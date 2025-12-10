Les 8 meilleures idées cadeaux pour un fan de F1

Alors que la fin de cette saison 2025 de Formule 1 est déjà le plus beau des cadeaux, surtout pour les fans de Red Bull et de Max Verstappen, on se penche sur des idées qui feront plaisir à n’importe quel fan de F1.
01
Un week-end tous frais compris
On commence très fort avec le cadeau le plus onéreux (et de loin), mais aussi le plus fantastique. Où que vous habitiez sur le globe, vous avez probablement la possibilité de vous rendre sur un circuit de F1 en quelques coups d’avion.
Histoire de sauver vos économies, vous pouvez peut-être éviter Monaco, mais Montmeló en Catalogne, ou Madrid l’année prochaine sont des options assez peu lointaines pour un résident de l’hexagone. Sinon, Zandvoort et Spa sont toujours des valeurs sûres.
02
Une smartbox karting
Dans un registre plus porté sur l’action, les sessions de karting sont toujours un bonheur. Ça tombe bien, en France, on a accès à plus de 350 circuits de karting, et on en a même listé quelques-uns, sur tout le territoire, ou précisément en Île-de-France. Le cadeau parfait pour préparer une participation au Red Bull Kart Fight.
03
Des produits gaming
Entre F1 2025, F1 Manager, les volants et les baquets adaptés aux jeux de course, il y a de quoi se retrouver au volant d’un bolide sans avoir à passer par la case apprentissage pendant des dizaines d’années. Si votre progéniture rêve de concurrencer Liam Lawson, c’est la solution ultime.
04
Des vêtements thématiques
05
Un objet customisé
Dans une gamme de prix un peu plus douce, un petit mug, une voiture miniature, un puzzle ou un poster d’un pilote adoré, ça fait toujours plaisir. Si vous vous sentez d’humeur joyeuse, certains produits sont particulièrement drôles.
06
Un abonnement à F1 TV ou Canal+
Pour ne pas passer à côté d’un seul dépassement, DNF ou sortie en Q3 de Lance Stroll, un abonnement à F1 TV ou Canal+ est parfait. Sur le premier, on peut même choisir une caméra embarquée, la bonne idée pour suivre les premiers pas d’Isack Hadjar dans une Red Bull l’année prochaine.
07
Des LEGO aux couleurs de son équipe préférée
Histoire d’offrir la sensation d’être un véritable mécano d’une équipe F1 (ou presque), des LEGO de la voiture favorite permettent d’associer décoration et travaux manuels. Si vous espérez faire fleurir une passion naissante, ça se tente, un peu comme double pit stop sous safety car sur le circuit de Losail.
08
Une voiture de F1 télécommandée
Toujours dans la catégorie voitures de petite taille, si on veut pousser l’expérience plus loin, toutes les monoplaces de la grille sont disponibles en ligne. Alors bien sûr, pour Cadillac, il faudra attendre quelques mois, mais si vous rêvez d’être aux commandes de la RB18, il vous suffit de l’offrir et d’attendre que votre neveu s’endorme.
En bonus : vous pouvez tenter de créer votre propre circuit à base de cartons, tapis et autres si votre salon est assez grand.
Du cadeau ultime en mode week-end complet dans les gradins d’un circuit au mug Cid de l’Âge de Glace, vous avez de quoi créer le cadeau ultime pour n’importe quel fan, même en cas de cœur brisé après le Grand Prix d’Abou Dabi.