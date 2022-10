L'Autrichien a eu le nez creux, comme souvent, car son poulain est l'une des grandes révélations de la saison. Enrôlé par Hitech GP, jusqu'alors modeste équipe de milieu de grille, Isack Hadjar marque les esprits dès l'entame du championnat. « Isack a trouvé ses marques (dans l'équipe) très rapidement,

. Nous nous attendions à ce qu'il ait besoin d'un peu plus de temps pour bien s'adapter mentalement et physiquement ». Lors du premier week-end à Bahreïn, il remporte la course sprint, profitant de la pénalité infligée à Oliver Bearman pour avoir dépassé les limites de la piste. En juillet, rebelote à Silverstone après un spectaculaire dépassement par l'extérieur sur Victor Martins, son rival et homologue français. Agressif et régulièrement bien placé, il claque sa meilleure performance sur le circuit de Spielberg en remportant la course principale. Résultat : jusqu'au dernier Grand Prix, le natif de Paris reste idéalement placé pour le titre. Il lui échappe finalement pour quelques points. « Globalement, je pense que nous pouvons être fiers du travail accompli. Mais 4e au général, ce n'est clairement pas notre place ».