ferme géoponique, accueille un ver alien, il peut se transformer en énorme machin et ça devient un problème pour tout le monde. Je veux que ça arrive, que vous soyez au courant de ce petit secret ou non. En résumé, je dirais qu'il ne faut pas que le monde tourne autour de vous.

La famine sera un élément décisif dans le jeu © Northway Games

La direction artistique du jeu est foisonnante. Peut-être un peu trop, parfois. Mais elle est largement réfléchie, et des indices sur cet univers impermanent se trouvent jusque dans les costumes des personnages.

Il y a vraiment beaucoup de choses dans la direction artistique d'Exocolonist. Des aliens, des monster boys, de l'afrofuturisme, du cyberpunk, des animes... qu'est-ce qui vous a inspiré ?

Je crois qu'on parle avant tout d'un futur qui me fait personnellement envie. Pendant une année entière, je me suis construit une page Pinterest, et à chaque fois que quelque chose me frappait en tant que "truc cool du futur", je le mettais et le classais - design de planètes, de costumes, de personnages... c'est une vision globale.

J'avais une idée précise pour les costumes, en tout cas. Ils doivent montrer une transition entre leurs origines terriennes et leur nouvel environnement. Ils étaient pauvres, ils sont montés en deux-deux dans un vaisseau high-tech. Leur plan n'est pas de vivre dans un futur à la Star Trek, mais de revenir à la terre, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Je voulais, par exemple, que les vêtements puissent signifier cette dichotomie, entre des bohèmes, façon amateurs de festivals de musique, qui portent des vêtement fabriqués, et les autres qui portent des produits de nanoimprimantes, davantage versés dans le cyberpunk. Si vous regardez bien ça, il y a de nombreux indices sur les connexions entre les personnages, et si un personnage est davantage versé high ou low-tech.

Vraiment, c'est surtout de nombreux trucs que je trouvais cool et que je voulais assembler ensemble. Je suis persuadée que c'est de là que vient le meilleur art, mêler des choses qui ne sont pas particulièrement liées, puis de voir ce qui en sort. C'est le modèle Northway Games !

Exocolonist est un jeu solarpunk © Northway Games

Exocolonist est un jeu solarpunk. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, qu'est-ce qui codifie ce genre ? C'est une esthétique difficile à saisir.

C'est avant tout une histoire de ferme, de géoponiques, d’à quoi ça ressemble, de comment on retranscrit ça dans l'espace avec une échelle technologique différente. Pour nous, il était crucial de réussir cet aspect-là de la colonie. Je pense que cette idée vient de Sarah Webb, qui a réalisé les concept art. C'est un genre pour qui elle a beaucoup d'affection, l'idée de combiner la nature, l'embrasser, mais coexister avec un grand progrès technologique. C'est une idée qu'on voit dans les villes vertes, un concept que j'aimerais voir s'étendre, l'idée de cette prévalence d'énergie solaire. Savoir que tout ça peut exister en même temps et que ça semble normal. On utilise aussi de nombreux hologrammes, non-intrusifs, par cette vision de grands écrans, mais qui prennent peu d'espace et portables partout. Je trouve cette idée superbe.

Exocolonist a deux propriétés de gameplay qui frappent très vite. La première, c’est la grande fluidité que le récit permet en terme de représentation d’individus. Votre personnage est homme, femme, ni l’un ni l’autre, et son corps changera en fonction - vous et vos petits camarades avez trois sets d’apparences pour illustrer des étages différents de vie. Et cette envie manifeste de diversité se retrouve partout dans le jeu.

Exocolonist a deux propriétés de gameplay © Northway Games

Vous avez mis l'accent sur la diversité dans le casting, et à de nombreux niveaux. Par exemple, un personnage est atteint de vitiligo. C’est le troisième jeu vidéo seulement où je vois ça.

Notre équipe a toujours pris soin de mettre en valeur une diversité, et dans un large spectre. La maman de votre personnage a une jambe prosthétique, qui sert à la fois de béquille mais doublée d'un outil de ferme. On a besoin de plus de personnages qui ressemblent à autre chose, qui ont d'autres handicaps, d'autres manières d'être en général. Pour moi, c'est une évidence, surtout quand on compose un si grand casting. On devrait toujours apprendre quelque chose sur la différence de quelqu'un, comment autrui peut être. On a une variété de tropes dans les personnalités, des gens cartésiens, extravertis, timides... beaucoup de choses à représenter, et on a travaillé dur pour faire la maximum avec seulement deux douzaines de personnages, et on espère que tout le monde est unique. Que tout le monde puisse se retrouver chez quelqu'un, et qu'en jouant, on puisse se frotter à tout un spectre de gens. Ce sont aussi des gens normaux dans ma sphère et dans ma communauté - je pense à des gens qui ont transitionné physiquement quand ils étaient plus jeunes, ou plus âgés, qui ont des relations variées avec leurs corps. Pour mon point de vue, c'est un spectre normal et représentatif de gens.

Je suppose que vous n'avez pas d'aliens et d'hommes chiens au Canada...

