IEM Cologne 2026 : NiKo brise enfin la malédiction du Major

Counter-Strike est de retour au sommet. Cette édition de l' Intel Extreme Masters Cologne a remis tous les yeux du monde de l' esport sur les meilleures équipes du titre phare de Valve. Et le mot n'est pas trop fort : l 'IEM Cologne 2026 a pulvérisé les records d'audience.

Premier tournoi de l'histoire à franchir la barre des 100 millions d'heures de watchtime (le nombre d'heures regardées au cumulé), l'événement a surtout vu sa finale entre Team Falcons et FURIA Esports — remportée 3–0 par Falcons le 21 juin 2026 — réunir un pic record de 2 750 036 spectateurs simultanés. Un chiffre qui surpasse le record historique de CS:GO établi en 2021 par la finale du PGL Major Stockholm entre G2 et Natus Vincere.

Pour retrouver un tel engouement autour d'un tournoi de l'Intel Extreme Masters, il faut remonter à l'IEM Cologne 2023. CS a eu ses crises, ses hauts et ses bas. Le voilà à nouveau sur le toit du monde. Et au sommet de ce trône, NiKo a enfin posé sa couronne.

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01 11 ans et 17 essais, un Major historique pour NiKo

Dès qu'on évoque les meilleurs joueurs de l'histoire à n'avoir jamais soulevé un trophée de Major de Counter-Strike , NiKo arrive presque mécaniquement parmi les premiers noms cités. Le Bosnien se heurtait à ce plafond de verre avec une régularité douloureuse. Pire : à deux reprises, il avait dû avaler la défaite en grande finale, le trophée à portée de main. Pas avec MOUZ, pas avec FaZe, pas avec G2. Il aura fallu attendre les couleurs vertes de Falcons pour que toutes les pièces du puzzle s'assemblent enfin.

« Beaucoup de ces défaites ont été des leçons, d'énormes leçons. J'en ai tiré pas mal d'enseignements, surtout des deux dernières finales que j'ai jouées », confie NiKo.

Team Falcons a commencé à bâtir son effectif actuel en 2025. Les premiers résultats n'avaient pourtant rien d'éclatant. La structure se hissait régulièrement dans les phases avancées des tournois, mais il manquait la fameuse touche finale. Cette touche s'est appelée karrigan : le recrutement de l'IGL (In Game Leader, celui qui établit des stratégies round après round) ultra-expérimenté a donné à l'équipe une nouvelle dimension et une vraie confiance. Cette dernière s'est traduite tout au long du tournoi, avec un parcours presque parfait jusqu'en grande finale.

NiKo lors de l'IEM Cologne 2026 © Adela Sznajder/ESL Photos Quotation J'y ai consacré quasiment toute ma vie. Cela fait 11 ans que je joue en pro, et j'ai lancé CS pour la première fois il y a 20 ans. Tout ça pour cet instant. NiKo

« Pour une raison ou une autre, j'étais très confiant avant ce tournoi, du début à la fin. Je sentais en permanence le soutien de l'équipe et la confiance qu'ils me portaient, et moi la leur. Tout coulait de source », raconte NiKo.

Après des années d'attente, d'entraînement et de défaites cruelles, il a enfin pu soulever le trophée le plus prestigieux du jeu.

« J'y ai consacré quasiment toute ma vie. Cela fait 11 ans que je joue en pro, et j'ai lancé CS pour la première fois il y a 20 ans. Tout ça pour cet instant », a glissé le Bosnien de 29 ans.

Une émotion partagée par ses coéquipiers. « Avant tout, je suis heureux pour NiKo. Deux fois plus heureux pour lui que pour moi. Je n'arrêtais pas d'imaginer combien de temps NiKo avait couru après ce rêve, et le moment où il allait enfin pouvoir s'en libérer », a confié Ilya « m0NESY » Osipov à HLTV.

02 m0NESY, le « Baby Goat » règne sur Cologne

Si NiKo a été le héros de la soirée pour son histoire romanesque, le vrai roi de Cologne sur le serveur, lui, s'appelle m0NESY. À 21 ans, le sniper n'a laissé aucune chance à ses adversaires en finale, brillant tout particulièrement sur Mirage et Anubis.

