Immortality, le titre qui faisait progresser le jeu vidéo ET le cinéma

Immortality

est une œuvre complexe, torturée, mais réjouissante tant elle brille. Comme toujours, elle commence avec un réseau, qu’on vous affiche, et le jeu va vous donner l’illusion du choix juste pour la toute première étape — quoi qu’il arrive, vous allez tomber sur un extrait de talk-show qui va, et c’est bien pratique, vous exposer à la surface de la dramaturgie du titre. Les deux premiers films impliquent la mort mystérieuse d’un homme, et le second est réalisé par le chef-opérateur du premier, qui aurait une liaison avec Marissa entre les deux. C’est un premier mystère. Et à partir de cette vidéo, vous aurez, à loisir, la possibilité de choisir un élément, un visage, du décor, un objet, et vous serez téléportés au hasard vers un autre extrait et une ancre similaire, au hasard dans les trois films et les trois temporalités. Un film de genre en milieu eucuménique, réalisé par un ersatz d’Hitchcock, inspiré par le célèbre roman Le Moine. Puis un thriller entre un policier, incarné par un jeune premier, et le milieu artistique, duquel au milieu tombe un cadavre qui aurait été assassiné par sa muse. Puis vingt ans plus tard, entre Kubrick et Lynch, une histoire en plein Hollywood où un échange d’identité entre une actrice et sa doublure tourne mal (car c’est Hollywood). Trois films qui ne seraient sans doute pas dingues s’ils étaient montés et assemblés, mais qui ont, pour la blague,

. Ambrosio, Minsky et Two Of Everything témoignent d’une immense compréhension et restitution du cinéma, de ses codes, de ses structures, mais aussi de ses abus. Devant et derrière la caméra virtuelle, on capte les enjeux documentaires d’un genre qui évolue, et c’est ça qui est formidable, même si on est déjà encapsulé par un autre médium. Nous sommes avant tout dans un jeu vidéo, et nous assistons à des performances d’acteurs qui eux-mêmes doivent faire semblant, parfois mal (et pas toujours volontairement) de ne pas bien jouer. Si c’est réussi, ça donne le vertige, et pas de problème, c’est le cas.