Ahah, c'est ça. Puis on est allés un petit peu plus loin.

Seconde propriété, et là c’est assez innovant : dès le menu principal, tout le monde peut consulter les contenus à risque du texte, voir un intitulé plus vague mais signifiant, puis carrément se spoiler si besoin.

Dès le menu, tout le monde peut consulter les contenus à risque du texte © Northway Games

Vous avez fait un choix intéressant en termes de gameplay. Vous voulez donner le choix au joueur de se spoiler du contenu potentiellement sensible. Mais c'est un peu paradoxal, parce qu’il y en a beaucoup.

Ça aussi, c'est une suggestion de Lindsay. Là aussi, c'est un héritage du monde de la fanfiction. Il est important de prévenir les gens avant le fait accompli dans quoi ils s'engagent et ce qui attend leurs personnages favoris. Ça pourrait être quelque chose d'inattendu, de violent ou d'horrible, et tout le monde ne veut pas traverser ça. Plus loin dans la partie, les bouleversements sont majeurs, et Excolonist peut devenir assez viscéral, ça reste en tête, ce n'est pas la même chose de juste voir une image. Donc, on ne veut pas accidentellement recréer le pire cauchemar des gens sans prévenir qui que ce soit. Dans le jeu, il y a un aspect à la Un Jour Sans Fin, on se souvient de flashes de ses vies précédentes, et si on erre en hurlant des prophéties à la tête de tout le monde, on vous traite rapidement comme quelqu'un d'instable, et on finit médicalisé par contrainte. C'est quelque chose qui arrive à des gens dans la vraie vie, et si ça vous est arrivé, ça pourrait être traumatisant de le revivre. S'il y a quelque chose que vous voulez vraiment éviter, vous saurez que c'est là mais vous aurez les moyens de l'éviter. C'est un jeu large, il permet d'éviter des pans entiers. Même chose pour une relation abusive. Je pense que c'était une vraie bonne idée, les avertissements de ce genre sont bien plus détaillés qu'un jeu lambda.

Dans Exocolonist, on joue une fois par mois au même jeu de cartes, sa prévalence dans le gameplay s’en retrouve très grande. Heureusement, c’est un mélange rigolo d’Uno et de poker porté par une amusante idée ludonarrative.

Un mélange d’Uno et de poker porté par une amusante idée ludonarrative © Northway Games

Le jeu de cartes à la Uno est assez chouette. Comment est-il venu sur la table, comment l'avez-vous inventé ?

Lui, il a fallu de nombreuses versions ! Tant de versions... j'ai toujours voulu exécuter l'idée que des souvenirs puissent devenir des cartes à jouer. C'est clair, l'idée d'un deck builder était là depuis longtemps. On peut regarder son deck, et à chaque fois, on a ce sentiment très concret de grandir, qu'on prend en maturité et, presque inconsciemment, qu'on devine quel genre de personnage vous devenez. Le design du jeu a changé et rechangé. Il a longtemps été conçu comme un ersatz de Solitaire. J'aime beaucoup le jeu Magic : The Gathering, et on a frôlé l'idée d'un personnage à combattre, comme... une personnification de test de maths à affronter ahah. Ça n'avait pas beaucoup de sens, il nous fallait quelque chose où le jeu pouvait être utilisé pour n'importe quel défi de la vie, pas juste combattre des monstres ou se disputer avec quelqu'un. Après trois ou quatre versions, j'ai fini par trouver cette version plutôt simple où le but est d'avoir la meilleure main de poker, mais l'ordre a encore plus d'importance. Il faut avoir les mêmes couleurs et numéros d'affilée, et forcer des suites, puis donner quelques latitudes pour changer et réarranger l'ordre ou les chiffres dans certains cas. On est restés dans la simplicité : la valeur initiale des cartes monte quand vous prenez de l'âge, vous avez des cartes plus puissantes. Aussi, cette version peut se jouer très rapidement, on a donc pu la faire dégainer plus fréquemment, et il apparaît ainsi à chaque mois du jeu. Ça le rendait meilleur, on voyait son deck plus souvent, le passage du temps et votre aventure personnelle n'en sont que soulignés. Ça a demandé beaucoup de travail, c'est vrai.

Et toutes ces cartes sont illustrées par des freelances, qui ont tous l’opportunité de signer leurs œuvres in-game, ce qui donne un aspect joyeux bordélique à l’ensemble, quoique…

L'idée d'un deck builder était là depuis longtemps © Northway Games

(C’est) un peu révélateur de votre manière de travailler, mais il y a un côté un peu fanzine à l'intérieur, vous avez travaillé avec de nombreux illustrateurs.

