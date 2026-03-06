Indian Wells : découvrez le cash prize et les gains des vainqueurs

Ça y est, le tableau d’Indian Wells est connu ! Tombés dans la même partie de tableau, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ne pourront pas s’affronter en finale comme ce fut le cas à Melbourne, pour l’US Open. Chez les femmes, Emma Navarro tentera de faire mieux que son quart de finale en 2024. Alors, à combien peuvent prétendre les champions qui l’emporteront dans la vallée de Coachella en Californie ? Après Roland Garros, l’US Open, Wimbledon et l’Australian Open, on se penche sur la question.
01
Le cash prize d’Indian Wells 2026, un montant en (légère) baisse
Du fait de son prestige, du nombre de fans présents en tribunes, mais aussi des fonds investis, Indian Wells est considéré par certains comme le 5e tournoi du Grand Chelem de la saison. Cette année, ce sont pas moins de 16 104 750 euros qui seront répartis entre les hommes et les femmes qui participent.
Les raisons de cette évolution par rapport à 2025
Ce montant, même s’il semble énorme, représente une petite baisse par rapport à l’année passée (en 2025, 16 730 000 dollars ont été distribués). Désormais, tous les Masters 1000 auront la même enveloppe, et Indian Wells a donc dû revoir la sienne à la baisse.
La comparaison avec les éditions précédentes du tournoi
De 2013 à aujourd’hui, la hausse a été constante, avec de 2 % à 10 % d’augmentation en fonction des années. Pour 2026, cette première baisse (de 2,9 %) marque une rupture avec les éditions précédentes.
En 2012, le total tournait autour des 10 millions de dollars, passant l’année suivante à 12 millions, et ainsi de suite, jusqu’à atteindre 19 387 080 dollars en 2025.
02
La répartition des gains de l'Open d'Indian Wells par tour
Gains des vainqueurs (simple homme et femme)
En 2026, les vainqueurs des tableaux hommes et femmes récolteront pas moins de 1 151 380 dollars (993 mille euros).
Revenus pour les finalistes et demi-finalistes
Les perdants en finale repartiront avec 612 340 dollars (528 mille euros). Pour les demi-finalistes, le cash prize est de 340 190 dollars (293 mille euros).
Les gains du 1er tour aux quarts de finale
- 1er tour : 21 000 euros
- 2e tour : 31 000 euros
- 3e tour : 53 000 euros
- 1/8 de finale : 91 000 euros
- 1/4 de finale : 167 000 euros
Les gains des qualifications
Découvrez les gains réservés aux joueurs lors des qualifications :
- 1er tour : 12 000 euros
- 2e tour : 6 000 euros
03
L’évolution des revenus à Indian Wells
Depuis sa création en 1974, les montants dédiés aux vainqueurs n’ont cessé de monter. Lors de la première édition, le gagnant (John Newcombe) est reparti avec 25 000 dollars. Plus de 20 ans plus tard, les chiffres étaient déjà bien différents :
- 2008 : 407 579 euros
- 2010 : 426 108 euros
- 2012 : 774 978 euros
- 2014 : 924 044 euros
- 2016 : 957 236 euros
- 2018 : 1 238 172 euros
- 2020 : 1 208 771 euros
- 2022 : 1 042 491 euros
- 2024 : 1 014 601 euros
- 2026 : 990 000 euros
04
Des revenus égaux entre ATP et WTA
Que l'on parle de WTA ou d'ATP, depuis 2009, les hommes et les femmes ont droit aux mêmes revenus sur les courts d’Indian Wells.
05
FAQ
Combien gagne le vainqueur d'Indian Wells ?
Le vainqueur repart avec 1 151 380 dollars, soit 993 810 euros.
Pour savoir si Matteo Berrettini réussira à marcher dans les pas de Dominic Thiem, titré aux États-Unis, rendez-vous du 4 au 15 mars.