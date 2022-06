Découvrez Ian Walsh, le phénomène de Maui

Il a grandi à Hawaii. Il chasse aujourd’hui les plus grosses vagues partout sur la planète. Découvrez Ian Walsh , la star de la série Why We Go , bientôt disponible.

Il a rêvé, toute son enfance, de devenir un jour surfeur professionnel. Le genre de gamin capable de surfer Jaws à 16 ans. Un mordu pur et dur, biberonné aux spots de Hawaii, qui s’est dit un jour que les grosses vagues pourraient l’amener vers son but ultime… Et c’est ainsi que Ian Walsh s’est lancé dans l’aventure des big waves. Il ne l’a plus jamais quitté depuis. Aujourd’hui âgé de 23 ans, l’Américain aligne les trophées et les couvertures de magazines comme des perles. Sa carrière a déjà dépassé ses attentes les plus folles. Et elle est loin d'être terminée. Portrait d’un phénomène.

Un garçon de l'île

Ian Walsh, lost in Atlantis © Brian Nevins

Ian Walsh est un pur produit de Hawaï, mais son père est originaire de Rhode Island, aux États-Unis. Une destination improbable pour le surf , encore que, si les conditions le permettent, certains spots peuvent y devenir mémorables. Walsh affirme même avoir connu l'une des meilleures sessions de sa vie dans cette région de la côte Est des États-Unis sur un récif situé à plusieurs kilomètres au large.

Walsh n'oubliera jamais ses racines à Maui

En mai 2022, Ian Walsh a organisé la 18e édition de son c oncours annuel Ian Walsh Menehune Mayhem au Ho'okipa Beach Park à Maui. La compétition, destinée aux enfants de la région, a vu plus de 400 gamins de moins de 15 ans participer à ce contest sur deux jours. Il s’agit du principal événement mis en place par la Fondation Ian Walsh Menehune Mayhem, dont la mission est de soutenir les activités qui encouragent la jeunesse de Maui.

Following - Ian Walsh, démontre qu'aucun surfeur n'est plus méticuleux que lui

11 minutes Following - Ian Walsh Dans cet épisode de Following, Ian Walsh, démontre qu'aucun surfeur n'est plus méticuleux sur son métier que l’Américain.

Vous êtes tous, un jour, tombés sur ces images spectaculaires de big wave... Mais ce que vous n’avez certainement pas vu, c’est les réveils à 4 heures du matin, les attentes interminables avec d'énormes sacs de planches dans les aéroports, les échauffements avant l'aube sur les parkings. Comme le prouve la vidéo ci-dessus filmée sur Mavericks l'année dernière, lorsque Walsh et son ami Kai Lenny décident de chasser la houle, ils le font avec une précision militaire.

Distance Between Dreams est l'hommage de Walsh au surf de grosses vagues

3 minutes Maui's Finest | Distance Between Dreams Distance Between Dreams est l'hommage de Ian Walsh au surf de grosses vagues.

“Distance Between Dreams a été tournée durant l’hiver le plus dingue que j’ai vu, déclare Ian Walsh à propos de son biopic de 2017. C’est peut-être même la plus grande année de l’histoire du big wave. Tous les paramètres se sont alignés au même moment."

Ian Walsh à Maui © Zak Noyle Ian Walsh surfe LA vague de l’hiver © Clark Fyans Chris Christenson, le shaper de Ian Walsh © Clark Fyans

Réussir un tel hiver en surf de gros n’est en fait pas le fruit du hasard. Une telle performance est le résultat d'une vie de dévouement et, comme le dit Kai Lenny , du fait de vivre juste à côté de la meilleure grosse vague de la planète. De Maui à Mavericks , en passant par Nazaré et au-delà, Walsh a consacré sa vie à ses rêves, et ce biopic magnifiquement réalisé en est le reflet. Il a d’ailleurs remporté le prix du meilleur documentaire lors du Surfer Poll Awards 2017.

Le travail d'équipe a fait le succès de Distance Between Dreams

2 minutes A Day to Remember | Distance Between Dreams Revivez les jours d'une saison 2015-16 historique de surf de grosses vagues.

"Vous êtes toujours à la merci de l'océan, mais vous pouvez minimiser ce risque en vous entraînant et en assurant votre sécurité, estime Ian Walsh. C’est ce que je voulais montrer dans Distance Between Dreams . Sans l’amélioration des systèmes de sauvetage, le sport n'aurait jamais connu la progression qui est la sienne depuis quelques années. Le sauvetage est devenu une compétence à part entière, tout comme la façon dont Greg Long ou Shane Dorian surfent. Il y a beaucoup de risques dans le big wave surfing, mais nous ne nous exposons pas à l’aveugle. Nous essayons d'avoir le plus de contrôle possible."

Sauvetage en jetski à Jaws © Zak Noyle Shaun et DK Walsh prêts pour un peu d’action ! © Zak Noyle Shane Dorian et son Big Wave crew © Zak Noyle Les caméras sont braquées sur Jaws © Zak Noyle

Walsh et son équipe ont compris que plus ils maîtrisent leur surf, plus ils peuvent repousser les limites.

Des amis haut placés

4 minutes Quand Ian Walsh et John John Florence prennent des barrels… Les surfeurs de grosses vagues Ian Walsh et John John Florence prennent des barrels…

Walsh dispose d'un incroyable réseau de surfeurs dans le monde entier. Il les considère tous comme ses amis. De chez lui, à Hawaï, en passant par l’Australie, le Mexique, … Si une houle se forme quelque part, l’Américain dispose toujours de quelqu’un sur place pour l’informer. Et si Tahiti se réveille, pourquoi ne pas appeler le double champion du monde John John Florence et aller ensemble tester les tubes du Pacifique Sud ?

Des typhons au Japon ? Walsh dit oui

15 minutes Peaking: Ian Walsh Ian Walsh se rend au Japon avec un crew de surfeurs hawaïens pour chasser un swell massif.

"On en apprend beaucoup plus sur une région en étant sur place et en explorant la moindre option, qu'en restant assis devant Google Earth à la maison", estime Walsh dans Peaking, une série qui suit les big wave surfers dans leur préparation. Rien ne vaut le temps passé sur le terrain. Vous voulez en savoir plus sur le monde merveilleux de Ian Walsh ? Guettez la sortie de Why We Go, bientôt disponible.