Ce n'est pas toujours une question de choix, on parle plus d'une nécessité. Il se trouve que je travaille avec des indépendants qui, le plus souvent, ont fait un tout petit peu d'assets pour le jeu. Lindsey a dessiné les sprites des monstres sur les cartes. Iel dessinait tout le temps sur son propre comic et disait "je peux plus, je dessine tout le temps, mes mains me font mal". Cet ADN de flexibilité, c'est aussi pour ça que j'aime m'entourer d'indépendants. Ils peuvent passer d'une tâche à une autre et faire ce à quoi ils sont compétents. Les animations de marche ont été faites par des novices à ce sujet, c'est chouette. Idéalement, on pourrait travailler avec juste une personne qui ferait un peu tout, mais chacun fait ce qu'il lui plaît et ça a du sens aussi. Ça permet à chacun de contribuer sur le jeu, de donner des retour et des idées, c'est de la valeur ajoutée. Parfois c'est plus difficile d'avoir plein d'artistes, mais on peut se le permettre et ça marche. C'était une chouette équipe. Des studios AAA font ça souvent aussi, ils ont des centaines d'artistes, mais pour une petite équipe c'est aussi amusant de jongler dans tout ça.

J'ai fini mon premier run et eu, bien sûr, une mauvaise fin. Qu'en est-il de la replay value et de comment tenir l'attention du joueur pour d'autres tentatives ?

On a fait un sacré ping-pong sur la fréquence de mauvaises fins pour les joueurs. Il y a un peu de positif net : ainsi, ils voudront jouer à nouveau, et c'est tout l'intérêt du jeu. Mais on a retiré pas mal de points où l'on pouvait mourir très vite. À la base, les runs devaient être bien plus courts, on a décidé d'allonger un peu pour dix heures de jeu, et de moins arrêter les choses brutalement. La rejouabilité a toujours été en jeu, on estime qu'il faut environ cinq parcours pour voir la plupart du contenu.

Les fins sont très distinctes. Certaines sont très tristes, où pas grand-chose ne marche. D'aucunes sont bien pour vous, mais pas trop pour la planète... le spectre de choix est large. De nombreuses fins sont concentrées sur votre personnage, et peu d'entre elles donnent l'impression d'être positives. Certaines sont très difficiles à avoir, et nécessite d'avoir un vaste réseau de connaissances de vos vies passées.

Je voulais raconter une histoire qu'on puisse voir de nombreux points de vue, et c'est la principale raison de pousser cet aspect du jeu. La planète est colonisée sous quelques paires d'yeux, tout le monde a son opinion sur le sujet. Vos parents, par exemple, sont là pour la survie...

Je suppose avoir raté ma partie pour avoir voulu tout faire. Vous nous conseilleriez de nous concentrer sur quelque chose ?

Oui c'est sûr. Le réflexe de chacun sera d'aller un peu partout, mais vous ne réparerez aucun des soucis que vous rencontrerez, mais on les rencontre tous et a une plus large vision de ce qu'il arrivera. Il faudra se concentrer sur une compétence, un lieu, tous ont des arc narratifs, l'ingénierie par exemple, la voie politique avec Marz... vous serez meilleurs avec vos stats sociales, la fin idoine a un gros impact sur votre monde, par exemple. Mais peut-être que, par exemple, la famine va frapper plus fort. Il faudra plusieurs vies, car si vous résolvez un problème majeur, vous pourriez rencontrer une sorte de raccourci pour le refaire, et il n'y aura pas à y consacrer tant d'années.

Se concentrer sur une compétence ou un lieu © Northway Games

On peut accélérer le contenu qu'on a déjà parcouru ?

Il y a une option pour sauter ce qui a déjà été vu. Mais tous les événements ont une génération très dynamique, donc il y a des blocs de texte seulement qui changeront, si le choix a déjà été fait, ce sera pris en compte.

Êtes-vous attentifs à la méta du jeu, comme les pages Wiki et TvTropes dédiées ?

Oui, oui. J'ai créé un Wiki. Et nous avons eu une période de playtest prolongée, c'était pour aider notamment à trouver toutes les issues possibles, comprendre les arcanes de tous les personnages, que les testeurs puissent remplir tous les détails. C'est un jeu qui, si vous aimez nicher tout le contenu, vous apprécierez d'y revenir et avoir des tableurs qui devraient vous aider.

C'est un peu vague, mais je pense que ce jeu est un grand produit de son temps. Mais ça peut avoir un défaut, vous n'avez pas peur que ça devienne un peu rétrofuturiste ? Ou peut-être que ça ne vous gêne pas ?

Oui, je serais d'accord avec ça. J'aime l'idée que ça puisse paraître un peu vieillot dans le futur. Les gens pourraient trouver bizarre qu'on puisse utiliser des écrans comme ça, je ne sais pas. C'est aussi fun de ne pas avoir poussé l'aspect scientifique des choses comme ça. Des idées ont été tirées des années 50 ou 60, mais elles sont aussi pertinentes aujourd'hui dans leur prospective. Individuellement, elles ont l'air un peu ridicules, mais ça marche avec cette société et ce qui nous constitue aujourd'hui, sur notre vision de l'homme de demain. Et c'est aussi un peu le futur que je veux voir !

Merci à Fanny Moreaux pour la coordination de cette interview et à Sarah Northway pour son temps. I Was A Teenage Exocolonist sort le 25 août sur Steam, puis pour l’instant sur Switch.

