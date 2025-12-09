Les 10 meilleures idées cadeaux pour un gamer

Gaming
Vouloir faire plaisir à un gamer, ce n’est pas toujours facile. Tous les ans, on peut voir des enfants en pleurs devant un paquet cadeau qui vient dévoiler un maillot d’une équipe qu’ils détestent, ou même des menaces proférées envers ce bon vieux Père Noël. Pour réussir son coup, il vaut mieux être au fait des sorties récentes, des jeux sur lesquels se lancent Gotaga et Kameto, et prendre en compte les passions de la personne chérie. Histoire de ne pas se louper, voici 10 idées de cadeaux qui ont de bonnes chances de faire mouche sous le sapin.
01
FPS et jeux d’action
Battlefield 6
On commence par les classiques, et le retour d’un monument du FPS. Attendue depuis 2021 et la sortie un tantinet chaotique de Battlefield 2042, la franchise d’Electronic Arts est de retour au sommet avec BF 6. Batailles monumentales, véhicules en tous genres, teamplay poussé et modes de jeu à foison, le FPS a su (re)trouver son public. Par contre, si vous habitez avec la personne qui recevra le cadeau, on espère que vos murs ne sont pas trop fins.
En bonus : si c’est votre choix, pensez à consulter nos guides pour bien débuter, choisir les bons réglages et paramètres, ou même sur les gains d’expérience.
Call of Duty: Black Ops 7
Comme chaque année, à l’automne, un nouveau Call of Duty débarque. De quoi régaler Gotaga et des centaines de milliers de joueurs. Cette fois-ci, le soft propose une campagne jouable à 100% en coopération, un multijoueur ultra compétitif et un mode Zombies qui regorge toujours de secrets. Attention : ceux qui croisent Gotaga risquent d’en sortir frustrés.
ARC Raiders
C’est la sensation vidéoludique de 2025. ARC Raiders, c’est un jeu d’extraction en vue à la troisième personne. Jouable en solo ou en coop, face à l’environnement, et aussi aux joueurs ennemis (même si l’entraide entre humains est parfois au menu), le soft PvPvE a atteint les 500 000 joueurs simultanés (allez, 495 758 si on veut être précis). Pour vous en sortir sur le jeu d’Embark Studios, voici quelques conseils concernant l’arbre de compétences, et les paramètres à sélectionner.
Petit conseil : pensez à hurler “friendly” chaque fois que vous entendez des bruits de pas.
02
Simulations sportives
Pour les joueurs qui sont plus portés sur le sport, et plus particulièrement le ballon rond, on a aussi de quoi remplir leur année.
EA Sports FC 26
À la manière d’un Call of Duty : Black Ops 7, EA Sport FC fait partie des meubles du jeu vidéo. Cette année, le mode FUT Champions a évolué, tout comme les styles de jeu. Pour prendre le meilleur départ possible sur la simulation sportive d’EA, vous pouvez répétez : “l’important, c’est les 3 points”, mais on vous conseille plutôt de consulter nos articles sur les meilleurs jeunes attaquants, milieux de terrain, défenseurs et gardiens, ou un guide sur l’achat/revente sur Ultimate Team.
Football Manager 26
Pour ceux qui préfèrent la gestion et le poste de manager, FM reste encore et toujours la référence en la matière. Après un épisode qui avait finalement été annulé, la version 2026 apporte son lot de nouveautés, et notamment des graphismes revus et les sections féminines des clubs. Compliqué de se maintenir lorsque votre club passera en Premier League, Liga, Ligue 1 et autres ? À la manière du Paris FC, on a déjà abordé la question dans cet article. Sinon, vous pouvez aussi dire à vos joueurs de muscler leur jeu à la Aimé Jacquet.
03
Consoles
Nintendo Switch 2
C’est la valeur sûre quand on veut opter pour un très beau cadeau. Rapidement après sa sortie, la Nintendo Switch 2 a explosé les records de ventes, chez Nintendo, mais pas uniquement. À la maison comme en déplacement, elle donne accès à un paquet de jeux géniaux, dont l’inévitable Mario Kart World.
PS5 Pro
De l’autre côté de l’échiquier des consoles, la PS5 Pro est la seconde option. Avec ses licences iconiques comme The Last Of Us, Astro Bot et autres, vous êtes certain de taper juste. En plus, même en cas de portefeuilles qui fait grise mine, l’élu de votre cœur pourra toujours accéder à des jeux gratuits de qualité.
04
E-sport
Un maillot de T1, de la Karmine Corp ou de G2
En 2025, T1 a récolté un sixième titre de champion aux Worlds. De son côté, la Karmine Corp a fêté sa seconde saison en LEC par une apparition en finale du First Stand, (le premier tournoi international au plus haut niveau de l’équipe de Kameto. Pour finir, G2 a atteint la phase finale des Worlds. Pour fêter ça, un maillot ou une veste d’une équipe qu’on apprécie, c’est toujours sympa. Pour un fan de T1, vous pouvez même opter pour un skin officiel sur League of Legends. Après, si le destinataire du cadeau joue le perso en question, c’est mieux.
05
Jeux d’action-aventure
Monster Hunter Wilds
Puisque l’année a été riche en pépites, Monster Hunter Wilds a été un tout petit peu oublié. Pourtant, Capcom avait tapé fort avec son gameplay toujours au top, l’ajout des montures et la création de personnage parfaite. Si vous souhaitez découvrir les meilleures armes, builds ou codes de création, on a tout ce qu’il vous faut.
P.S : Pour les débutants, évitez les fans de katana si vous ne voulez pas vous prendre des coups de vos alliés.
Clair Obscur : Expédition 33
Forcément, on se devait de parler de ce qui sera très probablement le GOTY 2025. Clair Obscur : Expédition 33, c’est un J-RPG à la croisée des chemins entre Final Fantasy et Elden Ring. Avec sa narration hyper travaillée, ses builds et son système de pictos, les arguments sont légion, et on n’a même pas parlé de la musique incroyable (qu’on a un peu trop entendu).
06
Les accessoires gaming
Avant la sortie de GTA VI (qui devrait être une réalité un jour, restons sérieux) ou pour booster les résultats sur Valorant, Rocket League, Counter-Strike 2 et autres jeux compétitifs, mettre à jour un setup peut aussi être une bonne idée. Faîtes un tour d’horizon des meilleurs claviers gaming dans notre listicle. Pour ce qui est des souris et des casques, la qualité est toujours au rendez-vous chez Steelseries. Et pour un amateur de jeux console (non, on ne prendra pas part à la guerre des consoles), une station pour manette, c’est toujours cool.
Alors, vers quels produits avez-vous décidé de vous tourner ? Globalement, si vous suivez nos conseils, à moins d’acheter LE maillot de l’équipe rivale, vous ne devriez pas vous tromper !