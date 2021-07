L’I.BOAT, la vedette de la fête bordelaise

L’ I.BOAT n’est pas un lieu comme les autres dans le paysage de la fête bordelaise. Cet ancien ferry, qui a longtemps fait l’aller-retour entre l’île d’Yeu et la côte Atlantique, s’est échoué sur les Bassins à flot, une ancienne zone industrielle en pleine transformation, loin des boîtes huppées du centre. Ici, pas de carré VIP, mais trois niveaux pour des fêtes culturelles éclairées, entre une salle de concert/club, une cantine et une terrasse sur le pont.

C’est d’abord le club dans la cale qui a fait la renommée de l’I.BOAT. En 2011, alors que la vague de la musique électronique est en train de monter en France, le lieu se distingue par une programmation pointue et qui tape fort, dans la lignée du mythique club 4 Sans, qui vient tout juste de fermer après avoir accueilli pendant plus d’une décennie des grands noms comme Carl Cox, Richie Hawtin, Carl Craig ou Jeff Mills. L’I.BOAT invite le patron de la techno berlinoise Ben Klock ou le patron de la techno française Laurent Garnier , et s’attire très vite les regards de tout l’Hexagone.

L’I.BOAT n’est pas un lieu comme les autres © Robin Laroze

Phare de la nuit bordelaise, l’ I.BOAT vit aussi le jour, avec ses expos, ses concerts en début de soirée, sa cantine et sa terrasse bondée dès que le soleil pointe son nez. Rapidement, le lieu s’impose comme un endroit où l’on va les yeux fermés, parce qu’il y aura toujours un truc cool à voir ou à faire.

C’est ce qui est arrivé à Javier, photographe débarqué à Bordeaux pour le travail : « Beaucoup de mes amis m'avaient dit que Bordeaux était une ville musée, qu’il était difficile de s’y amuser. Le premier soir, pourtant, alors que j’errais dans les rues à la recherche d’ambiance, j’ai croisé un groupe qui m’a embarqué pour aller faire la fête. J’ai été surpris de m’éloigner autant du centre, j’ai vite pensé à une soirée type rave interdite. Et la surprise a été totale : le lieu est fou, un bateau, une sorte de plage aménagée et mille ambiances qui cohabitent dans le même espace. On a profité de l’I.BOAT toute la nuit, d’abord en extérieur, et on a fait quasiment tout le tour du bateau pour finir dans la partie club, c’était génial. »

L'ambiance bord de mer sudiste de la plage-terrasse de l'I.BOAT © I.BOAT

Des soirées hors les murs mémorables

Les locaux aussi sont séduits, notamment par cette plage-terrasse où règne une ambiance bord de mer sudiste avec food trucks, service de restauration à table et apéro au bord de l’eau (garanti sans sable dans vos sandales), idéale pour les afterworks. « J’ai fêté tous les événements importants de ma vie à l’ I.BOAT », raconte Marie, une libraire de 25 ans. « Mon entrée à l’université, je l’ai fêtée avec ma famille pendant un repas sur le pouce et un apéro prolongé. La plupart de mes soirées étudiantes se terminaient au club pour danser jusqu’au petit matin et rentrer bras dessus bras dessous avec mes ami(e)s en traversant Bordeaux en riant ! Pour mes anniversaires, je réserve toujours une table ou deux, que je sois avec mes amis ou avec ma famille. Même les plus petits sont les bienvenus, ça permet de rassembler tous les cousins ! »

Depuis dix ans, l’I.BOAT s’efforce en effet de séduire au-delà de sa base de clubbeurs. Et ça marche. De lieu alternatif, il est devenu une marque plébiscitée par les Bordelais grâce à ses événements hors les murs. Tout le monde se souvient des soirées avec Tale Of Us et Kerri Chandler au cœur de la Base sous-marine ou de ce roller disco avec Cerrone au même endroit. Il y a aussi ce show laser sur un live techno dans une cathédrale, des apéros dans les jardins de l’Hôtel de ville ou cette Fête de la musique dans la cour Mably. Et c’est tout le quartier qui s’invite sur les quais dès l’ouverture de la saison d’été pour Ahoy!, à la fois festival et village éphémère qui fait la part belle à la culture locale.

Le soleil se couche, la musique se lève © I.BOAT

Cette volonté de défendre le patrimoine girondin est sortie renforcée de cette année de Covid. « La crise a permis de revoir nos valeurs et notre positionnement au sein de la ville », explique Florian, le programmateur. « On a plus que jamais envie de défendre la scène émergente locale et nationale (Ola Terreur, DJ Donna, Prince Chouchou…), en misant sur encore plus de diversité et d’inclusivité. Ainsi, dès la réouverture, le samedi, on accueillera un artiste local accompagné d’un artiste national. C’est une manière de leur donner plus de visibilité. »

Dès sa réouverture, l'I.BOAT accueillera un artiste local © I.BOAT

Nouveaux formats, nouvelles fêtes

Comme toujours, le lieu proposera une fête quasiment à la carte cette saison. « On sera ouvert sur le quai avec le bar, avec des DJ tous les soirs et une programmation de musique électro et urbaine. En plus de ça, le restaurant reprendra son activité en finger food, ce qui permettra de manger en dansant, ou presque. On a renouvelé le programme pour le rendre le plus attractif et accessible possible : projection de films en plein air le mercredi, une programmation culturelle les jeudis en lien avec des associations et des collectifs. On met même en place un marché musical, avec vinyles, accessoires et instruments de musique . »

Les vinyles vintage, ou l'art d'enchaîner les pépites © I.BOAT

Toujours dans un esprit de mélange des publics et de valorisation des talents locaux, l’I.BOAT vient de lancer son nouveau projet Blonde Venus, un bal parquet monté sous un chapiteau, soit une piste de danse démontable de 250 m2, née d’« une réflexion approfondie sur le vivre-ensemble basé sur la convivialité ». La structure servira de cabinet de curiosités l’hiver et de guinguette pour l’été. « Elle a été réaménagée avec une scénographie bien pensée où seront organisées des guinguettes, des concerts et évènements familiaux, détaille Florian. Ce nouvel espace s’inscrit dans une ambiance rétro, sur du rock, de l’indé, dans une ambiance chill et posée, avec une multiplication d’assises, des lampions de guinguette. On y retrouve cet esprit vintage-friperies-brocante très bordelais. A terme, un jardin pédagogique de permaculture viendra compléter le tableau. »

Entre des DJ sets à base de vinyles vintage des années 50 à 80 et des concerts dans une ambiance rétro, le Blonde Vénus ajoute une nouvelle possibilité à l’éventail de formats de fête que propose l’ancien ferry. Et si l’équipe, refroidie par la jauge à 75 % et le pass sanitaire, ne rouvrira pas le club cet été, la rentrée s’annonce explosive avec une fête monumentale pour célébrer les 10 ans de l’I.BOAT. Un événement qui sera forcément multiforme, et arrosé de Red Bull, évidemment.

