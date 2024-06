Le titre en F2 pour Isack Hadjar : « clairement faisable »

On partait 3e, avec Bearman et Bortoleto devant donc je savais que ça irait vite devant et qu’il fallait que je prenne un bon départ. Le problème, c’est que je m’étais accroché le samedi donc je n’avais pas trop mes références. Mais on fait quand même un très bon départ, on prend la deuxième position. Les premiers tours sont compliqués, j’ai du mal à me mettre dans le rythme, mais je tiens le DRS de Bearman (Drag Reduction System, un système qui permet de booster l’aérodynamisme de la voiture et aide à dépasser un adversaire, ndlr). On décide de piter (s’arrêter aux stands, ndlr) en premier, l’arrêt aux stands se passe très bien alors que Bearman a un problème. Et avec l’undercut (passer aux stands tôt pour profiter de pneus neufs et dépasser un adversaire lorsque celui-ci s’arrête, ndlr) qu’on fait, on reste devant Bortoleto. Au moment où il s’est arrêté, il ressort à trois secondes de moi. Et de là, ça a été une bataille à tous les tours pour le chrono. Il était plus rapide que moi honnêtement, il remontait petit à petit. Dans les derniers tours, il arrive à rentrer dans le DRS, mais je défends très bien, et on ramène la victoire à la maison. C’était une course sous pression mais on a tenu.