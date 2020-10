Iga Świątek a brisé plusieurs records à l’occasion de sa victoire à Rolland Garros ce samedi. Non seulement elle est devenue la plus jeune tenniswoman à avoir atteint la finale du Grand Chelem français depuis l’instauration du classement ATP, mais elle est également devenue la première joueuse de tennis polonaise à remporter un titre du Grand Chelem en simple.

Après sa victoire 6-4 6-1 en deux sets contre l’Américaine Sofia Kenin, Iga Świątek a donc achevé un tournoi parfait avec sept victoires en sept matches, sans aucun set perdu. Classée à peine 54ème au niveau mondial avant sa victoire parisienne, son succès à Rolland Garros va la faire passer au 17ème rangs mondial ce lundi.

Découvrez ci-dessous dix anecdotes sur la nouvelle révélation du tennis international.

Świątek avec La Coupe des Mousquetaires © Juergen Hasenkopf/Getty Images

1. Elle est suivie par un psychologique sur les tournois

La psychologue du sport Daria Abramowicz la suit en permanence sur les tournois avec son entraîneur Piotr Sierzputowski. Świątek a eu du mal dans sa jeunesse à gérer ses émotions et a rapidement fait appel à un psychologue pour mieux les gérer. Il lui arrivait ainsi souvent de s’énerver après un mauvais point, perdant ainsi le contrôle du matche. "Daria m'aide beaucoup", explique Świątek. "Avant le match contre Simona Halep à Paris, elle s'est assurée que j'avais une attitude positive. C’est ce qui m’a permis de prendre l’initiative pendant la partie". Une stratégie payante qui lui a permis d’éliminer l’une des favorites du tournoi. Daria a également offert un ukulélé à Świątek, lui expliquant que cet instrument était censé aider à mieux contrôler ses émotions.

2. Elle adore les chats

Świątek est une grande amoureuse des chats. Pour l’instant, elle en possède un seul, son petit chat noir Grappa mais elle rêve d’en avoir plus un jour. Elle a appelé son chat Grappa après avoir fait une dégustation de bon vin en Italie lors de ses vacances. 😀😻

3. Elle est aussi précoce qu’Aga Radwańska

Dès sa septième participation à un tournoi majeur, Iga Światek a signé son premier quart de finale. Une trajectoire similaire à celle d'Agnieszka Radwańska qui a fait ses débuts en Grand Chelem en 2006 à Wimbledon et s'est qualifiée pour son premier quart de finale à l'Open d'Australie en 2008 à sa septième tentative. De son côté, Światek a fait ses débuts en Australie en 2019 et a atteint son premier quart de finale à Paris en 2020 également à l'occasion de sa septième participation à un Grand Chelem. Seule différence, Radwańska était un peu plus jeune que Światek (18 ans et 324 jours contre 19 ans et 126 jours pour Światek).

Świątek's a la même trajectoire qu'Aga Radwańska © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

4. Elle écoute de la musique rock

Pearl Jam, Red Hot Chilli Peppers, Pink Floyd, Santana, Coldplay, AC / DC. Oui, voici à quoi ressemble la plylist de Świątek ! "Quand j’allais à des tournois, c’est la musique que mes entraîneurs écoutaient" explique-t-elle aujourd’hui. "Ça m’est resté depuis et j’adore ce style. Je suppose que ma fascination pour la musique plus ancienne est liée au fait qu’elle était peut-être plus authentique auparavant. Je trouve qu’elle suscitait plus d’émotions et était moins artificielle que ce que l’on trouve aujourd’hui."

5. Son père a disputé les Jeux Olympiques

Świątek vient d'une famille sportive. Son père Tomasz était un excellent rameur. Il a représenté la Pologne aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988 dans le quatre de couple et a terminé à la septième place. Il a également terminé cinquième aux championnats du monde. Sa sœur aînée, Aga, a également joué au tennis pendant un certain temps, mais elle a finalement choisi une carrière en dehors du monde du sport. "J'ai appris de mes erreurs quand il s'agit de la carrière de tennis de mes filles", explique Tomasz aujourd’hui. "Tout ce qui n'a pas fonctionné avec la plus âgée, j'espère que cela fonctionnera avec la plus jeune", plaisante-t-il.

Iga Swiatek en Pologne en novembre 2019 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

6. Elle a joué pour le Legia Varsovie

Non, Iga Świątek n'a pas joué pour le Legia Varsovie sur un terrain de football. Mais elle a passé quelques années au sein du club dans la section tennis. Elle s’est ainsi entraînée sur le court du club et porté les couleurs du Legia Varsovie en tournoi.

7. Elle a gagné à Wimbledon

Świątek a eu une belle carrière en junior. Son plus grand titre reste une victoire à Wimbledon en 2018 lorsqu'elle a battu la Suissesse Leoni Küng 6-4, 6-2 en finale. Elle est devenue ce jour-là la quatrième Polonaise à décrocher un titre junior au All England Club, après Aleksandra Olsza, Aga et Urszula Radwańska. Elle a également remporté un titre junior en double en Grand Chelem à Roland Garros en 2018, avec l'Américaine Caty McNally, après avoir disputé la finale du double de l'Open d'Australie 2017 avec Maja Chwalińska.

8. Elle adore Mad Men

Interrogée sur sa série préférée, Świątek a spontanément cité Mad Men. "J’adore l’atmosphère rétro de la série qui se déroule dans les années 60. Ça permet également de bien voir les débuts de la publicité aux États-Unis" explique-t-elle. "J’aime bien l’idée qu’une série puisse me permettre de comprendre certaines choses. Celle-ci montre de nombreux mécanismes et idées qui nous semblent évidents aujourd’hui, mais qui ne l’étaient alors pas à l’époque."

À 19 ans, elle était déjà top 35 au niveau mondial © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

9. Elle est fan de Rafael Nadal

Świątek est une grande fan de Nadal et continue de le soutenir aujourd’hui. "Je l’admire en tant qu'athlète et pour son esprit combatif. C’est un modèle pour moi" avoue-t-elle. "Rafa se bat toujours jusqu'à la fin. C’est un guerrier du tennis. De plus, j'admire son style de jeu avec des lifts incroyables. Son coup droit est une force dingue qui lui a permis de remporter de nombreuses victoires en tournoi. J'aime et respecte aussi Roger Federer. C’est difficile de ne pas le considérer comme une légende de notre sport, il est dans une classe à part. Mais quand on parle de style et de personnalité, je suis plus du côté de Rafa parce que j’aime son énergie."

10. Elle aime les livres d’histoire