« Personnellement, j'étais très calme. Comme dans une bulle, ce genre d'état où plus rien n'a d'importance. Vous vous concentrez juste sur la prochaine manche. Je sentais toute l'énergie de l'arène et je l'ai emportée avec moi en jeu », a-t-il glissé à HLTV après la finale.

Avec ce titre, le sniper met également un terme à une série de 8 finales perdues d'affilée, entamée à l'époque sous le maillot de G2.

03 La force de l'expérience

Ce n'était pas un transfert évident. Et pourtant. En avril, en plein milieu de saison, karrigan a tranché : adieu FaZe Clan, direction Team Falcons. Une bascule qui avait fait grincer des dents. Le Danois, apprécié de tous, rejoignait alors une dream team bâtie à coups de millions, mais incapable depuis des mois de tenir ses promesses.

« Honnêtement, j'ai compris tout de suite que ce style de jeu me convenait. Ce qu'on fait, toutes les rotations, le chaos qu'on construit sur le serveur — c'est moi tout craché, c'est dans ce registre que je m'épanouis et que j'aide l'équipe », confiait m0NESY, interrogé sur sa connexion avec karrigan.

Et le principal intéressé ? Avant la finale, le Danois insistait : tout le mérite revient à ses coéquipiers. « Je suis dans la pire forme de toute ma carrière. Je me bats avec mes démons, mais j'ai une équipe fantastique qui m'aide dans ce combat. Je suis content d'être là », expliquait-il. Le Playoffs Stage, la phase à élimination directe de l'Intel Extreme Masters Cologne aura prouvé l'inverse : il reste un rouage tout aussi essentiel d'une équipe qui vient de s'installer sur le toit du monde du CS.

04 Le parcours de Team Falcons vers le titre

Team Falcons a traversé le Playoffs Stage sans perdre un seul match.

Quart de finale (19 juin) : Falcons bat Team Vitality 2–1 (Anubis 13-11, Inferno 11-13, Dust II 13-11).

Demi-finale (20 juin) : Falcons bat Team Spirit 2–1 (Anubis 16-14, Mirage 8-13, Dust II 16-12).

Grande finale (21 juin) : Falcons bat FURIA Esports 3–0 (Mirage 13-8, Anubis 13-8, Inferno 13-8).

Classement final du Major de Cologne 2026

1. Team Falcons

2. FURIA

3-4. Team Spirit, Aurora Gaming

5-8. Team Vitality, G2 Esports, BetBoom Team, 9z Team

05 FAQ

Où et quand a eu lieu l'IEM Cologne 2026 ?

L'IEM Cologne Major 2026 s'est déroulé à Cologne, en Allemagne, du 2 au 21 juin 2026. La phase de groupes (Stage 3) a été jouée au Palladium, tandis que les playoffs — dont la grande finale — se sont tenus à la Lanxess Arena, surnommée la Cathédrale de Counter-Strike.

Qui a gagné l'IEM Cologne Major 2026 ?

Team Falcons a remporté l'IEM Cologne Major 2026 en battant FURIA Esports 3–0 en grande finale, le 21 juin 2026. Le MVP du tournoi a été décerné à Ilya "m0NESY" Osipov.

Qui a été nommé MVP de l'IEM Cologne Major 2026 ?

Ilya "m0NESY" Osipov (Team Falcons) a été désigné MVP de l'IEM Cologne Major 2026. Le sniper russe de 21 ans a été dominant tout au long du tournoi, notamment en finale contre FURIA sur Mirage et Anubis.

Quel était le prize pool de l'IEM Cologne Major 2026 ?

Le prize pool total de l'IEM Cologne Major 2026 s'élevait à 1 250 000 dollars. Team Falcons a empoché 500 000 $ pour sa victoire, tandis que FURIA Esports a reçu 170 000 $ pour sa place de finaliste.

Quel était le prix d'un billet pour le Major Intel Extreme Masters Cologne 2026 ?

Billets Standards : Entre 200 € et 320 €.

Billets Premium : Entre 799 € et 999 €.

La communauté a soulevé une hausse très marquée des tarifs par rapport aux éditions précédentes. La polémique a particulièrement touché la catégorie Premium : de nombreux spectateurs ont estimé que les prestations fournies (goodie bags, accès aux salons) ne justifiaient pas un prix avoisinant les 1 000 €.