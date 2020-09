Associé pour l’éternité aux disparitions de Roland Ratzenberger et Ayrton Senna , le Grand Prix de San Marin 1994 a fait beaucoup de mal au sport, à nos cœurs, mais aussi à Imola . 26 ans après, alors que le circuit fera son grand retour au calendrier le 1er novembre 2020 après 14 saisons d’absence, on oublie un peu sa légende noire pour se rappeler ses plus beaux moments, mais aussi les plus surprenants. Flashback.

Un podium totalement français

C’est assez rare de nos jours pour être rappelé ici : en 1983, trois pilotes français trustent le podium de la troisième édition du Grand Prix de San Marin . Le vainqueur, tout d’abord, s’appelle Patrick Tambay. Ancien skieur reconverti dans la course auto au début des seventies, le pilote Ferrari sort alors d’une très belle année 1982, au cours de laquelle il a notamment gagné son premier GP, en Allemagne. Cette deuxième victoire, à Imola , sera sa dernière, mais tant pis, Pat est déjà entré dans l’histoire.

Patrick Tambay, le héros © DPPI

Vous connaissez, a priori, le deuxième pilote, puisqu’il s’agit d’ Alain Prost . Le Prof court depuis trois saisons et a déjà gagné 6 Grands Prix , dont celui de France deux semaines plus tôt. Il finit, à San Marin, devant René Arnoux, son ancien rival chez Renault et le nouveau coéquipier de Tambay chez Ferrari. Mais l’heure n’est pas, ce jour-là, aux règlements de compte. Nous sommes le 1er mai, c’est la fête du travail, et surtout celle des français.

De Angelis, vainqueur mais pas leader

Nous sommes en 1985 et tout le monde a peur. En ce début des eighties, Imola semble aspirer le carburant des monoplaces , qui tirent souvent la langue à quelques tours de l’arrivée. Et ça, Elio de Angelis, pilote italien de Lotus-Renault, le sait. Lors de l’édition précédente, il a fini troisième malgré une panne d’essence. Pas question de revivre la même chose cette année.

Elio de Angelis l'emporte avec Lotus en 1982 © Rainer Schlegelmilch/Getty Images

Ayrton Senna , son coéquipier tout juste auréolé d’une belle victoire à Estoril, part en pôle et mène tranquillement la course devant Stefan Johansson et Alain Prost . Derrière, De Angelis, parti troisième, gère sans broncher. Et ce qui devait arriver arrive : Senna tombe en rade à quatre tours du finish. Johansson, en embuscade, prend sa place mais abandonne aussi. Il ouvre ainsi un boulevard à Prost, qui s’impose… et tombe en panne pendant le tour d’honneur.

Oui mais voilà : suite à la perte d’essence et de gomme, sa McLaren est déclarée trop légère à l’arrivée, et Prost est privé de victoire. De Angelis, le très habile deuxième, gagne donc son deuxième (et dernier) Grand Prix sans avoir été premier un seul tour. Sa devise ? La même que lorsque vous faites votre Paris-La Baule annuel : rien ne sert de courir, il faut partir avec le plein.

La vengeance du Prof

Si Alain Prost est devenu champion du monde pour la première fois en 1985, il n’a pas oublié (ni digéré) sa disqualification à San Marin et compte bien prendre sa revanche en 86. Et tout se passe d’ailleurs plutôt bien jusqu’au dernier tour (Senna et Mansell ont abandonné, Alain est en tête) et le retour de la malédiction de l’essence.

Alain Prost en 1986 © [unknown]

En panne et quasiment à l’arrêt, Prost se débat avec sa monoplace, la secoue littéralement de gauche à droite pour faire en sorte qu’elle crache ses dernières gouttes de carburant et parvient à passer la ligne en P1, devant Nelson Piquet. Une quinzaine de GP plus tard, le Prof ira chercher son second titre mondial. 1 partout entre Alain et l'essence.

Letho, le premier pré-qualifié troisième

Pour comprendre l’histoire du pilote finlandais JJ Lehto (Jyrki Järvilehto de son vrai nom), il faut d’abord comprendre celle des pré-qualifications. En 1988, le nombre d’engagés potentiels pour chaque GP est tellement important que la F1 décide de mettre en place ces séances destinées aux voitures les moins bien classées de la saison précédente. Organisées très tôt le vendredi matin, elles doivent faire émerger 4 pilotes (les 4 meilleurs de la séance, évidemment) qui pourront participer aux vrais essais.

En 1991 à Imola, Letho et sa Dallara (pour l’écurie BMS Scuderia Italia) font partie de ceux-là. 16ème au départ, le miraculé profite d’une course chaotique sous la pluie (Prost part en tête à queue et abandonne pendant le tour de formation) pour sortir son épingle du jeu. Résilient et malin, il gère son GP comme un patron et parvient à finir troisième derrière Senna et Berger. Son compatriote, le rookie Mika Hakkinen, termine d’ailleurs 5ème. Les trois saisons suivantes de Letho parmi l’élite ne seront pas à la hauteur de cet exploit, mais il a le mérite d’exister.

Une victoire fraternelle

Retour en 2001. Williams s’est associé à BMW l’année précédente pour renouer avec la victoire et compte pour cela sur le talent de deux pilotes de 26 ans : Juan Pablo Montoya et Ralf Schumacher . Le petit frère du Kaiser court alors sa quatrième saison, mais n’a toujours pas décroché de victoire en Grand Prix.

Ralf Schumacher © [unknown]

Mais tout change à Imola , où le frangin mène tout le long de la course et termine en tête devant Coulthard et Barrichello. C’est la première victoire de Williams depuis 1997, mais c’est aussi et surtout la première fois que le frère d’un pilote inscrit son nom dans le livre des vainqueurs en F1 . Michael , qui a abandonné après 24 tours suite à un problème mécanique, ne peut malheureusement pas l’arroser de champagne. Qu’importe, le nom des Schumacher reste au sommet. On appelle ça de l’intérim de qualité.