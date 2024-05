Isack Hadjar enchaîne avec une deuxième place à Monaco !

Aux micros de nos confrères de L’Équipe, le jeune pilote n’a pas caché sa frustration : « Ça été une course bizarre, et si on m'avait dit ce matin que j'allais finir 2e en partant de la 3e place, j'aurais signé tout de suite , a commenté le Français. J'ai eu de la chance avec les problèmes de Richard (Verschoor) et malheureux à la fin. La manière de perdre cette course est douloureuse, c'est pour ça que je suis énervé. Je pensais avoir le contrôle de la course... Après un début de saison difficile, nous sommes vraiment constants depuis Melbourne, j'ai confiance dans la voiture et tout se passe bien avec l'équipe. »